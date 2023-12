Une traversée de souvenirs

Xavier Desharnais et Petar Stoychev ont marqué les souvenirs de notre ancien journaliste Jean-Guy Rancourt et des nombreux spectateurs de la Traversée. (Archives, Imacom Jessica Garneau)

J’avais laissé le champ libre à mon ex-collègue et regretté Bertrand Gosselin pour se taper le boulot à ma place lors de la première édition de la Traversée en 1979, celle dont on avait caché aux milliers d’amateurs réunis à la tête du lac Memphrémagog que le vainqueur serait celui qui mènerait le bal dans les eaux du monstre Memphré après neuf heures de compétition et non pas celui qui toucherait terre le premier. J’y étais, mais dans un rôle de spectateur.

Impressionné par ce que j’avais vu, j’ai relevé Bertrand dès l’année suivante. J’avais eu le temps de me familiariser avec la nage longue distance en eau libre et de parfaire mon anglais. Mais pour être honnête, plusieurs nageurs et nageuses, qu’ils soient de l’Europe, de l’Égypte, de l’Argentine et combien d’autres pays, baragouinaient la langue de Shakespeare tout autant que moi. Bref, le langage gestuel servait autant que la parole.

De l’intérieur

Entre 1980 et 2016, l’année où la clé a été mise sous la porte par le président Jean-Guy Gingras, je peux affirmer que j’avais vécu l’événement sous tous ses angles ou presque. Je ne me contentais pas seulement de remplir la section sportive de La Tribune de mes articles. J’ai vécu La Traversée de l’intérieur. Sans faire partie du comité organisateur, je me faisais un devoir d’apporter ma contribution comme bénévole. Je me suis occupé des relations avec les médias, dont ceux de Montréal, durant quelques années dans la décennie 80. Je ne veux pas en prendre le mérite, surtout pas, mais les abords du lac Memphrémagog étaient noirs de monde à l’époque. C’était même ardu d’y circuler.

Au fil des années, je me suis lié d’amitié avec ces superbes athlètes. Il y en a déjà eu une douzaine en même temps chez moi. Que j’aurais aimé être polyglotte lors de cette soirée! J’en ai appris énormément sur ce sport et ses athlètes en passant des heures et des heures à échanger avec le nageur français Stéphane Gomez. Il m’a appris beaucoup celui-là, tout comme le nageur sherbrookois Xavier Desharnais.

Au tournant de la décennie 2010, tout en poursuivant mon boulot de journaliste, j’ai accentué mon engagement envers la Traversée. Une de ces années, je dis au président Jean-Guy Gingras que l’animation à l’arrivée manque de punch et informe peu les gens. L’année suivante, au lieu de critiquer, en compagnie d’un animateur, j’analyse la course sur les lieux de la compétition. Je remplissais encore cette tâche à la fin. Le matin de la course, je présentais les nageurs avant le départ. Mon épouse Raymonde et moi avons été famille d’accueil. Notre fille Marie-Pier a même eu la chance d’agir comme instructrice durant quelques années en prenant place dans l’embarcation qui accompagne chaque nageur. Le monde de la nage longue distance commençait à avoir moins de secrets pour moi. Et dire que je nage comme une roche! Évidemment, j’en faisais profiter pleinement les lecteurs de La Tribune.

Pure passion

Je ne suis pas devenu un spécialiste de la nage longue distance pour autant. Un peu de modestie, quand même! Mais un maudit bon gérant d’estrade, si vous me permettez d’emprunter le jargon du hockey. Et possiblement le journaliste au Québec le plus passionné par la discipline et, surtout, par ses principaux acteurs. Ça oui! J’avais la chance inouïe de couvrir, dans ma ville, un événement qui regroupait la crème des nageurs et nageuses longue distance en eau libre de la planète. J’étais à des années-lumière du p’tit gars qui écrivait sur les ligues de bière à ses débuts et sur les activités sportives de quartier.

Je me suis attaché aussi à ces athlètes hyper sympathiques qui parcouraient le monde pour des bourses qui ne payaient même pas leurs billets d’avion dans la plupart des cas à moins de s’appeler Petar Stoychev. On est loin des milliardaires du sport d’aujourd’hui. Combien de fois je les ai dérangés dans leurs familles d’accueil ou avant un entraînement et jamais ils ne me refusaient quoi que ce soit. La barrière de la langue n’était plus un problème, ni même leur vie privée que certains me partageaient.

Malheureusement, les dernières années ont terni l’image de la Traversée internationale du lac Memphrémagog. La FINA a tué la nage longue distance et les commanditaires majeurs ne couraient pas les rues. Mais n’enlevez surtout rien à ces nageurs et nageuses sans peur qui repoussaient constamment leurs limites physiques et psychologiques. Tout ça, j’insiste, pour des pinottes!

La TILM restera gravée à jamais dans ma mémoire.

Jean-Guy Rancourt, ancien journaliste de La Tribune