Expérience profitable pour Loïck Lahaie en Pologne

Ce périple en Pologne était le deuxième voyage à l’international pour Lahaie, qui avait déjà participé à un échange de la sorte, il y a quelques années, en Tunisie.

En Pologne, Lahaie a pu disputer un combat face à un expérimenté pugiliste italien, un combat qui s’est déroulé un peu comme chez les professionnels, sans casque protecteur.

Une excellente préparation pour le boxeur de catégorie senior, qui envisage de passer chez les pros l’an prochain.

« J’ai eu ma place sur l’équipe du Québec car j’ai gagné les qualifications pour le Championnat canadien l’année passée. J’étais donc sur l’équipe A de l’équipe du Québec », précise Lahaie.

« On a passé six jours, en Pologne. Il y avait un gros décalage à gérer, à notre arrivée, mais on s’est tout de suite mis à l’entraînement. J’avais un combat quelques jours plus tard; l’accueil était incroyable, on a été accueillis comme des rois. Il y avait une grosse foule, les combats étaient retransmis sur Youtube », dit-il en souriant.

« J’ai affronté un gars qui avait 120 combats d’expérience chez les amateurs. Il a aussi fait du semi-pro, et c’était ma première expérience sans casque. Je l’ai perdue par une décision très serrée. J’ai trop pensé, je n’ai pas laissé aller mes mains. Je recherchais le coup parfait. Il a récolté la victoire. »

« On devait se battre à nouveau contre des gars de l’Italie, mais on s’est pointé dans un des gyms les plus miteux que j’ai vus. Il y avait juste un gym. On s’est pointé là-bas, tous les boxeurs d’Équipe Québec, mais c’était mal organisé. Les autres sont partis, mais je suis resté, je voulais vraiment me battre. J’ai fait du « sparring » contre trois Italiens et un Russe. Je crois! J’ai fait un round chaque avec les Italiens, ils ne voulaient plus continuer après ça! J’ai fait deux rounds avec le Russe, et ça a bien été. »

Le périple en Pologne s’est conclu sur cette note.

« Je ne crois pas que ce soit la faute de Boxe Québec. La première soirée, c’était très bien, mais ça s’est gâché ensuite. De cette expérience, je réalise que j’ai été impressionné par le fait que mon premier adversaire avait 120 combats d’expérience. Mais je peux rivaliser avec ce genre de gars-là. J’ai aussi aimé l’expérience sans le casque de protection », dit Lahaie, qui s’est coupé les cheveux lui-même, pour éviter que sa longue tignasse ne lui nuise comme ce fut le cas pour David Lemieux contre Gennady Golovkin.

Affronter un jeune

Loïck Lahaie fera donc les frais de la finale du gala de samedi, quelques jours à peine après être rentré de Pologne.

Il affrontera un jeune boxeur originaire du Nouveau-Brunswick, Jesse Sabean. Ce dernier possède une fiche de deux victoires et une défaite.

C’est ce dernier qui a demandé le combat contre Lahaie.

« C’est un jeune lion, c’est lui qui veut m’affronter. Je n’ai pas fait de recherches sur lui, je sais seulement qu’il vient du Nouveau-Brunswick et qu’il a faim. Après mon expérience aux Gants dorés, et en Pologne, je crois qu’il va se rendre compte qu’il a une plus grosse tâche qu’il pensait devant lui. Je vais tout donner. Chaque fois que je me bats à Sherbrooke, c’est électrique! », lance celui qui a perdu seulement un combat, par décision partagée de surcroît, à Sherbrooke. Une décision contre Avery Martin Duval.

Lahaie s’est incliné par décision contre Hunter Lee lors de la dernière édition des Gants dorés, à Victoriaville.

En demi-finale du gala de samedi, Maxim Lessard du CBS affrontera Zoé Courchesne (Crew Boxe Chambly).

Maxim Lessard a une fiche de 7-1 jusqu'à présent. (Kwame Aboagye - Envision Media)

Lucien Tshiabembi, Kalvyn Dorey, Logan Grenier et Corpetino Randimbisoa, du CBS, participeront aux combats après l’entracte.

À noter qu’un gilet des Chiefs de Kansas City, signé par Laurent Duvernay-Tardif, sera mis à l’encan lors de l’intermission.

Les profits de la vente iront au Club de boxe de Sherbrooke.