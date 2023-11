Frôler la mort sur un terrain de football

« Je n’ai aucun souvenir de rien. J’étais à l’entraînement, et puis, plus rien. Je me suis réveillé quelques jours plus tard, et on m’a raconté ce qui s’était passé. Ça me surprend, et ça m’étonne », a dit Adam, lorsque joint par La Tribune, mercredi matin.

En compagnie de sa mère Karine Levasseur, il était en voiture en direction de Montréal, et du Children’s Hospital, pour d’autres tests, à la suite de ce malaise aussi dévastateur qu’instantané, qui l’a terrassé.

Très sportif, Adam est membre des Carnicas au football cadet, mais il évolue aussi avec l’équipe de hockey scolaire de La Ruche (M15 D2). Tout ça, sans savoir qu’il avait une malformation congénitale qui sera à l’origine de l’incident; la tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminerique.

En plus de jouer au football, Adam Côté évolue également au hockey scolaire à La Ruche, en M15 D2. (Fournie)

L’entraînement s’est déroulé le 17 octobre dernier. Quelques personnes y assistaient, dont Miguel Blouin, ancien paramédic et ancien pompier à la Ville de Magog et Marie-Noël Dupont, pharmacienne, tous deux parents de joueurs.

En compagnie de l’entraîneur direct d’Adam, Kalvyn Dorey, le trio a prodigué les premières manoeuvres de réanimation, avant que les paramédics n’arrivent, quatre minutes plus tard.

Des manoeuvres qui ont sauvé la vie d’Adam.

Un père dévasté

Son père, Martin, est arrivé sur le terrain dans les entrefaites.

« J’allais porter ma fille à l’école, pour une pratique de soccer. Quand je suis arrivé, j’ai vu les ambulances, la police. J’ai croisé les jeunes joueurs de l’équipe de football de mon fils qui terminaient leur entraînement, et j’ai demandé à un joueur où était Adam? Adam fait une tête de plus que les autres, il est le plus grand de l’équipe. Le jeune homme regardait par terre, et il m’a fait signe, en disant que c’était lui, là-bas, étendu par terre sur le terrain », raconte le paternel.

« Plus j’approchais, plus je me disais que ça n’avait pas de sens. J’ai reconnu ses souliers, je savais que c’était lui, mais je ne savais pas ce qu’il avait. Mon ami David Rheault, qui est pompier, était sur place. Il m’a dit qu’il avait un pouls, après avoir fait un massage cardiaque, qu’il allait s’en sortir. Les paramédics étaient là, l’entraîneur-chef aussi. J’étais dévasté ben raide. Tout s’est passé vite, mais au ralenti. Tu ne sais pas ce qui se passe, tout se bouscule, il y a tellement d’émotions. Tu ne veux pas vivre ça», poursuit Martin Côté.

« C’est incroyable le sang froid des gens qui étaient sur place et qui sont intervenus rapidement. Toute l’équipe faisait l’exercice des suicides, pas seulement Adam. Il a demandé à son entraîneur Kalvyn si la pratique étaient finie, il était 18 h 58. Le coach lui a dit qu’il restait seulement une course; ça a pris 4-5 secondes et il est tombé à pleine face par terre. Il était en arythmie cardiaque. Ça a pris le défibrillateur cardiaque pour le ramener. »

« Kalvyn est parti chercher le défibrillateur à l’école, et Miguel Blouin est intervenu rapidement. Il a pris le relais, et c’est ça qui a sauvé la vie d’Adam, fort probablement. Même chose pour les manoeuvres de Mme Dupont. »

Coma artificiel

Martin Côté a accompagné son fils à l’hôpital, à Sherbrooke, aux soins intensifs. Adam a été placé dans un coma artificiel, du mardi soir jusqu’au mercredi matin. Quand ils ont arrêté la médication, il s’est remis à bouger un peu, dit son père.

« Il était branché de partout afin de suivre son activité cérébrale. Il a été sur respirateur artificiel toute la nuit. Le Dr Claude Cyr, du département de pédiatrie, nous a beaucoup rassurés. Ce n’est que le mercredi soir qu’Adam est revenu à lui, qu’il recommence à nous parler un peu. Il a par la suite été transféré au Children’s Hospital à Montréal, pour une dizaine de jours. Il a depuis des pilules à prendre », précise Martin Côté.

Adam a passé une dizaine de jours au Children's Hospital, à Montréal. (Fournie)

« Et tant qu’à être à Montréal, les spécialistes ont décidé de faire passer un test de tapis roulant à sa soeur Delphine, âgée de 11 ans. Elle a la même malformation cardiaque. Sans le vouloir, Adam a probablement sauvé sa soeur. On nous a dit qu’une personne sur 10 000 souffrait de ce type de malformation. Et on en a deux dans la famille! On n’a jamais eu de préavis de santé, rien. Adam a toujours été en bonne forme. »

Delphine prend désormais les mêmes médicaments qu’Adam, et elle a aussi son défibrillateur avec elle.

« Delphine et Adam ont leur propre défibrillateur avec eux, on ne sait jamais quand ils peuvent avoir un arrêt », précise sa mère Karine Levasseur.

