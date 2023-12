La nouvelle vie de Stéphane Julien à Grand Rapids

Stéphane Julien amorce sa première saison comme assistant-entraîneur chez les Griffins de Grand Rapids, dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Le contraste est quand même frappant; la vie chez les pros est différente. Avec les Griffins, Julien peut se concentrer à faire ce qu’il aime par-dessus tout: enseigner le hockey.

Une passion qui demande certains sacrifices. Julien a quitté Sherbrooke pour s’établir dans le Michigan. Une décision assumée, et mûrement réfléchie, confirmée en juin dernier.

« Je reste tout près de l’aréna, au centre-ville. C’est une très belle ville, on a le complexe d’entraînement juste à côté de l’aréna, on a de bonnes foules à nos matchs locaux, entre 8 et 10 000 personnes. Je n’étais jamais venu ici, il y a une belle tradition d’équipe, les gars aiment jouer ici. Le Michigan est un état de sport, avec le football, le baseball, le hockey », raconte-t-il.

La formation dirigée par Dan Watson est en reconstruction, et l’alignement comprend plusieurs jeunes espoirs des Red Wings, qui n’attendent que l’appel vers la LNH.

Stéphane Julien lors du Repêchage LHJMQ 2023 à Sherbrooke. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Un monde différent

Un monde différent de celui que Julien a connu, d’abord comme assistant entraîneur, ensuite comme entraîneur-chef, et enfin comme entraîneur-chef et DG, chez le Phoenix.

Un Phoenix qu’il a amené dans le carré d’as éliminatoire de la LHJMQ deux saisons de suite.

Julien savait. Il savait qu’il devait quitter. Pour laisser une autre voix pénétrer dans le vestiaire.

Il était d’ailleurs très émotif, lors du bilan de fin de saison du Phoenix, le printemps dernier.

« Je n’ai pas pris la décision de quitter sur un coup de tête. J’ai réfléchi. Quand tu as fait 7 ans comme coach en chef dans une organisation, des fois, une nouvelle voix, ça ne peut pas nuire. Sans dire que j’avais fait le tour, j’ai eu beaucoup d’émotions de ne pas avoir amené l’équipe là où je le voulais. Ce ne fut pas un facteur expliquant mon départ, mais je sentais quand même que ça prenait une nouvelle swing à l’organisation. Et comme j’avais des ambitions, ça faisait un tout. J’avais la chance de toucher aux pros, comme coach. Je n’ai jamais opté pour la facilité dans le sport. Quand tu coaches pour sauver ta job, tu la perds. J’ai décidé de foncer. L’opportunité était là, j’avais le goût de le faire. On verra comment ça va tourner », affirme-t-il

Il a accepté un poste, confirmé fin juin, avec Grand Rapids. Une vie familiale qui change, un autre environnement.

« Ça faisait un an et demi que j’avais amorcé des discussions à ce sujet avec ma famille. La situation de ma fille va super bien (sa fille Aurélie a reçu dans le passé un diagnostic de leucémie); je n’aurais pas été dans ce scénario il y a deux ou trois ans. J’étais rendu là. La famille est derrière moi. Ça m’a ouvert les portes. »

« Après le repêchage de la LHJMQ de juin dernier à Sherbrooke, les choses ont déboulé; j’ai accepté le travail à Grand Rapids, je suis allé au repêchage de la LNH à Nashville. Ensuite, j’ai participé au camp de développement de l’équipe, avant de me lancer au camp d’entraînement des Griffins. Ce que j’aime, c’est la collaboration de tout le monde. On a fait tout le camp d’entraînement à Detroit pendant un mois, j’ai dirigé un match hors-concours des Red Wings à Washington. J’ai eu plein d’opportunités de faire les choses correctement. Dereck Lalonde (entraîneur-chef des Red Wings) est très gentil, il m’a impliqué lors des entraînements, avec les pros, c’était vraiment l’fun », dit Julien.

Stéphane Julien lors du dernier bilan de saison du Phoenix de Sherbrooke. Il était entraîneur-chef de l'équipe. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Apprivoiser le monde des pros

Ce dernier poursuit son adaptation dans ce nouveau monde balisé par des paramètres assez différents de ceux qu’il a connus à Sherbrooke, mais pas très loin de ceux qui l’ont encadré pendant sa carrière de joueur professionnel, échelonné sur une quinzaine d’années, en Europe.

« Il y a 11 joueurs avec nous qui amorcent leur parcours chez les pros et je les supervise. Des gars qui arrivent du junior, ou d’Europe. Je garde un contact étroit avec eux, sur la glace, dans la salle de vidéo, et à l’extérieur de la glace. Il y a des ajustements à faire pour la vie de pro; il y a des gars qui ne se sont jamais fait à manger! Je suis là pour les aider à se structurer. »

En tant qu’adjoint à l’entraîneur-chef Dan Watson, Stéphane Julien est responsable entre autres de l’avantage numérique. Ce qui lui permet aussi de communiquer avec les vétérans de l’équipe.

« C’est un discours différent. Je dois tisser un lien de confiance avec les vétérans. Le fait d’avoir passé le camp d’entraînement avec les Red Wings, d’avoir déjà commencé à jaser avec certains d’entre eux là-bas, ça a aidé. C’était un peu ma crainte au début, que mon message prenne du temps à passer, parce que j’ai passé du temps dans le junior », dit Julien, qui s’occupe aussi de la préparation de l’équipe via les séances vidéos, entre autres.

