Vert & Or: vers une nouvelle ère?

Inutile de revenir sur les tenants et aboutissants qui ont mené aux changements apportés cette semaine.

Le sport d’excellence, universitaire entre autres, se définit par la quête d’excellence. À bien des égards, mais aussi, et surtout, sur le terrain.

Et l’une des façons de mesurer la progression, ou non, d’un programme, c’est la colonne des victoires et des défaites.

Avec une fiche de 14-34 depuis 2017, soit l’entrée en poste de Mathieu Lecompte, le Vert & Or peut — doit — faire mieux.

Je me posais justement la question la semaine dernière; qu’est-ce que le Vert & Or va faire, maintenant? On a une partie de la réponse.

Peu importent les raisons menant à cette fiche cumulative, et qu’on les connaisse toutes ou non, les résultats sont là. Ce sont des faits. Et des décisions ont été prises en conséquence par le directeur du programme d’excellence du Vert & Or Simon Croteau, avec l’aval bien sûr de son supérieur, Jean-Pierre Boucher, directeur du Service de l’activité physique et du sport à l’Université de Sherbrooke.

Dominic Picard, de son côté, a plutôt choisi de partir par lui-même, en remettant sa démission, après une seule saison à la barre de l’attaque de l’équipe.

Soit qu’il veut vraiment faire autre chose, ailleurs, ou explorer d’autres options dans le football, soit il savait déjà qu’il n’était pas l’homme du prochain entraîneur-chef.

Simon Croteau a été clair sur la suite des choses. Et il insiste. Celui qui sera le prochain entraîneur-chef du club est déjà en poste avec l’équipe. La solution est « à l’interne ».

Kevin Régimbald et Guillaume Boucher, respectivement coordonnateur des unités spéciales et de la défensive, sont avec l’équipe depuis longtemps. Ils sont deux candidats potentiels plus qu’intéressants.

En même temps, je trouve particulier, à tout le moins, que Croteau ait aussi rapidement dévoilé son jeu.

En précisant que le prochain entraîneur-chef de l’équipe proviendrait de l’interne, il a lui-même fermé la porte à plusieurs candidats intéressants provenant de l’extérieur.

Je pense par exemple à Alex Surprenant, des Stingers de Concordia. Coordonnateur offensif des Montréalais, il a entre autres développé un quart-arrière de division 3 provenant de La Pocatière en joueur le plus utile du RSEQ, il y a quelques saisons (Olivier Roy).

Je pense aussi à André Bolduc. Le Sherbrookois d’adoption y demeure toujours, et son avenir avec les Riders de la Saskatchewan dépendra probablement du nouvel entraîneur qui sera nommé, en remplacement de Craig Dickenson, récemment congédié.

Et il y a d’autres candidats au niveau collégial.

On veut amorcer une nouvelle ère chez le Vert & Or, mais on pigerait dans sa cour pour y arriver?

J’ai eu plusieurs discussions avec plusieurs autres candidats potentiels, issus principalement du réseau collégial, au cours des derniers jours.

Et leurs observations sont unanimes.

Ça ne peut pas toujours être la faute de l’entraîneur-chef. L’Université de Sherbrooke doit aussi améliorer son support du programme.

Ces mêmes coachs du collégial m’ont dit la même chose; si le budget de fonctionnement demeure le même, est-ce que l’identité de l’entraîneur va changer quelque chose, puisqu’il devra travailler dans les mêmes paramètres que ses prédécesseurs?

La question est tout à fait légitime.

On parle du nouveau vestiaire. De la nouvelle surface synthétique qui s’en vient pour le terrain d’entraînement.

Ça va en prendre un peu plus pour que les meilleurs joueurs collégiaux choisissent Sherbrooke.

Les changements ont été nombreux, dans le personnel d’entraîneurs chez le Vert & Or. Trop nombreux. Il est temps que ça cesse.

Si on peut questionner le processus de sélection qui a permis la nomination de Mathieu Lecompte, on ne pourra pas enlever à ce dernier d’avoir déployé tous les efforts, à l’intérieur de ce qu’il avait comme moyens, pour arriver à ses fins.

Lecompte pourra toujours se targuer d’être le seul entraîneur-chef du Vert & Or — jusqu’à présent — à avoir battu le Rouge et Or de l’Université Laval en 20 ans.

Mais durant le processus menant à son embauche, plusieurs personnes ont trouvé que le jupon d’Alain Lapointe dépassait un peu trop.

Mais voilà.

Lapointe a quitté, au printemps dernier.

Libre à Simon Croteau de mettre sur pied un processus de sélection qui doit assurer une certaine stabilité, et une attendue crédibilité, au programme de football de l’Université de Sherbrooke.

Les avis sont unanimes, partout sur la petite planète football du Québec; Sherbrooke a du potentiel. Des atouts. Tout est là. Une université performante, des programmes de qualité, un milieu de vie extraordinaire, un stade sublime et des partisans. Beaucoup de partisans.

Il est temps de passer à une autre étape. De trouver cet entraîneur-chef qui fera passer le programme à un autre niveau. Et surtout, que l’Université lui donne les moyens de ses ambitions.