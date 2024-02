Lewis Hamilton songerait à quitter Mercedes pour se joindre à Ferrari dès 2025

Sky Sports News a avancé que Hamilton quitterait l’équipe allemande après la saison 2024 et qu’il remplacerait Carlos Sainz fils chez Ferrari. La chaîne n’a toutefois pas cité de sources. Le Daily Mail a aussi rapporté une telle information, tandis que le site internet motorsport.com a mentionné que l’entente ne serait toujours pas conclue, mais que les discussions seraient très avancées et qu’elles pourraient aboutir d’ici la fin de la semaine.

Mercedes et Ferrari ont refusé de commenter la situation à l’Associated Press.

Cette décision serait néanmoins étonnante auprès de nombreux observateurs de la F1 puisque le vétéran âgé de 39 ans a ratifié un nouveau contrat de deux saisons l’été dernier qui arrivera à échéance en 2025. On ignore cependant si ce pacte comprend une clause échappatoire pour le Britannique.

Hamilton a gagné six titres de champion du monde avec Mercedes en sept ans entre 2014 et 2020, avant d’être battu au championnat lors du dernier tour de la dernière course de la saison par le pilote Red Bull Max Verstappen en 2021. Il n’a pas gagné de course depuis 2021, et demeure coincé à 103 victoires en carrière en F1.

S’il se joint à la Scuderia, alors il remplacerait vraisemblablement Sainz fils, puisque son coéquipier, le Monégasque Charles Leclerc, a récemment accepté une prolongation de contrat de plusieurs saisons.

Hamilton avait surpris un peu tout le monde en se joignant à Mercedes en 2013.

Après avoir dominé la F1 en 2020, Hamilton et Mercedes ont connu deux saisons très frustrantes. Mercedes n’a gagné qu’une seule course en 2022, alors que sa voiture souffrait du phénomène de «marsouinage», et l’équipe a admis avoir complètement raté sa conception.

Les essais hivernaux commenceront le 21 février au Bahreïn. Le Bahreïn accueillera également la première manche de la prochaine campagne qui sera composée de 24 escales, et Verstappen convoitera alors un quatrième championnat du monde consécutif.