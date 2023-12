60 ans de sports et de potins

Une fois entré dans son logement, on aperçoit vite son coin souvenir avec de nombreux objets du Tournoi des Maîtres, des photos et de vieux articles. Tout juste à côté? Sa liseuse, qui permet d’agrandir les lettres de son plus récent journal.

Vendredi, pour la dernière fois, La Tribune a imprimé ses articles et il est difficile de passer à côté de Denis Messier quand vient le moment de concevoir une dernière édition papier.

Son journal sous le bras

L’ancien journaliste sportif a traversé les époques avec son journal sous le bras.

«Yvon Fournier était directeur des sports en 1963. Il m’avait croisé après un match amical contre les Étincelles de Télé 7. Il était d’ailleurs le gardien de pratique des Castors. Il n’y avait pas de cours en journalisme avant. Mais mon père était un maniaque de sports. Il était entraîneur et dépisteur au hockey, entraîneur au baseball et, en plus, un partisan des Maple Leafs! Moi, j’avais joué dans la LHJMQ pour les Rangers de Saint-Hyacinthe de 58 à 60 et, ensuite, Guy Choquette m’avait recruté comme journaliste à Saint-Hyacinthe pour La Voix de l’Est. Je suis finalement arrivé à La Tribune à 22 ans grâce à Monsieur Fournier. »

«Ma première assignation était la finale du double du Championnat de Sherbrooke au tennis masculin avec notre photographe, Royal Roy, poursuit-il. C’était Robert Bédard et Claude Métras contre Raymond (Domtar) et Richard Royer. Ça fait déjà 60 ans, tout ça!»

«Les belles années»

Des événements sportifs, Denis Messier en a vus…

«J’ai couvert le camp d’entraînement des Alouettes à l’Université de Sherbrooke avec le quart Sam Etcheverry. J’ai aussi fait les camps d’entraînement des Expos en Floride dès 1969. J’ai même joué au golf avec le joueur de baseball Duke Snider à Daytona Beach. Puis j’ai couvert au total 23 éditions du Masters. Mes potins et ma page de golf ont aussi fait ma marque de commerce plus tard.»

Denis Messier pourrait écrire une dizaine de livres à lui seul tellement il connaît d’anecdotes.

«À l’époque, Yvon Fournier faisait le hockey surtout, mais il n’aimait pas aller à l’extérieur. Sinon il y allait en train. Il n’avait pas peur de ses idées. Il avait une chronique qui s’appelait Coup de poing. Et durant les éliminatoires, il m’envoyait sur la route. J’ai déjà eu besoin de l’aide de Gab Dumouchel, un géant, pour me sortir de là parce que les partisans cherchaient Fournier. Ils lui en voulaient et ils pensaient que c’était moi!»

En effet, tout le monde lisait La Tribune sur le papier.

«C’était les belles années. Ça roulait! Ça marchait, parce qu’Yvon Dubé n’avait pas peur de rien. Un jour, comme éditeur, il voulait devancer La Presse et faire de la section sportive un cahier tabloïd. De cette façon, l’homme partait avec les sports et la femme pouvait lire la balance du journal à la maison. Eh bien, c’est ce que l’on a fait en coupant l’herbe sous le pied de La Presse! »

Sur la rue Roy, alors qu’il dirigeait encore la section sportive de La Tribune. (Archives La Tribune)

Des milliers d’articles écrits à un seul doigt

La première salle de rédaction de Denis Messier se trouvait à l’angle des rues Dufferin et Frontenac.

«J’écrivais à un doigt. J’ai toujours fait ça. Au début, c’était sur une dactylo. Une fois la mise en page faite, on envoyait notre texte à l’étage supérieur en mettant la feuille dans une courroie et, parfois, cette feuille tombait dans le plafond, sous le plancher de l’étage du haut. Le patron Gerry Pépin était avec les typographes et il nous criait dans le micro qu’il n’avait rien reçu. Notre commissionnaire devait aller la chercher. Ce n’était pas beau là-dedans! Et une fois les plaques de plomb faites, on envoyait tout ça aux presses et c’est là que j’ai appris à lire à l’envers. On montait des journaux ligne par ligne avec des rangées de plomb.»

Les défis technologiques étaient grands pour réussir à livrer une édition jour après jour… sauf les dimanches!

«Notre gros journal était celui du mercredi. Il y avait de la couleur dans cette édition et les autres étaient en noir et blanc. Je me souviens de Mike Charron, le chef pressier, qui travaillait avec un crochet parce qu’il avait perdu sa main dans les presses : il mettait des cartons d’allumettes pour faire tenir nos plaques parfois. Tout tombait en ruines, mais on réussissait à sortir le journal. J’ai dû évoluer en même temps que la technologie. Après la dactylo, c’était le bélinographe. Et finalement, l’ordinateur. J’ai eu de la difficulté à m’adapter à l’ordinateur. Même encore aujourd’hui. Et avec mes yeux, c’est encore plus difficile. Je n’étais pas patient devant mon ordinateur. Les premiers étaient lents.»

Les heures de tombée

Parmi les choses qui n’existeront plus? La fameuse heure de tombée.

«Aujourd’hui, il n’y en a plus. Ce que les gens ne savent pas, c’est qu’à l’époque aux sports, cette heure de tombée était moins importante : avant, on était plus un journal du matin et c’était distribué l’après-midi! Tout ça a changé avec le temps. Le soir, l’heure de tombée devenait plus serrée quand on imprimait la nuit. J’ai souvent été le dernier à partir. On a déjà arrêté les presses à une heure du matin en apprenant que le pape était mort. On a dû tuer la Une. Ça n’arrivera plus, ça, avec l’arrivée du web. La Une était très importante pour nous. Je me rappelle Yvon Dubé : pour lui, le titre de la Une n’était jamais assez gros. Il fallait que ça frappe! »

Une retraite… pour demeurer dans le journalisme

Même après la retraite, Denis Messier est resté associé au journal jusqu’en 2022.

«Je voulais rester jusqu’au centenaire comme collaborateur et, en 2011, j’ai rencontré Maurice Cloutier et Louise Boisvert pour garder ma page du samedi intitulée Messier en liberté ainsi que ma page de golf. Je pouvais rester à La Tribune tant et aussi longtemps que je le voulais. Je suis resté là jusqu’à ce que la pandémie arrive. Sans activités, sans événements et sans sports, je pouvais difficilement faire Messier en liberté.»

La fin de la version papier l’attriste bien sûr.

«C’est difficile à accepter. Avec mes yeux, ce n’est pas facile de lire sur un écran. Pour les personnes âgées, c’est une grosse perte. Avec le papier au moins, j’avais ma liseuse dans mon appartement. Ici, les gens se demandent ce qu’ils vont faire sans papier. Oui, ça va me manquer! D’ailleurs, si j’avais de bons yeux, je travaillerais encore, même à 83 ans…»