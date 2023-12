Chaude ambiance aux Jeux d’hiver avec Bleu Jeans Bleu

«Quand on pense à un athlète de haut niveau, on ne pense pas nécessairement à moi, même si je porte de petits bottillons de cuir italien en dansant le twist en transe. Je comprends que les gens qui participeront aux Jeux s’entraînent et seront motivés. J’espère que le plaisir sera au rendez-vous et comme Bleu Jeans Bleu donne dans le plaisir depuis plusieurs années, c’est avec honneur que nous allons être sur la scène lors de l’ouverture et la fermeture des Jeux», a confié lors de la conférence de presse le chanteur et musicien Mathieu Lafontaine, surnommé Claude Cobra, bien heureux de voir que sa ville d’origine accueille cet événement d’envergure.

«Ça va être tout un party!» ajoute-t-il avant de conclure son discours avec un «Yabadabadou» bien senti.

Raïs Kibonge, maire par intérim à la Ville de Sherbrooke, était en grande forme en compagnie du coloré chanteur et musicien de Bleu Jeans Bleu, Claude Cobra. Ils étaient accompagnés lors de la conférence de presse par Stéphane Baillargeon, directeur artistique, et Priscillia Quirion, coanimatrice des cérémonies. (Maxime Picard/La Tribune)

Étant donné la présence de deux blocs de compétitions, rappelons que la moitié des 3000 athlètes attendus assistera à la première cérémonie et l’autre moitié, à la dernière.

«Ces deux cérémonies seront une grande fête qui soulignera le travail exceptionnel de nos athlètes des quatre coins de la province, rappelle le directeur général des Jeux, Jocelyn Proulx. Nous souhaitons que ce soit un moment mémorable pour ces jeunes, les familles et la population. Puisque Claude Cobra est un Sherbrookois et que Bleu Jean Bleu sait insuffler une bonne dose d’énergie, c’est le meilleur choix pour en faire un succès.»

Pas plus de 300 billets seront mis en vente dès le vendredi 8 décembre à midi pour ces événements prévus le 1er et le 9 mars au Palais des sports. Le coût: 25$. Le 26 janvier, tous les autres billets seront ensuite disponibles pour un total de 1700 par cérémonie.

Priscillia Quirion n'ose pas se qualifier d'athlète, mais promet d'enflammer la foule pour réchauffer la scène avant les prestations de Bleu Jeans Bleu. (Maxime Picard/La Tribune)

«Puisque les dernières qualifications auront lieu au début du mois de février, les athlètes qui participeront aux Jeux ne sont pas encore tous connus, donc on souhaitait conserver des billets pour leur famille et eux», précise Geneviève St-Denis, directrice générale adjointe de la 58e Finale.

«Ces événements-là peuvent avoir tellement d’impact dans leur vie sportive ou personnelle, rappelle la coanimatrice Priscillia Quirion. Ça peut leur donner un courage immense. C’est précieux et je crois énormément en notre belle relève sportive. Les sports et l’art se rencontrent lors des Jeux du Québec et ça devient une belle tribune aussi pour nos artistes.»

Parmi les autres collaborateurs: LaboKracBoom et tous ses jeunes artistes multidisciplinaires de 12 à 17 ans seront alors présents le 1er mars à 19 h et la compagnie de danse Axile contribuera au spectacle du 9 mars à 16 mars.

«Comme vous tous, j’ai été jeune il y a très longtemps. Comme ces jeunes, j’étais rempli de rêves, d’aspirations, convaincu que j’allais laisser ma marque sur ce monde. Les années ont passé et les cheveux blancs témoignent que j’ai connu toutes sortes de choses et plusieurs épreuves, qui parfois sont difficiles, mais j’ai vécu des moments significatifs, des instants précieux et magiques, qui ont formé l’adulte que je suis devenu aujourd’hui, mentionne Stéphane Baillargeon. Notre espoir, avec l’équipe extraordinaire que j’ai avec moi pour préparer ces cérémonies, c’est que l’on réussisse à créer un moment magique, comme ça, pour nos jeunes.»