Volleyball masculin: le Vert & Or domine le classement USPORTS

La formation masculine dirigée par l’entraîneur-chef Fethi Abed est toujours invaincue en cette saison 2023-24, avec une fiche de 6-0; plus précisément, les gars du Vert & Or ont gagné 18 sets, et ils n’en ont perdu que... trois.

Un plus que solide début de saison pour le Vert & Or, qui a terminé deuxième au Championnat nation USPORTS en mars dernier.

Sherbrooke devance l’Université d’Alberta, de Queen’s et celle de Winnipeg. Le Rouge et Or de l’Université Laval est la deuxième équipe au Québec, et 11e au classement canadien, avec sa fiche de 4-1.

Fethi Abed refuse de s’emporter, par contre.

« Est-ce qu’on est surpris d’être au premier rang? Je dirais non. Des équipes qui étaient devant nous l’an passé perdent des matchs cette année, et comme nous on joue bien, on se doutait un peu que le classement nous serait favorable », explique-t-il.

« On travaille dur. On se prépare fort pour chaque match, et on se prépare de façon différente pour chaque adversaire. On dispute chaque match pour gagner, c’est tout. Toute l’équipe joue bien, l’équilibre est là, les forces sont partagées. » — Fethi Abed

En plus de Jonathan Portelance, Zachary Hollands ou Elliot Collard, le Vert & Or voit l’émergence de joueurs recrues comme Grégoire Mercier-Noël, qui arrive des Volontaires du Cégep de Sherbrooke, ou Hugo Ouellet.

« Grégoire a bien fait, il a fait son travail correctement. On cherche à combler le départ de Sébastien Lapensée, et on a deux très bonnes recrues. Grégoire et Hugo nous donnent une bonne compétition à l’interne et c’est l’équipe qui en bénéficie », poursuit Fethi Abed.

Préparer déjà la fin de saison

Sherbrooke accueillera Montréal (2-5), ce dimanche, avant de visiter le Rouge et Or (4-1), à Québec, le 1er décembre, avant de tomber en pause.

« Ce sont tous des matchs serrés. Il n’y a rien de gagné à l’avance. En même temps, ces matchs-là servent de préparation pour le dernier droit de la saison. Même si on a une fiche de 6-0, on n’a rien gagné encore. On prépare l’équipe pour la fin de la saison. »

« C’est toujours positif de se voir au premier rang du classement canadien. C’est bon pour la visibilité. La culture des victoires, on la développe. Les gars s’ajustent très bien au jeu de nos adversaires, et il y a du très bon calibre au Québec. Notre classement national est encore plus récompensant en ce sens », dit Abed.

Les filles au huitième rang USPORTS

L’équipe féminine du Vert & Or, qui est dirigée pour une première saison par Claude Tremblay, fait également bonne figure, avec une huitième place au classement canadien USPORTS, en vertu de leur fiche de 7-3.

Les Martlets de McGill ont aussi une fiche de 7-3.

UBC et Trinity Western dominent le classement canadien avec une fiche identique de 8-0.

« On a perdu notre match d’ouverture, les filles étaient un peu nerveuses, mais on a connu une séquence fructueuse par la suite avec six victoires de suite. On a perdu deux matchs très serrés, contre McGill et l’UQAM, deux équipes qu’on avait pourtant battues en début de saison. C’est très, très serré au classement, toutes les équipes sont compétitives. C’est tellement serré qu’on pourrait voir quatre équipes terminer à égalité en tête à la fin de la saison», précise Claude Tremblay.

« On a une joueuse de cinquième année, Emma Bergeron, mais le reste de l’alignement est plutôt formé de joueuses de deuxième ou troisième année. McGill a beaucoup de finissantes cette année. Ça fait trois ans qu’elles sont très compétitives. Montréal s’en vient dans le décor aussi. Mais on tient notre bout. » — Claude Tremblay

Claude Tremblay a passé les 10 dernières années de sa carrière avec l’UQAM; il a battu son ancienne équipe, à Sherbrooke, lors du premier duel entre les deux équipes, mais le Vert & Or s’est incliné face aux Citadins, à Montréal, récemment.

« C’était assez spécial comme ambiance! On a gagné les deux premiers sets assez facilement, mais on a perdu les deux autres par des pointages très serrés, avant de s’incliner au cinquième set. Je revoyais tout le personnel que j’ai côtoyé pendant 10 ans. C’était un peu émotif pour moi; les filles ont super bien joué, malgré quelques petites failles au quatrième et au dernier set ».

Finir en force avant la pause

Le Vert & Or a encore un match à disputer avant la pause; les filles seront en action ce samedi à Ottawa (4-5). Le duel contre ETS ne sera pas comptabilisé au classement.

« On veut finir en force. La beauté jusqu’à présent, c’est qu’on a battu toutes les équipes de tête au Québec. Ça nous démontre qu’on a tout ce qu’il faut pour se rendre jusqu’au bout. L’an passé, quand on a gagné avec l’UQAM, c’était aussi très, très serré. Un match gagné ou perdu, ça va faire la différence. Le calibre de la ligue est si élevé que tout le monde s’améliore», dit Claude Tremblay.

Pour ce dernier, par contre, le classement USPORTS est un classement parmi d’autres.

« Si on avait gagné contre l’UQAM, on se serait retrouvés au sixième ou au septième rang. Tu perds un match et tu dégringoles. Il ne faut pas trop se fier là-dessus. Il y a des équipes ultras dominantes dans le reste du pays. Sinon, tout le monde est pratiquement au même niveau. Je me soucie très peu de ce classement. Je vais davantage le regarder vers la fin de la saison, avant les finales provinciales, car il sera important pour le classement lors du Championnat canadien. En même temps, ce n’est pas une fin en soi. »