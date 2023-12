Les meilleures histoires de Louis-Éric Allard

Après avoir accepté l’invitation des collègues de la section des sports pour rédiger une chronique, je me suis aperçu que l’exercice était plus complexe que prévu, tellement les souvenirs étaient nombreux. J’aurais pu écrire un livre.

Les choix sont douloureux, mais je vous offre un top 5 de mes meilleures histoires publiées dans les pages de La Tribune.

1. Funérailles de Maurice Richard

Grâce à la complicité de Gerry Plamondon, Normand Dussault et Gilles Dubé, trois anciens coéquipiers de Maurice Richard, j’ai pu assister aux premières loges aux funérailles du Rocket. J’étais à leurs côtés dans l’autobus qui nous menait du Centre Bell à la Basilique Notre-Dame. J’avais un accès VIP comme si j’étais leur fils. Il fallait voir le regard espiègle et rempli de fierté de mes complices en constatant ma stupéfaction d’être assis la Basilique à côté de l’entraîneur-chef du Canadien à l’époque, Alain Vigneault (qui me jasait de Sherbrooke où il a grandi) et, tout juste derrière, Mike Bossy, mon idole de jeunesse. Tout le gratin sportif était là autour de moi!

Saku Koivu a livré une longue lutte contre le cancer. (Photo: Bernard Brault, La Presse)

2. Les repêchages… et Saku

Couvrir un repêchage de la LNH, c’est toute une expérience et c’est assurément ma première mission qui vient en tête. Lors du repêchage de 1993, j’étais aux premières loges pour voir Alexandre Daigle, des Tigres de Victoriaville, et Jocelyn Thibault, des Faucons de Sherbrooke, être réclamés au premier et au 10e rangs. Thibault a été choisi par les Nordiques… alors que le repêchage avait lieu à Québec.

Comment oublier toutes ses assignations dans la LNH qui m’ont été confiées : le retour de Saku Koivu après avoir gagné sa bataille contre le cancer, l’ouverture du Centre Molson ou l’opportunité d’aller voir à l’œuvre nos Estriens au Centre Bell.

3. La conquête de la Coupe Air Canada

Les Cantonniers n’ont remporté qu’une Coupe Air Canada (Coupe Telus maintenant) dans toute leur existence et j’y étais. Une sacrée belle équipe, pleine de bons joueurs, mais pas de supervedettes. Maxime Daigneault, Mathieu Beaudoin et Mathieu Brunelle auront passé le plus près de jouer dans la LNH en évoluant dans la Ligue américaine.

Et quelle équipe d’entraîneurs! Mario Durocher était l’entraîneur-chef avec Martin Bernard, Judes Vallée et Stéphane Waite comme adjoints. Waite aura fait son chemin jusqu’à la LNH comme entraîneur des gardiens, remportant au passage deux coupes Stanley avec les Blackhawks de Chicago, en plus de devenir l’entraîneur des gardiens de but du Canadien, dont Carey Price, pendant huit ans. Durocher, Bernard et Vallée auront tous œuvré comme entraîneurs-chefs dans la LHJMQ.

Louis-Éric Allard (Archives La Tribune, Jessica Garneau)

4. Les tournois de la Coupe Memorial

J’ai eu la chance de couvrir deux tournois de la Coupe Memorial : les Voltigeurs de Drummondville en 1991 à Québec et les Tigres de Victoriaville en 2002 à Guelph. Dans les deux cas, des cruelles défaites en finale. À Drummondville, dirigé par Jean Hamel, on comptait dans les rangs de cette équipe plusieurs excellents joueurs. Parmi eux, Patrice Brisebois, Ian Laperrière, René Corbet, Denis Chassé et le regretté Yanick Dupré auront évolué dans la LNH.

Pour les Tigres, on retrouvait, derrière le banc, Durocher avec Bernard comme adjoint. Un autre ex-Cantonnier, Mathieu Brunelle, faisait partie des quatre joueurs des Tigres à avoir récolté au moins 100 points cette saison-là en compagnie de Matthew Lombardi, Carl Malette et Danny Groulx. Lombardi et Antoine Vermette ont été les deux joueurs de cette équipe à atteindre le plus haut niveau.

Je croyais bien retourner au prestigieux tournoi en 1993 lors de la première saison de l’histoire des Faucons. Menée par le gardien Jocelyn Thibault, la formation sherbrookoise s’est rendue jusqu’en finale de la LHJMQ qu’elle a perdue en cinq matchs devant le Titan de Laval. De cette édition, Thibault, Pascal Rhéaume, Éric Messier, Jean-François Jomphe et Pascal Trépanier auront tous joué plus de 100 matchs dans le circuit Bettman. Le hasard aura voulu que Stéphane Julien, qui était le quart-arrière de cette superbe brigade défensive, se retrouve aux commandes du Phœnix quelques années plus tard en compagnie de son bon ami Jocelyn Thibault.

Les Bombardiers de Sherbrooke, comme les Athlétiques ou les Expos, ont amené les journalistes sportifs de La Tribune à visiter le stade Amédée-Roy à de nombreuses reprises. (Archives La Tribune Jocelyn Riendeau)

5. Et tous ces autres moments…

J’ai couvert à peu près tous les sports pour le compte de La Tribune. J’ai adoré chaque moment, que ce soit au baseball (les championnats des Athlétiques et des Bombardiers), football (les nombreux Bols d’Or par les Cougars et les samedis après-midi aux Gaiters), soccer (la conquête du championnat canadien par le Mistral senior masculin en 1995), athlétisme (un Vert & Or dominant), tennis (l’épopée de Frédéric Niemeyer), balle lente (le Pif), boxe, golf, ski, basketball, volleyball et combien d’autres sports sans oublier des Jeux (Mondiaux jeunesse, Mondiaux de baseball, Jeux du Québec ou des Jeux olympiques à distance).

En repensant à tout ça, tellement de visages me reviennent en tête, je pense à vous, athlètes, entraîneurs, bénévoles ou ex-collègues et je n’ai qu’une chose à vous dire : merci, je suis privilégié d’avoir pu vivre ces moments en votre compagnie.