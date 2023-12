Ennuyeux les stats ? Pas du tout !

Avant, les amateurs de pools, entre autres maniaques de sports, se précipitaient à l’aube pour consulter La Tribune et obtenir les derniers résultats des parties disputées parfois aussi loin que sur la côte ouest de l’Amérique.

Le Canadien jouait à Los Angeles, on arrivait parfois à publier le résultat dans nos pages. Même chose pour le pointage du football du lundi soir de la NFL.

Régionalement, l’intérêt se portait sur les ligues de hockey, de football ou de baseball autant senior que junior ou midget.

Mes dix dernières années de carrière dans les journaux se passeront au pupitre de La Tribune, là où les corrections finales et le montage des pages seront complétés avant l’impression du journal.

Comme je suis, à 50 ans, le «petit» nouveau de l’équipe, j’hérite de la page de statistiques de sports en plus du montage des pages régulières.

Le trois quarts des autres journalistes au pupitre (à quelques rares exceptions près) ne veulent pas de cette page soi-disant ennuyeuse. Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est que moi, j’aime les chiffres : les sondages, les classements, les résultats de toutes sortes sans lesquels on peut difficilement mesurer les performances des partis politiques, des produits de consommation, la force des équipes de sport.

J’aime tout autant la presque totalité des sports, sauf le criquet dont je n’ai jamais compris les règles même après plusieurs explications d’un fan jamaïcain.

Beaucoup de données

Le fun commence. Classements et calendriers de hockey, de football, de baseball autant professionnel qu’amateur.

Rappelons-nous que La Tribune était encore en grand format au début des années 2000. Une page de stats ça voulait dire beaucoup de données.

Ces chiffres des ligues professionnelles nous provenaient de la Presse canadienne pour La Tribune comme pour les autres quotidiens. L’avantage marqué pour notre quotidien, c’était que notre heure de tombée était l’une des plus tardives de tous les journaux. En effet, comme l’impression se faisait après celle de La Voix de l’Est, imprimée aussi sur nos presses, nous pouvions la plupart du temps faire des ajouts jusqu’à minuit et vingt-cinq, l’heure de tombée pour la page de stats étant établie à minuit et demi.

Non seulement nous pouvions intervenir tardivement sur les classements de pros, mais aussi sur les ligues locales et celles dites «de garage». Ce qui me plaisait le plus cependant c’était de recevoir par téléphone les pointages des parties des multitudes de tournois. Il y avait des périodes de temps où deux, trois ou même quatre compétitions se déroulaient en même temps.

Des bénévoles finis prenaient leur soirée, après leur journée de travail, pour transmettre les résultats et souligner les efforts des jeunes.

Souvent, d’année en année, j’ai parlé avec les mêmes personnes dévouées de Magog à Thetford Mines, de Lac-Mégantic à Drummondville en passant par Richmond, Victoriaville, East Angus, Coaticook ou autres.

Je ne donnerai pas de noms de peur de porter l’odieux d’en oublier. Mais ces gens merveilleux se reconnaîtront sûrement.

Tranquille et ennuyeux les stats... pas du tout!

Pierre Dubois, ancien pupitreur de La Tribune