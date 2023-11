La dernière danse d’Antoine Bouchard, comme un conte de fées

La fierté était grande dans le clan Bouchard après ce dernier triomphe, confirmé au terme d’un ultime Ippon devant un compatriote, Justin Lemire. La foule présente a alors salué la carrière du jeune homme de 29 ans, qui aura réussi à marquer une génération d’athlètes chez Judo Canada.

Son entraîneur et partenaire de tous les instants, Roger Tremblay, était tout près pour appuyer l’athlète, de la première à la dernière minute de cette journée magique.

«C’était mon dernier tour de piste ici et je voulais surtout en profiter avec ma famille, a partagé le principal intéressé, rencontré par Le Quotidien près de la zone d’échauffement. C’est rare que j’ai l’occasion de compétitionner devant mes proches, à Montréal surtout. Je voulais profiter de cette occasion pour les remercier. C’était une journée un peu spéciale, avec le stress de la compétition et tout. En même temps, tu te dis qu’il n’y en aura plus!»

Médaillé de bronze aux Jeux panaméricains à Santiago à la fin du mois d’octobre, Antoine Bouchard avait ciblé ce grand rendez-vous international comme dernier «gros objectif». L’événement montréalais avait donc une saveur un peu plus légère, même si la préparation, le jour de la compétition, est demeurée la même.

«C’est un peu plus difficile de se préparer à la maison avec les distractions, mais j’ai quand même réussi à bien le faire, a-t-il affirmé, ajoutant, tout sourire, que son seul «regret», s’il en est un, est de ne pas avoir obtenu cette dernière victoire de façon franche.

Antoine Bouchard a pu vivre cette dernière compétition entouré de ses proches, tout en comptant sur la fidèle présence de Roger Tremblay, pilier du club Judokas de Jonquière. (Antoine Saito/Antoine Saito)

En fait, l’arbitre sur le tatami a appelé la victoire par Ippon à Bouchard, mais la reprise vidéo a été nécessaire pour confirmer le triomphe, ce qui a été rapidement fait.

«C’était un peu limite donc je n’ai pas pu célébrer sur le coup, mais bon, j’ai une très bonne journée, a confié le combattant chez les moins de 73 kilogrammes. J’ai affronté pas mal tous les meilleurs au Canada et c’était un peu pour cette raison que je voulais faire cette dernière compétition.»

Opéré deux fois plutôt qu’une à l’épaule, la première en 2019 et la seconde en 2022, le porte-couleurs du club Judokas de Jonquière avait déjà expliqué sa volonté de tirer sa révérence par un niveau de judo qui ne répond plus à ses standards. Désirant toujours être «le meilleur», Antoine Bouchard a quand même pu mettre un point d’exclamation sur sa carrière, d’abord aux Jeux panaméricains, puis finalement samedi, devant parents et amis.

«Mon épaule est à 100 %, mais je vieillis, j’ai un manque de judo donc j’ai préféré me retirer. Pour moi, c’était le bon moment et je ne voulais pas étirer ma carrière, au risque de le regretter dans quelques années», a mis en contexte le jeune homme, qui a maintenant un bel avenir devant lui.

La dernière compétition d’Antoine Bouchard prend fin avec une médaille d’or chez les moins de 73 kg. Un vrai conte de fée. @JudoCanada pic.twitter.com/FIlSP8GWzX — Jonathan Hudon (@johudon) November 18, 2023

Antoine Bouchard complète actuellement un doctorat en biochimie, après avoir complété un baccalauréat dans le même domaine. Bref, le genre de gendre qu’aimerait avoir toute maman.

Samedi, Bouchard a été encouragé par ses parents, son frère cadet, sa conjointe, sa tante, «qui a été quasiment une deuxième mère quand je suis déménagé à Montréal», entre autres proches et amis, qui étaient d’ailleurs pas mal émotifs au terme de l’événement.

Celui qui a terminé cinquième aux Jeux olympiques de Rio en 2016 a donc plusieurs options sur la table, mais l’intention de demeurer impliqué dans le monde du judo est bien réel. À quel niveau? L’avenir nous le dira.

