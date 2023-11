Trois générations de passionnés de boxe

Son père, Franklin Dorey, est impliqué au CBS depuis maintenant 28 ans, dont les 10 dernières à titre de président du club.

Il s’entraîne toujours à la boxe en compagnie de son fils et de certains autres boxeurs du club.

Une passion pour le pugilat qui remonte au père de Franklin, Reginald Earl Dorey, un sportif sherbrookois qui a disputé une dizaine de combats un peu partout en région, mais aussi aux États-Unis.

Le ring et ses alentours, les Dorey connaissent.

Après avoir disputé un combat de démonstration il y a un mois à Saint-Hyacinthe, Kalvyn passera aux choses sérieuses, ce samedi.

Et le jeune homme a hâte. Très hâte à ce défi.

«La différence entre un combat de démonstration et un combat officiel? Je dirais le niveau de compétition n’est pas semblable. Là, il y a quelque chose à prouver; on parle de deux gars qui se battent pour voir qui est le meilleur. Les gants sont différents, il y a moins de padding, il y a plus de risque de se faire pincer. J’ai fait mon démo contre lui, on savait qu’on allait se revoir», précise Kalvyn.

Ce dernier n’a appris que récemment le parcours pugilistique de son grand-père.

«C’est spécial, ma grand-mère m’a parlé des combats de mon grand-père, elle m’a expliqué qu’il s’est même battu aux États-Unis, à Newport. Je trouve ça vraiment l’fun de voir que je continue la tradition familiale dans le ring. Ma grand-mère n’est pas très inquiète pour moi, elle me souhaite la meilleure des chances, elle sait dans quoi je m’embarque!», rigole le jeune adulte.

Depuis sa tendre enfance, Kalvyn a suivi son père au club de boxe.

Un sport vers lequel il est revenu il n’y a pas si longtemps.

«Ça fait longtemps que mon père est impliqué au CBS comme président. J’ai commencé des cours avec les groupes de jeunes dirigés par Jean-Michel depuis que je suis tout petit, 9 ou 10 ans. J’ai eu ma phase ou me demandais si j’aimais vraiment ça.»

«C’est le meilleur sport sur la terre pour apprendre à se connaître, à se contrôler, à gérer ses émotions. Ce n’est pas seulement physique. J’ai joué au football et il y a une grosse différence; tu es tout seul là-dedans. Tu gagnes ou tu perds.»

«J’ai joint l’équipe de compétition, j’ai pris de la maturité, et c’est ce que je veux. Si tu veux quelque chose, il faut travailler en conséquence. Je n’ai pas d’objectifs, mais je veux me rendre le plus loin possible. Je vais prendre tous les combats qu’on va me donner!»

Un père fier

Franklin était dans le coin de son fils, pour son combat démonstration, il y a un mois. Le paternel a son niveau 1 d’entraîneur à la boxe. Il ne sera pas très loin de son fils, samedi.

«Je suis un peu nerveux, c’est vrai. Mais probablement que sa mère le sera encore plus! J’étais dans le coin de Kalvyn lorsqu’il a fait sa démo à Saint-Hyacinthe. J’étais nerveux, je l’avoue. Quand l’action a commencé, ç'a bien été. Kalvyn demeure calme et il gère bien. On était tout les deux calmes. C’est Stéphane Monast qui sera dans son coin, je laisse la place aux entraîneurs du club. J’ai mon niveau 1 d’entraîneur, j’ai droit d’être dans le coin, mais en bas. Ça prend un niveau 2 pour embarquer dans le ring pour un vrai combat», précise Franklin.

C’est un peu par hasard que ce dernier s’est retrouvé à la boxe.

«Je suis impliqué dans la boxe depuis 28 ans. J’ai commencé par l’entraînement à l’école Montcalm, en 1996. Ensuite, j’ai eu un accident d’auto. Je me suis impliqué à un autre niveau. Robert Guimond m’a demandé de lui donner un coup de main pour le gala Pro-am au Palais des sports en 1997 et c’est là que ça a commencé.»

«J’ai toujours été impliqué pour les galas, ensuite pour le marketing et comme vice-président. Je m’entraîne encore, avec Kalvyn. Des fois, je mets les gants avec Loïck (Lahaie), avec la grosse ceinture de protection alors, il peut y aller à fond!»

Un grand-père sportif

C’est un peu par hasard que Franklin a appris les exploits sportifs de son père Reginald Earl.

«J’ai commencé la boxe, car j’ai appris, un peu sur le tard, que mon père en avait fait lui aussi. C’est ma mère qui m’a dit que mon père, qui est mort à 52 ans, qu’il s’entraînait au YMCA, à Sherbrooke. Mon père était demandé pour aller faire des combats à Newport. Il était tellement en forme. Il aurait fait une dizaine de combats. Il a joué au football, au baseball, c’était un grand sportif», dit Franklin.

«C’est toujours spécial d’accompagner son enfant dans ce genre de défi. Je lui donne quelques conseils, comme bien manger et bien se reposer ou de faire de la préparation mentale. N’essaie pas d’arriver avec une recette miracle, fais ce que tu as appris et ça va bien aller.»

Le gala s’amorce samedi à 19 h.