Soulagement chez le Mistral, qui obtient sa licence provinciale

« Le Mistral a su démontrer la pertinence de ses plans stratégique et technique au terme de près de trois années de reconstruction et d’efforts incessants et soutenus », a indiqué par voie de communiqué le directeur général Jean-Claude Vaillancourt, tout en soulignant l’apport « inestimable » de ses éducateurs et éducatrices, bénévoles, partenaires et employés.

Le club sherbrookois compte aujourd’hui 3600 membres.

« Le Club entend poursuivre sur sa belle lancée et apporter plusieurs nouveautés et innovations à tous les niveaux technique et administratif. (...) Le Club n’a aucunement l’intention de s’asseoir sur ce premier succès. »

D’ailleurs, le Mistral s’attaque maintenant à la reconnaissance du niveau national et au lancement d’une nouvelle variante du soccer, le deksoccer.