Antoine Bouchard a mis fin à sa carrière, samedi. (Thomas Taylor)

«C’est sûr que je veux m’impliquer au maximum et faire profiter mon expérience, a confirmé Antoine Bouchard. C’est ce qui est beau dans le sport, et peu importe lequel, tu reçois de l’attention et tu profites de la passion des gens. Maintenant, c’est de transmettre cette passion aux plus jeunes.»

L’option de rentrer au bercail, dans son Saguenay natal, est bel et bien sur la table, mais les études sont pour le moment la priorité. Il lui reste «au moins deux ans» à son projet de recherche au doctorat, qui tourne autour de la modification des protéines.

«J’ai vécu toute ma vie en pensant au judo et à l’école, a d’abord rappelé le sympathique nouveau retraité. C’est vraiment la première fois où je peux faire un pas en arrière et penser juste à mes études. C’est donc dur à dire ce que le futur me réserve, mais je vais avoir le temps d’y réfléchir un peu plus.»

Le club Judokas s’illustre

Fleuron ultime du club Judokas de Jonquière, Antoine Bouchard n’a pas été le seul à briller sur les tatamis du Stade Pierre-Charbonneau, samedi, lors des combats dans les différentes catégories de poids chez les seniors. Victor Dessureault a été remporté l’or chez les moins de 60 kg, grâce à une victoire par Ippon après un dur combat face à Matteo Fantozzi.

«Ce qui me fait sourire aussi, c’est que je sors d’ici et je vois tous les jeunes qui font vraiment bien, a soulevé Antoine Bouchard. Je sais que le club est entre bonnes mains, la relève est bonne. Ils sont motivés et les résultats vont venir. J’espère avoir été un genre de modèle parce que j’ai quand même réalisé leur objectif de carrière en participant aux Jeux olympiques. Je ne veux pas nécessairement les diriger, mais j’essaie d’être disponible quand ils ont des questions.»

Antoine Bouchard, deuxième à partir de la gauche, a partagé le podium avec Olivier Gagnon, complètement à droite, chez les moins de 73 kg. (Antoine Saito)

Chaque médaille a son histoire, mais celle d’Olivier Gagnon est à souligner. L’athlète de 20 ans a dû passer par le repêchage chez les moins de 73 kg, la même qu’Antoine Bouchard, dans un combat qui est arrivé vite après une défaite crève-coeur en quart de finale sur une pénalité.

Il s’est imposé pour avoir le droit de batailler pour le bronze. Lors de ce dernier combat, l’arbitre a appelé un Ippon qui éliminait Gagnon, mais la décision a été renversée à la reprise vidéo. Le Jonquiérois a répondu présent en réussissant à son tour le Ippon. Celui-ci était bon, permettant au local de partager le podium avec Antoine Bouchard.

«Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini, a sagement rappelé Olivier Gagnon. C’était une longue journée et j’ai eu besoin de retrouver un bon état d’esprit. Finalement, j’ai renversé la vapeur, j’étais vraiment content! Ce qui est drôle, ce que je n’ai rien fait chez les juniors avec une septième place. Je l’avais sur le cœur et je voulais me reprendre.»

Le jeune Gagnon, qui est le frère de la prometteuse Laurence Gagnon, s’était donné le défi d’affronter Antoine Bouchard à un moment ou un autre du tournoi de samedi. Ce n’est pas arrivé, mais tout le mode était finalement comblé par la conclusion.

«Antoine a toujours été un exemple, je me bats toujours contre lui à l’entraînement, a mis en contexte Olivier Gagnon. Il s’en va et ça fait un gros vide. Je me retrouve sur le podium avec lui et je suis vraiment fier. Pour vrai, je risque de me souvenir de cette journée toute ma vie.»

En plus de Victor Dessureault en or et Olivier Gagnon en bronze, Amélie Grenier a récolté la médaille d’argent chez les moins de 52 kg. Vincent Nepton est lui aussi monté sur le podium, la troisième chez les moins de 60 kg.

Finalement, Alexandre Desbiens est le seul à ne pas avoir goûté à la victoire au cours de cette journée.