Kyan Labbé derrière les succès des Cantonniers

Les statistiques du portier parlent d’elles-mêmes. Top 5 pour la moyenne (2,51), pour le taux d’efficacité (.925) et pour les victoires (8) chez les gardiens ayant disputé dix matchs ou plus. Même dans la défaite de 4 à 2 contre les Lions, Labbé a reçu la troisième étoile vendredi en accordant trois buts sur 28 tirs, puisque le dernier but du Lac St-Louis était dans un filet désert.

Et comme l’entraîneur Samuel Collard adopte un principe bien particulier pour l’utilisation de ses gardiens, Alexandre Raymond affrontait les Grenadiers de Châteauguay dimanche: un revers de 4 à 3 des Cantonniers.

Les Cantonniers pourraient faire un bon bout de chemin cette saison, selon le gardien Kyan Labbé. (Maxime Picard/La Tribune)

« Si tu gagnes, tu restes. On a adopté cette façon de faire il y a un mois. Mais chaque gardien ne peut jouer plus de trois matchs consécutifs. Nos deux gardiens font le travail depuis le début de la saison et tant que ce principe va fonctionner, on va le garder », note l’entraîneur.

Âgé de 16 ans, la progression de Labbé est évidente sur papier, lui qui en est à sa deuxième saison dans la Ligue de hockey M188 AAA du Québec.

« Ça paraît que j’ai plus d’expérience que l’an dernier, admet le jeune portier. Je suis plus confiant, je fais les arrêts importants et tout le monde dans l’équipe a le goût de se rendre loin cette année. On est gros, on joue physique et on mise sur de bons vétérans, mais aussi sur de très bons jeunes et c’est possible de revenir aux bonnes vieilles habitudes des Cantonniers en accédant à la finale. »

Reste maintenant à savoir quelle voie prendra le gardien: celle de la LHJMQ ou celle des collèges américains, comme son ancien coéquipier chez les Cantonniers Louka Cloutier.

« Je n’ai pas du tout pris ma décision. Je pense à la NCAA, mais aussi au junior majeur. Avant la NCAA, je pourrais me rendre en Alberta pour jouer dans la AJHL et puis ensuite, dans les collèges américains. Sinon, j’ai bien aimé mon passage de 48 heures avec les Sea Dogs. Ils ont une belle organisation, un bel amphithéâtre et je connaissais quelques gars chez les Sea Dogs et je parle régulièrement à Benjamin Amyot, qui évolue pour les Sea Dogs cette saison. »

Inspiré par un membre du Temple de la renommée

Repêché au 72e rang au total en 2023, Kyan Labbé admet qu’il pourrait bien suivre les traces de son père Jean-François, qui avait évolué pendant quatre ans dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour trois équipes différentes, dont trois matchs devant le filet des Faucons de Sherbrooke avant de devenir une légende de la Ligue américaine de hockey.

Si l’entraîneur Alex Carrier a eu une bonne influence sur Kyan Labbé, son premier entraîneur restera le membre du Temple de la renommée de la AHL, Jean-François Labbé.

« Il m’a toujours laissé le choix de ce que je voulais faire dans le hockey. C’est moi qui ai décidé de devenir gardien. Je le voyais travailler comme entraîneur des gardiens chez le Phoenix, mais aussi avec les Gulls à San Diego, et j’aimais ça. »

Kyan Labbé se retrouve dans le top 5 de la ligue pour les victoires, le taux d'efficacité et la moyenne de buts alloués chez les gardiens ayant disputé dix matchs ou plus. (Maxime Picard/La Tribune)

Son rêve? Jouer lui aussi chez les professionnels.

« J’ai pu voir comment ça se passe chez les pros. Je l’ai suivi un peu partout quand j’étais jeune. Je crois que j’ai ça en moi. J’aime être gardien et il m’a bien sûr montré plusieurs choses. J’aime aussi les mouvements old school même si j’ai une technique plus moderne. Alex Carrier me montre des techniques différentes et j’amène tous ces trucs dans ma façon de jouer, ce qui donne le gardien de but que je suis aujourd’hui. »

Labbé croit avoir encore beaucoup à apprendre et souhaite ainsi choisir la meilleure avenue pour son développement en tant que gardien, mais aussi pour son éducation.

« L’école, c’est important pour moi et si je peux rejoindre une université américaine, je serais content. Mais je suis encore cinquante cinquante dans ma réflexion et il me reste encore une saison à Magog avant de passer à autre chose », précise Kyan Labbé.