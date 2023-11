Les Cougars féminins sur la glace du Centre Vidéotron face à Limoilou

Alexia Côté des Titans de Limoilou et Kassim Gaudet des Remparts de Québec participaient à la conférence sur la présentation du premier match de hockey féminin sur la glace du Centre Videotron entre les Cougars et les Titans, immédiatement après la partie entre les Remparts et le Drakkar. (Photo fournie, Titans de Limoilou)

Deux des meilleures équipes de la division 1 du RSEQ s’affronteront le 3 février, un samedi soir, immédiatement après la partie entre les Remparts de Québec et le Drakkar de Baie-Comeau: les Cougars du Collège Champlain et les Titans du Cégep de Limoilou.

« Quand j’ai annoncé la nouvelle aux filles, elles étaient vraiment contentes et elles ont déjà très hâte de pouvoir vivre cette belle expérience, confie l’entraîneur des Cougars, Patrick Joncas. Le hockey collégial féminin, c’est le plus haut calibre dans cette catégorie et les gens seront surpris de voir à quel point le jeu est rapide. Il n’y avait aucune chance que l’on refuse l’invitation des Titans, même si notre club disputera un match sur la route la veille et que notre mois de février devient très rempli en raison du changement de calendrier. »

«Les Remparts sont heureux d’être associés à un événement qui donnera l’occasion aux amateurs de démontrer leur soutien au hockey féminin qui prend de plus en plus d’ampleur dans la grande région de Québec et à travers le Québec, a souligné le vice-président opérations de l’équipe, Tommy Castonguay. Les Remparts et le hockey féminin font équipe depuis quelques années déjà et il s’agissait pour nous d’une occasion exceptionnelle de faire vivre à ces joueuses l’ambiance d’un match de hockey au Centre Vidéotron.»

Avec la venue de la PWHL et l’annonce de ce match, le hockey féminin n’a jamais été en aussi bonne santé.

«Lorsque nous avons été approchés par les Titans du Cégep Limoilou pour la présentation de cet événement, nous étions très enthousiastes à l’idée d’offrir une vitrine de premier plan au hockey féminin, a enchaîné le VP aux opérations des Remparts. Les amateurs des Remparts et du hockey en général pourront profiter de cette journée du 3 février pour assister à ce programme double, pour le même prix qu’un match des Remparts. (...) Il s’agira de la toute première fois à Québec qu’un match de hockey féminin collégial sera disputé sur la glace du Centre Vidéotron et tous les amateurs qui assisteront au match des Remparts dès 16 h pourront ensuite demeurer sur place pour assister à cette autre partie.»

Les Cougars du Collège Champlain espèrent occuper la tête du classement après le mois de février, qui sera d'ailleurs fort rempli étant donné les trois matchs déjà remis plus tard au calendrier, ce qui explique l'écart entre les meneurs et l'équipe de Patrick Joncas. (Maxime Picard/La Tribune)

Les Cougars occupent actuellement le 3e rang, à cinq points de John-Abbott et à quatre points des Titans, et ce, en ayant disputé deux matchs de moins que les meneurs.

« Je savais que cette nouvelle ferait boule de neige et que ce serait bon pour notre ligue, soutient Patrick Joncas, entraîneur des Cougars. Deux très bonnes équipes seront sur la glace du Centre Vidéotron. Notre but est de rattraper John-Abbott et Limoilou et c’est toujours très serré face aux Titans. »

«Je tiens à remercier l’organisation des Remparts pour leur ouverture face à la promotion du hockey féminin, a pour sa part mentionné l’entraîneur-chef des Titans, Pascal Dufresne. Jouer au Centre Vidéotron contre l’excellente équipe des Cougars du Collège Champlain de Lennoxville sera une expérience unique pour mon équipe et tout cela offrira aussi la chance de faire découvrir le hockey féminin aux fidèles partisans des Remparts qui sont toujours présents! »

« Ce qui est spécial, c’est que beaucoup de joueurs et membres du personnel du Drakkar proviennent de l’Estrie. Il y a plusieurs anciens Cantonniers à Baie-Comeau et même l’entraîneur et son assistant directeur général, Jean-François Grégoire et Mario Durocher, viennent de la région, donc on ne pouvait pas demander mieux comme circonstances! » précise Patrick Joncas.

Notons que les Cougars ont perdu pour la première fois en temps règlementaire ce week-end, et ce, par la marque de 8 à 4 contres les Islanders de John-Abbott.