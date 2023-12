Volleyball: Le Rouge et Or rate sa chance

Les joueurs du Rouge et Or de l'Université Laval ont tout tenté mais le Vert & Or de l'Université de Sherbrooke a eu le dessus en quatre sets. (Erick Labbé/Le Soleil)

Les joueurs de Gino Brousseau avaient perdu le premier set 25-22 avant de se reprendre et de remporter le second par le même pointage grâce à une remontée tardive. Après avoir échappé le troisième set 17-25, les Lavalois ont lutté pour leur vie dans le quatrième, qu’ils ont très bien démarré avant de voir les Sherbrookois remonter la pente et gagner la dernière manche 25-20.

L’entraîneur-chef du Vert & Or, Mohamed El Fethi Abed, était heureux de voir les siens livrer une solide performance après un match difficile face à Montréal. «Ce n’est pas simple de garder la concentration quand tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. À un moment donné il y aura un relâchement», a expliqué celui qui était fier de voir ses joueurs relever le défi qu’il leur avait lancé vendredi.

«Je leur avais dit qu’il fallait gagner au moins trois sets avec écart et ils l’ont fait» — Mohamed El Fethi Abed, entraîneur du Vert & Or

«On avait travaillé toute la semaine pour régler les problèmes qu’on avait décelés dans le match contre Montréal et, ce soir, le seul set qu’on a perdu, on avait l’avance au début. Et ceux qu’on a gagnés, on a réussi à remonter la pente», indique El Fethi Abed.

Malgré la défaite, l'entraîneur du Rouge et Or Gino Brousseau est satisfait de la fiche des siens et confiant de pouvoir apporter les ajustements nécessaires. (Erick Labbé/Le Soleil)

Le pilote Rouge et Or ne s’en faisait pour sa part pas outre mesure après la défaite, certain de pouvoir apporter les ajustements nécessaires d’ici la fin de la saison. «Le Vert & Or est premier au Canada et ce n’est pas pour rien. C’est une équipe qui ne “casse” jamais et pour les battre, il faut garder un certain niveau de jeu tout le long du match», a analysé Brousseau après la partie.

«Et ça, on ne l’a pas fait ce soir. On a gagné le deuxième set, bien démarré le troisième, mais on a baissé notre niveau ensuite. On exécutait moins bien. On a fait des erreurs et le volleyball est un jeu d’erreurs. Il y a des consignes et, à un moment donné, on a cessé de suivre les consignes qu’on s’était données. Maintenant au moins, on sait sur quoi travailler!», a-t-il repris.

Content malgré tout

«Je suis quand même très content de notre équipe. On aurait aimé gagner le match et terminer en tête, mais on a quand même six victoires et deux défaites et on est au deuxième rang. On a un bon groupe de gars qui travaillent fort, on a de la puissance», enchaîne l’entraîneur-chef.

«Là, on est rendus à un certain niveau, mais il faut passer la petite coche qu’il nous manque.» — Gino Brousseau, entraîneur de l'équipe masculine du Rouge et Or

«Pour nous, Sherbrooke est la référence. On partira le 26 décembre pour un gros tournoi à Winnipeg et on va continuer à travailler. On a les outils qu’il nous faut, un système bien établi, il ne nous reste qu’à apporter la finition!», termine Brousseau.

Victoire féminine

Du côté féminin, les volleyeuses du Rouge et Or ont terminé la première moitié de saison sur une bonne note, triomphant facilement des meneuses au classement général, les Citadins de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en trois sets de 25-17, 25-16 et 25-20.

Une victoire rapide qui faisait du bien suite à cinq matchs consécutifs qui avaient pris fin en cinq sets. «On n’était pas fatiguées du tout, il nous restait du gaz», a déclaré la centrale Léonie Goupil, meneuse du Rouge et Or pour le pourcentage d’efficacité.

«Nous avons lancé le match la pédale au fond, car c’était important d’aller chercher cette victoire dans un classement aussi serré où chaque match compte» — La centrale Léonie Goupil du Rouge et Or

Classement serré

L’entraîneur Olivier Faucher était également heureux de clore la première moitié de saison sur une note positive dans une ligue au classement extrêmement serré où six équipes sur huit bataillent pour le premier rang.

«Je crois que ce match est le résultat de tout le travail que nous avons fait depuis le début de la session. Dans nos premiers matchs, c’était plus long de nous mettre en marche, mais les choses ont enfin commencé à se mettre en place et les dernières semaines ont été très positives», indique-t-il, concédant que ses protégées n’avaient pas eu un calendrier facile.

«Nous avons joué six matchs de suite sur la route, nous avons affronté beaucoup de grosses équipes et nous sommes la seule équipe de la ligue qui n’a pas encore affronté l’Inuk de l’Université du Québec à Chicoutimi (qui n’a pas encore de victoire cette année). Tout augure donc très bien pour la deuxième moitié de saison», conclut Faucher.