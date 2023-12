Commencer son journal par la fin

Chaque jour, c’était le même rituel. Sauf les dimanches. La Tribune faisait relâche.

On reprenait alors le journal du samedi pour parcourir les articles que nous n’avions pas eu le temps de lire la veille. Parce qu’il était tellement volumineux, il restait toujours plus longtemps sur le coin du comptoir avant de se retrouver dans le foyer pour partir un feu.

C’était utile à plusieurs niveaux, un journal papier…

Ce matin encore, vous avez peut-être regardé une fois de plus la Une avant de lire le journal à l’envers. Pour nous, les sportifs de salon, la première page, c’était la dernière.

Là où on parlait du dernier match du Canadien, qui finissait parfois trop tard pour l’écouter jusqu’à la fin. Tellement trop tard, comme à Los Angeles, que parfois, il y avait un texte sur les deux premières périodes.

Le journal papier avait aussi ses limites.

L’heure de tombée

C’est dans La Tribune que l’on apprenait le pointage des Castors, des Faucons ou du Phœnix sur la Une, mais on se précipitait aussitôt sur les résumés de parties et les sommaires pour en savoir plus.

Il était aussi possible de se perdre pendant de longues minutes dans les pages de statistiques.

Tout cela, sans nécessairement savoir qu’il y avait tout un travail derrière ces pages qui salissaient les doigts à force de les tourner.

Le statisticien avait multiplié les appels la veille pour obtenir les derniers pointages des tournois locaux et des ligues mineures. Que ce soit au baseball, au soccer, au hockey, au tennis…

Le journaliste avait tout fait pour respecter l’heure de tombée, bien souvent trop serrée.

Le photographe devait passer à travers une multitude d’étapes inimaginables avant de voir le résultat final : sa photo imprimée dans les 40 000 copies du lendemain.

Le pupitreur s’était lui aussi dépêché à tout mettre en page avant que le journal ne soit envoyé aux presses.

Les pressiers, eux, s’assuraient d’imprimer le journal avant que les livreurs soient à leur porte pour distribuer la nouvelle parution au camelot, qui terminait le travail.

Des primeurs sur nos athlètes amateurs, il y en a eu dans les pages de La Tribune.

Des reportages à l’étranger, qui rendaient la livraison des textes et des photos toujours plus complexes.

Les Jeux olympiques, qui compliquaient toujours le travail des journalistes sur le terrain et à l’édition avec les heures compliquées en raison du décalage.

Une heure de tombée qui n’existera plus pour nous, d’ailleurs.

Nouvelle façon

Maintenant, il faut simplement livrer l’information le plus vite possible. L’instantanéité du web…

Mais aujourd’hui, nos fidèles lecteurs de la section des Sports tourneront leur journal à l’envers pour la dernière fois.

Il s’agit d’une édition spéciale, la dernière imprimée de La Tribune.

On ne pourra plus faire de moustaches sur toutes les photos de La Tribune, découper nos articles préférés, faire du scrapbooking avec les images, les titres…

Oui, il y avait ce petit côté spécial de pouvoir tenir le journal dans nos mains. C’était du vrai. Du concret. Il existait physiquement.

Il y a eu toute une évolution, à l’intérieur de ce journal. Pas seulement dans sa forme, mais dans son contenu aussi.

Chaque époque correspondait à une nouvelle façon de livrer, écrire et distribuer l’information.

La technologie a changé et les tâches des travailleurs de l’information aussi.

Dans cette dernière édition, on laisse toute la place aux artisans de ce journal papier.

Ceux qui ont vu La Tribune se transformer.

Ceux qui étaient aux premières loges de chaque grand rendez-vous sportif en Estrie et partout ailleurs.

Et ceux qui, actuellement, vivent cette grande transition vers l’ère numérique amorcée il y a déjà quelques années.

Dans ces écrits, par le biais de ces images et de ces histoires, on propose un voyage dans le temps signé Mario Goupil, Denis Messier, Pierre Turgeon et tous ces grands artisans de La Tribune que l’on pouvait voir dans les dernières pages jour après jour.