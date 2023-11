Perry Mackinnon termine 19e au Championnat national NCAA de cross-country

Cette 19e position lui confère une place au sein de l'élite en cross-country au sein de la NCAA, les All American. (NCAA)

Le spécialiste des épreuves de demi-fond, originaire de Coaticook, termine donc en force cette première saison sous les couleurs des Orangemen, après trois années passées à l’Université Cornell.

Mackinnon a d’ailleurs remporté la victoire lors de sa première course avec Syracuse, en début de saison. Il a ainsi été nommé athlète par excellence NCAA aux États-Unis.

Mackinnon a connu un départ rapide avec un temps de deux minutes 30 secondes sur le premier kilomètre.

Il s’est maintenu en 15e position, sur 250 participants, et il a passé les 5km en un peu plus de 14 minutes. Il a franchi la ligne d’arrivée en 19e position, avec un temps de 29 minutes et 30 secondes.

Il s’agit de la meilleure performance par un athlète canadien à cette épreuve nationale depuis 2018.

Mackinnon était on ne peut plus satisfait de sa course. À titre comparatif, il n’a pu briser le top 100 lors de cette compétition nationale lorsqu’il était à Cornel.

« Oui, je suis vraiment content. Je voulais le titre All-American (top-40) et idéalement un top 20, mais c’est difficile. Je n’étais même pas capable de craquer le top-100 auparavant. J’ai pu rester dans le peloton de tête pour un petit bout. C’était à environ 5k qu’il y a eu une petite séparation avec le peloton de tête. J’étais dans le chase pack pour le reste de la course », explique-t-il.

Sans surprise, Mackinnon a présenté le meilleur résultat pour un athlète canadien, en Virigine. Le deuxième Canadien a franchi le fil d’arrivée en 91e position.

C’est Graham Blanks, de l’Université Harvard, qui a remporté la compétition avec un temps de 28 minutes, 37 secondes et 7 centièmes.

L’Université Syracuse et Perry Mackinnon ont terminé au 9e rang au cumulatif de cette compétition remportée par Oklahoma State.