Sous médication, Adam est sur la pente de la réhabilitation, pour le moment. Pas question de reprendre la pratique sportive, pour l’instant.

La jeune Delphine, âgée de 11 ans, comme son frère Adam, est également atteinte de cette déformation congénitale. (Fournie)

« On parle peut-être d’une autre opération au coeur. On ne sait pas encore, on va attendre de voir comment ça va se dérouler avec son défibrillateur dans son sac à dos. Il va avoir aussi une montre qui va monitorer son rythme cardiaque, qui va lui donner une idée de son rythme cardiaque. Les élèves de secondaire III de l’école La Ruche vont recevoir une formation RCR (cours de réanimation cardiorespiratoire), c’est une bonne affaire », dit Martin Côté.

L’état de santé d’Adam est toujours sous surveillance. Mais il est en vie.

« On a été chanceux. Très chanceux. C’est au deuxième coup de défibrillateur qu’ils ont pu le ranimer. Pas du premier coup. Les gens qui sont intervenus ont fait preuve d’un grand sang-froid. On ne sait pas comment les remercier, ces gens-là. Les paramédics, les pompiers, tout le monde a bien réagi », martèle Martin Côté.

Une situation qui aurait pu être tragique, mais qui servira en fin de compte de sensibilisation à la formation en RCR.

« Avec toute la famille, avec mes deux enfants plus vieux, avec Delphine, Adam, et sa blonde, et leur mère, on a été suivre une formation en RCR. Ça vaut vraiment la peine. On ne sait jamais ce qui peut arriver. J’ai un commerce, si ça arrive à un client - je ne veux pas! - mais au moins, je saurai quoi faire avant que l’ambulance n’arrive. »

Toute une ville derrière Adam

Les témoignages d’encouragements à l’endroit d’Adam ont été nombreux, depuis son incident.

« Adam a reçu des témoignages de la part des Cantonniers de Magog. Les joueurs ont inscrit le numéro 40 d’Adam sur leurs bâtons de hockey pour un match. Les quatre équipes de hockey scolaire de Magog ont mis le numéro 40 sur leur casque depuis l’incident. L’équipe juvénile a dédié une grosse victoire à Adam, en montrant le chandail d’Adam, monté sur un bâton de hockey après la rencontre », dit sa mère Karine Levasseur.

Les Carnicas ont dédié leur victoire à Adam Côté. (Fournie)

L’équipe de football juvénile a rendu hommage à Adam à sa façon, en réservant une minute de silence, avant leur dernier match éliminatoire, à l’endroit du terrain où Adam s’est affaissé. L’équipe cadette a rejoint l’équipe juvénile dans sa génuflexion.

L’équipe cadette de football d’Adam a d’ailleurs remporté son match disputé après l’incident en orchestrant une remontée digne des grands films d’Hollywood.

« Ses coéquipiers étaient très touchés, et ils étaient contents de voir qu’Adam se porte mieux, de jour en jour. En fait, c’est toute une ville qui s’est retrouvée derrière Adam, à le supporter », poursuit Karine Levasseur.

« Étienne Boulay (ancien footballeur professionnel) a aussi envoyé un petit vidéo. Un témoignage touchant, sensé. C’était vraiment bien. »

Étienne Boulay adresse ses encouragements (Collaboration spéciale)

En voiture avec sa mère en direction de Montréal, Adam regardait en direct le match de ses coéquipiers des Carnicas de La Ruche.

Adam espère reprendre ses activités sportives, plus tôt que tard.

« Oui, j’y crois. Mais on verra comment ça se passe », a dit le jeune homme.

Les Cantonniers honorent les premiers répondants

L’organisation des Cantonniers de Magog rendra hommage aux premiers répondants, de même qu’aux paramédics, pompiers et policiers qui sont intervenus le soir du 17 octobre.

Pompier de métier, le président des Cantonniers de Magog Pierre-Luc Courchesne tenait absolument à souligner le travail héroïque des premiers répondants sur la scène.

« Je connais Adam depuis longtemps. Ce fut un choc pour tout le monde, ce qui s’est passé. Les premiers répondants ont fait tout un travail, un travail efficace. Le fait que Miguel soit là, même chose pour Mme Dupont, ils ont prodigué des premiers soins de qualité », dit Courchesne, qui fait parti du personnel d’entraîneurs de l’équipe de hockey M15 D2.

« Dans ce genre de situation, chaque minute compte. En tant que président des Cantonniers, on veut que notre organisation fasse partie de la communauté. Cette situation a touché beaucoup de monde, et on veut rendre hommage aux premiers répondants. On veut être présents dans notre communauté; nos gars des Cantonniers vont à l’école avec Adam et les gars ont le numéro 40 sur leur casque depuis l’incident. »

Miguel Blouin, ancien paramédic et ancien pompier à la Ville de Magog, Marie-Noël Dupont, pharmacienne, Kalvyn Dorey, entraîneur, de même que les pompiers Jérémy Pellerin, Luc Gelé, David Rheault, le lieutenant Ghyslain Hamel et le chef aux opérations Martin Pomerleau, les paramédics Maude Poirier Lacoste et Anthony Veilleux, de même que Julien-Pierre Côté et Lukas Fortier seront présentés à la foule, vendredi, avant le match des Cantonniers.