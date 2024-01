Aimer sa Tribune sur le numérique

Eh oui, il y aura 50 ans dans quelques mois, je réalisais le rêve d’une vie en devenant journaliste sportif au quotidien La Tribune qui, lui, existe depuis 114 ans. Me semble que c’était hier.

En fait, le sport m’a ouvert les portes de ce journal dont je raffolais déjà quand j’étais enfant. J’ai œuvré pendant une vingtaine d’années à la section sportive, où j’ai succédé au légendaire Denis Messier comme directeur. Puis je suis devenu chef des nouvelles. Pas aimé ce job.

Je suis donc retourné à la section sportive avant de me voir offrir le défi de devenir le premier chroniqueur (columnist) de l’histoire du quotidien. Quelle belle aventure ce fut. Quinze années après avoir pris ma retraite du journal, les gens m’interpellent encore régulièrement à l’épicerie, au centre commercial ou ailleurs pour me parler de mon chat Tornade, de ma rutilante moto, de mon lac et mes ti-clisses de suisses, de Jean-Marc Parent, de Raël ou des histoires touchantes que j’ai pu raconter dans ce rendez-vous quotidien.

Mes années au poste de chroniqueur ont été sans contredit les plus marquantes de ma carrière journalistique, mais c’est ici, «aux sports», que tout a commencé. Embauché le 15 mars 1974 comme correspondant au bureau de La Tribune à Drummondville, j’ai couvert pendant six mois toutes les activités sportives qui s’y déroulaient, des résultats des différentes ligues de quilles jusqu’aux matchs des Rangers dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J’ai travaillé fort, j’en ai bûché un coup dans l’espoir que l’on me remarque et que la direction du journal me rapatrie au bureau-chef à Sherbrooke. J’ai réussi.

Je suis probablement l’un des journalistes de La Tribune à avoir le plus voyagé pour les fins de son boulot dans l’histoire du journal, que ce soit pour couvrir les équipes sportives ou les politiciens de chez nous. Au début de ma carrière, il fallait traîner dans nos valises notre vieille machine à écrire et un bélinographe pour transmettre nos articles au journal. Puis sont arrivés les premiers ordinateurs portables. On n’arrête pas le progrès.

Des calepins de notes, j’en ai épluché des milliers en couvrant de grands rendez-vous sportifs, de grands athlètes ou de grands personnages. Des Jeux du Québec aux Jeux olympiques (Montréal-1976), des Nordiques aux Canadiens, des Séries mondiales des Petites Ligues à Williamsport aux Expos, j’ai vécu de grandes et belles aventures et rencontré les plus grands grâce à La Tribune.

Mon préféré?

Guy Lafleur. J’étais là quand il a quitté. J’étais là quand il est revenu. Et j’étais encore là quand il a retiré une dernière fois son chandail des Nordiques. J’ai gardé un seul souvenir de ma carrière de journaliste sportif et c’est justement une photo prise lors d’une entrevue que je réalisais avec Guy. Un grand athlète. Un homme entier, honnête et sincère. Toujours disponible, même pour un journaliste de Sherbrooke à qui il avait même confié son numéro de téléphone personnel.

Ma plume a fini par être remarquée ailleurs. Cela m’a valu une offre d’aller poursuivre ma carrière à Montréal au milieu des années 1990, où j’aurais été affecté pour un autre quotidien à la couverture du Canadien au hockey et des Expos au baseball. Le rêve de bien des journalistes sportifs, quoi. Mais avant même la mode des tatouages, La Tribune et Sherbrooke étaient déjà gravés sur mon cœur. Alors, j’ai refusé l’offre qui m’était faite. Et je ne l’ai jamais regretté.

J’ai annoncé ma retraite le matin de mon 55e anniversaire de naissance, il y a 15 ans déjà. Je croyais avoir fait le tour du jardin. Mais les rendez-vous avec les lecteurs me manquaient tellement que j’ai accepté de revenir avec un reportage hebdomadaire pendant quelque temps. On peut sortir le gars du journal, mais on ne peut pas sortir le journal du gars. Et encore aujourd’hui, chaque matin je me rue sur ma tablette pour lire «ma Tribune» et chaque samedi, j’attends avec impatience l’arrivée de la version papier de «ma Tribune».

C’était vrai jusqu’à aujourd’hui. Mais voilà, comme dirait l’autre, «on est rendus là». Bien loin de ma vieille machine écrire et de ce bon vieux bélinographe qui pesait une tonne.

«Ma Tribune» a bien changé, c’est vrai. Mais même s’il m’arrive de maugréer en la lisant le matin, je l’aime encore autant.

Merci à toi pour cette belle carrière et de m’avoir permis cette dernière chronique.

À demain… sur ma tablette.

Mario Goupil