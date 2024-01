40 ans de changements et de plaisirs…

Je me rappelle davantage de cette chance qui me permettait de côtoyer ces athlètes livrant de grandes batailles pour retrancher les quelque dixièmes de secondes ou pour ajouter les quelques centimètres sur leur route vers l’excellence. Quel plaisir aussi d’entendre tous ces gens, parents, amis, entraîneurs ou bénévoles, expliquer les cheminements souvent complexes de leurs athlètes.

Pendant plus de 40 ans, principalement à La Tribune, mais aussi au journal Le Droit à Ottawa et au comité organisateur des Jeux olympiques de Montréal, j’ai pu être un témoin privilégié et vous raconter ce que vivaient nos athlètes.

Chaque événement couvert pouvait donner lieu à un moment spécial. Une présence dans un gala sportif de fin d’année dans une école secondaire m’a offert une rencontre inattendue. Moi, un jeune journaliste qui, le temps d’une entrevue, se retrouve face au «Grand Orange»… Rusty Staub, la grande vedette des Expos de Montréal, venu à Sherbrooke faire la promotion des Expos. Je me rappelle encore aujourd’hui comment j’avais été impressionné, d’abord par sa prestance, mais davantage par sa simplicité.

Plus tard, j’ai eu la chance de croiser d’autres grands sportifs comme Maurice Richard, jouant le rôle d’arbitre dans un match des anciens de la LNH, ou le jeune Guy Lafleur avant qu’il ne suscite les «Guy! Guy! Guy!» dans l’ancien Forum, ou Serge Savard, devenu directeur général du Canadien de Montréal, ou de côtoyer Patrick Roy à ses débuts professionnels… Sans compter tous ces autres hockeyeurs professionnels qui sont passés par Sherbrooke le temps d’une saison, ou de quelques matchs, ou dans l’uniforme d’une formation rivale.

Je pense à l’entraîneur Pat Burns, qui a entrepris ici à Sherbrooke une carrière qui l’a mené au Temple de la Renommée du hockey et qui lui a valu trois fois le trophée Jack-Adams, ou encore à ces grands pilotes automobiles qui ont côtoyé Gilles Villeneuve et qui venaient s’amuser le temps d’un week-end au Challenge sur glace de Sherbrooke. Je me rappelle entre autres cette balade dans les rues de Sherbrooke en compagnie d’Alain Prost au volant de ma voiture personnelle…

Un tour de piste apprécié avec un pilote participant au Challenge sur glace de Sherbrooke. (Archives La Tribune)

Comment oublier aussi ces nombreux voyages en autobus avec les Canadiens de Sherbrooke ou les équipes junior sherbrookoises. J’avais la chance non seulement d’assister à leurs matchs, mais également de comprendre toute leur préparation à ces rencontres.

Heures de tombée, technologie et demande en mariage

À mon entrée au journal au début des années 1970, c’était l’époque où les heures de tombée tardives nous obligeaient à travailler jusqu’au milieu de la nuit. Le beau côté de la chose, c’est qu’on avait du temps pour rédiger nos textes après une assignation en soirée. Aujourd’hui, les avancées technologiques nous permettent d’acheminer nos textes au journal peu importe l’endroit où on se trouve dans le monde. Au cours des années 1970, il fallait revenir écrire au bureau afin de mettre sur papier le texte attendu pour l’édition du matin. Et, à mesure que les heures de tombée étaient devancées, il fallait revenir de plus en plus rapidement au journal après avoir recueilli en vitesse les commentaires d’après-match.

Puis est apparu le bélinographe, cet appareil révolutionnaire pour nous qui permettait de transmettre par ligne téléphonique le texte écrit sur une feuille de papier jusqu’à un autre appareil installé au journal. Il fallait de six à huit minutes pour transmettre chaque page de texte. Un précurseur aux ordinateurs comme celui que j’ai étrenné qui avait la taille d’un gros sac à dos, mais dont l’écran faisait à peine 10 cm sur 10 et affichait tout au plus une phrase de texte. Pour acheminer le texte au journal, il fallait une ligne téléphonique qu’on «couplait» à l’ordinateur par le récepteur du téléphone…

Son grand avantage: on pouvait écrire et acheminer son texte directement de la galerie de presse à condition que rien n’intervienne en cours de transmission sur le circuit téléphonique. Dans certains vieux amphithéâtres, on coupait les lignes téléphoniques une trentaine de minutes après la fin du match.

Autre source de stress, il y avait l’équipe qui se hâtait à remballer l’équipement pour quitter le plus rapidement possible. Ce qui m’avait placé dans une situation particulière un dimanche soir à Rochester : un texte incomplet, plus de ligne téléphonique pour l’envoyer à Sherbrooke et l’équipe qui piaffait d’impatience dans l’autobus. Pierre Creamer, l’entraîneur des Canadiens, avait résolu une partie du problème : «Finis ton texte, loue-toi une voiture, viens nous rejoindre à St Catharines et apporte-moi la facture». Jim Schoenfeld, l’entraîneur des Americans de Rochester, avait résolu l’autre partie : «Installe-toi dans mon bureau, le téléphone fonctionne!»

Comme je rédigeais mes textes de la galerie de presse, j’ai aussi eu la chance d’assister à la demande en mariage de Lyle Odelein à sa fiancée à la suite d’un match à Sherbrooke. Alors que les amateurs avaient quitté, que les joueurs s’étaient douchés, Lyle avait invité son amoureuse à l’accompagner au centre de la patinoire, avait posé le genou sur la glace et fait la grande demande… aussitôt acceptée.

Au final, les changements technologiques nous ont grandement facilité la tâche : à mes derniers voyages avec le Phœnix au printemps 2014, il fallait toujours courir dans les vestiaires après les matchs, mais je n’avais plus à retourner sur la galerie de presse. Je me rendais directement dans l’autobus. Là, je pouvais rédiger mon texte malgré quelques regards au-dessus de mon épaule. En général, les joueurs comprenaient que j’avais un travail à faire. L’autobus reprenait la route et moi je terminais mon texte. Grâce à la magie du wifi ou des données cellulaires, le texte rentrait au journal beaucoup plus facilement et rapidement. Et aujourd’hui, il semble qu’on puisse même y ajouter des photos. On en a fait du chemin…

L’abandon de la version papier marque le passage d’une autre étape dans la survie de ce journal plus que centenaire. Elle se veut le reflet d’une grande réalisation menée à coups de sacrifices et de travail. Sans la détermination de consœurs et de confrères qui se sont unis afin de poursuivre la mission aux côtés d’une relève prometteuse et tout aussi hardie, je me demande comment La Tribune aurait pu célébrer l’arrivée de 2024.

Bonne année à tous!

Pierre Turgeon

Journaliste de 1970 à 1971 et de 1977 à 2014