«Ce que tu peux avoir comme expérience ou comme succès passé, les joueurs, ils s’en foutent un peu. C’est de la façon dont tu enseignes qui importe. Donc mes craintes sont devenues un peu mes forces.» — Stéphane Julien

Reconstruction avouée

Plusieurs changements ont été apportés, à Grand Rapids, lors de la dernière saison morte.

L’organisation a engagé trois nouveaux entraîneurs, dont Dan Watson pour diriger l’équipe, et les Griffins ne cachent pas qu’ils sont en reconstruction.

En date de vendredi, les Griffins montrent une fiche de 6-10, au quatrième rang (sur sept équipes) de la division centrale de la LAH.

« Il y a eu un virage cette année, l’organisation nous a donné le mandat de changer la culture de l’équipe. C’est une des forces à Dan et à moi aussi. Même avant que je signe, c’était annoncé que ce serait une année difficile, alors nos jeunes jouent. Marco Kasper, Amadeus Lombardi, Jonatan Berggren (ce dernier vient d’être rappelé par les Red Wings) jouent plus de 15 minutes par match, dans différentes situations. Il y a un plan sur deux ou trois ans, on espère que quelques-uns de ces gars-là puissent aider le grand club à un certain moment », précise Stéphane Julien.

« Il y a donc des soirées où c’est plus dur, quand on affronte des équipes qui sont plus vieilles, mais ce qui est important, c’est qu’on progresse. Les jeunes progressent, à leur rythme, comme on s’y attendait. On ne peut pas être déçu, malgré la place au classement. » — Stéphane Julien

Une ligue exigeante

Stéphane Julien apprend aussi à découvrir la Ligue américaine de hockey (LAH). Une ligue où le calibre est plus fort que l’on peut le penser, formée de joueurs qui espèrent un jour atteindre la LNH et d’autres qui y gagnent tout simplement leur vie.

« Il y a des situations de contrats, d’argent garanti, ce qui implique que certains joueurs seront rappelés, et pas d’autres. C’est partout pareil. On doit faire comprendre au joueur que la roue tourne c’est une de mes tâches les plus compliquées. Il faut garder leur confiance, et leur motivation. La communication est vraiment importante. »

« Ce n’est pas une ligue facile pour les jeunes qui arrivent du junior. C’est à la pioche et à la pelle pour eux. Dans la LAH, ça joue vite, ça joue physique, les revirements, ça coûte très cher. Pour les joueurs qui sont un peu en retard dans leur préparation ou leur développement physiques, c’est plus difficile. Il y a beaucoup de matchs, de voyages. La vitesse du jeu est importante. C’est très agressif comme jeu. Il y a un ajustement. Je crois que ça aide les joueurs à développer leur sens du hockey en vue de jouer dans la LNH. »

« Les gars se battent pour chaque pouce de glace et de temps de jeu. C’est plus dur pour les jeunes qui ne sont pas tout à fait prêts. »

Stéphane Julien garde un œil sur ses anciens joueurs, surtout ceux qui sont passés au prochain niveau, comme Joshua Roy.

« Josh a eu un bon début de saison. Il a ralenti un peu, mais je ne suis pas surpris. C’est l’un des premiers étés qu’il a pu s’entraîner correctement depuis deux ans, on lui donne beaucoup de glace. Éventuellement, il va avoir sa chance. Dans la LAH, la constance est très importante. Il faut se garder la tête hors de l’eau. Je ne suis pas surpris qu’il ait amassé des points, c’est une machine à points. Physiquement, s’il se garde en forme, il va progresser rapidement », dit Julien à propos de son ancien attaquant, choix de cinquième tour du Canadien de Montréal en 2021. Il a 18 points en autant de matchs avec le Rocket de Laval.

Ambitions?

Stéphane Julien se consacre à apprivoiser son nouvel environnement. Il d’ailleurs signé un contrat de trois ans avec Grand Rapids.

Il ne ferme bien sûr pas la porte à progresser au sein de l’organisation.

« Si j’ai une chance d’être entraîneur-chef dans la LAH, je vais prendre l’opportunité. Detroit, historiquement, aime faire graduer leurs entraîneurs qu’ils ont formés dans la LAH. On va voir ce qui va se passer avec la saison cette année. Les choses changent tellement vite chez les pros, on va voir ce qui va arriver. J’y vais au jour le jour, c’est dur à prédire. Si je fais les choses correctement, je mets les chances de mon côté. »

Chose certaine, Stéphane Julien fait ce qu’il aime. Enseigner le hockey.

« Une des choses que je voulais, c’était de revenir à enseigner le hockey. Quand tu es DG, tu as d’autres responsabilités en dehors de la glace. Je voulais regarder des matchs, essayer de déceler des tendances. C’est ce que j’ai fait tout l’été. Je me casse la tête pour trouver des nouveautés dans le hockey, je regarde beaucoup de matchs dans la LNH. Je suis d’abord et avant tout un entraîneur. Ça rallume ma flamme, je voulais retomber là-dedans. »