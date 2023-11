La Coupe Vanier de passage au Triolet l’hiver prochain

Les Montréalais ont remporté la Coupe Vanier samedi à Kingston en Ontario, par la marque de 16-9 face aux représentants de l’Ouest canadien, les Thunderbirds de UBC.

Legault, qui agit comme receveur de passes, a capté deux passes pour 29 verges de gain, alors que Diouf et ses collègues de la ligne offensive des Carabins ont donné toute la marge de manoeuvre nécessaire au quart-arrière Jonathan Sénécal, élu joueur par excellence du match.

Legault et Diouf ont joué pour les Harfangs pendant cinq ans, avant d’évoluer ensemble chez les Cougars du Collège Champlain, au football collégial division 1.

William Legault agissait à titre de quart-arrière, lors de son passage avec les Harfants de l'école secondaire du Triolet. (Archives La Tribune)

Les deux joueurs sont encore sur le nuage de la victoire.

« Je ne réalise pas trop ce qui se passe, encore. On est vraiment content, c’est le summum. Je vais le dire haut et fort, on a la meilleure défensive au pays. On l’a prouvé pendant les éliminatoires; les gars nous ont tenus pendant la saison et les éliminatoires. Ils ont fait tout un travail », a dit Legault.

« Pour moi, c’est un rêve qui se réalise. J’ai souvent écouté la Coupe Vanier, quand j’étais un jeune joueur. J’ai joué ce gros match, j’ai pu faire une différence, et je suis content. On le réalise le plus en plus, on voit l’intérêt de tout le monde autour de nous. On est invité à l’Hôtel de Ville de Montréal mercredi, comme toutes les grandes équipes. »

Et cette Coupe Vanier, Diouf et Legault la partageront avec les Harfangs.

« C’est clair qu’on va l’amener au Triolet cet hiver. J’ai déjà demandé la permission à mon entraîneur chez les Carabins. J’en ai déjà parlé avec Mathieu Lefaivre et Jonathan Thibault, au Triolet. »

Alassane Diouf et William Legault entourent leur ancien entraîneur Mathieu Lefaivre, lors d'un match entre les Carabins et le Vert & Or de l'Université de Sherbrooke, plus tôt cette saison. (Tirée de Facebook)

« Les Harfangs, ce fut la base de tout ce que je fais maintenant. C’est là où j’ai appris la base du football, que j’ai appris à travailler fort pour atteindre un objectif. Ma passion pour le football s’est développée au secondaire. On a toujours eu des entraîneurs dédiés et attentionnés. J’ai été marqué par mon passage au Triolet. C’est pour ça que je veux ramener la coupe au Triolet. Je sais que des anciens Harfangs comme Kevin McGee et Félix Petit ont gagné la Coupe Vanier avec Laval, mais je ne sais pas s’ils l’ont apportée au Triolet», dit Legault.

Diouf a appris tous les rudiments du football chez les Harfangs.

« C’est au Triolet que j’ai appris le football, où on m’a appris la base. Je pense à mes entraîneurs de l’époque Mathieu Lefaivre, Pier-Olivier Gourde, Maxime Lefebvre, Gabriel Fauteux. Ils m’ont transmis la passion du sport, et ils m’ont enseigné la technique et ma façon de jouer. Je suis hyper reconnaissant », précise l’imposant joueur de ligne offensive.

Diouf l’étoilé

De son propre aveu, Alassane Diouf a joué son match le plus important, samedi.

Et ce, quelques jours après avoir appris qu’il avait été nommé sur la première équipe d’étoiles au Canada.

« Une partie de ce succès, je le dois à mes anciens entraîneurs. Ils m’ont d’ailleurs tous envoyé des messages après le match de samedi », poursuit Diouf.

Alassane Diouf (68) a appris les rudiments du football chez les Harfangs du Triolet. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

« C’est incroyable, comme feeling! Quand on me recrutait, chez les Carabins, on me promettait des matchs de championnats. Et là, ça s’est concrétisé. Dire qu’on est maintenant les meilleurs au Canada, c’est un feeling incroyable! », lance-t-il.

« C’était mon plus gros match à vie. Avec les Cougars, je n’avais pas pu participer à la conquête du Bol d’Or, j’étais blessé. Et l’an passé, lors de la finale de la Coupe Dunsmore, une défaite contre Québec, j’étais sur le banc. Samedi, c’était mon premier vrai gros match. On a joué ce match comme a joué toute la saison. »

À sa dernière année avec les Cougars, Alassane Diouf a été nommé joueur de ligne offensive par excellence. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

La cohésion au sein de l’équipe a fait une énorme différence cette saison, confirme Alassane Diouf.

« Tu peux demander à n’importe qui, la cohésion a fait la différence. On était très unis cette saison. »

La force de l’adaptation

William Legault était le quart-arrière des Harfangs de l’école secondaire du Triolet; il a changé de position lors de son passage chez les Cougars de Champlain. Ce qui lui a ouvert d’autres opportunités.

« Ça a provoqué une remise en question, c’est certain. Mais je me suis accroché. Pour mon parcours universitaire, je ne savais pas où aller, ni quelle position j’allais jouer. J’ai pris la bonne décision. J’ai travaillé fort pour faire ma place. »

Les Carabins n’auront perdu qu’un seul match, en 2023, soit le dernier de leur saison régulière, face aux Stingers de Concordia.

« Ce n’est pas seulement cette saison 2023; ça remonte à plus loin. Il y a deux ans, on perdait contre la Saskatchewan. L’an passé, on a perdu par un point contre Laval à la Coupe Dunsmore. On avait un groupe très mature cette saison, beaucoup de gars du même âge que moi, qui avaient vécu ces deux saisons plus difficiles. C’est pas seulement un an de travail, mais trois ans, en fait. À Montréal, l’objectif à chaque saison, c’est de gagner la Coupe Vanier », lance William Legault.

William Legault a capté 27 passes pour 391 verges de gain et trois touchés en 2023. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Ce dernier disputera une quatrième saison en 2024. Une année importante pour lui.

« J’aimerais me donner la chance de jouer chez les pros. Je dois connaître une très bonne année pour m’ouvrir le plus de portes possible. »

Diouf et Legault devront récupérer quelques heures de sommeil, au cours des prochains jours, en plus de terminer en force leur session académique.

La préparation pour la saison 2024, saison lors de laquelle ils seront les champions en titre, s’amorce dans quelques semaines.