Charles Leclerc restera chez Ferrari pour encore «plusieurs saisons»

Leclerc fait partie de l’écurie italienne depuis huit ans, après s’y être joint en tant que pilote de son académie en 2016. Il a d’abord fait le saut en Formule 1 avec Sauber en 2018, avant d’être transféré à la ‘Scuderia’ dès l’année suivante.

Ferrari n’a pas révélé la durée du nouveau pacte du Monégasque.

«Depuis que j’ai trois ans, je rêve de piloter pour cette équipe», a rappelé Leclerc.

«Cette équipe est ma deuxième famille depuis que j’ai joint les rangs de leur académie en 2016, et nous avons accompli beaucoup de choses ensemble, et avons vécu beaucoup de hauts et de bas ensemble depuis cinq ans. Cependant, je crois que le meilleur est à venir et j’ai très hâte que la prochaine saison commence, pour poursuivre notre progression et être compétitifs à chaque course», a−t−il ajouté.

Leclerc a signé deux victoires consécutives en Belgique et en Italie à sa première saison avec Ferrari, devenant au passage le plus jeune pilote de l’histoire de l’écurie italienne à gagner un Grand Prix de Formule 1.

Le pilote aujourd’hui âgé de 26 ans a ajouté entre−temps trois autres victoires à son palmarès, bien que Ferrari ait éprouvé de la difficulté à rivaliser d’abord avec Mercedes, puis ensuite avec Red Bull.

Malgré les problèmes généralisés qui ont miné Ferrari, Leclerc a démontré qu’il était un pilote rapide en enregistrant 23 positions de tête. Il occupe d’ailleurs le deuxième rang de l’histoire de Ferrari à ce chapitre, à égalité avec Niki Lauda et derrière uniquement Michael Schumacher, qui en compte 58.

«Nous connaissons sa volonté de constamment vouloir repousser ses limites et nous apprécions son talent extraordinaire pour lutter et effectuer des dépassements en course, a souligné le directeur de Ferrari Frédéric Vasseur. Nous sommes déterminés à lui offrir une voiture compétitive.»

Leclerc a terminé au cinquième rang du championnat des pilotes l’an dernier, à 369 points du pilote Red Bull Max Verstappen.

Il avait fini deuxième lors de la saison précédente, à 146 points du Hollandais.

«Mon rêve demeure de remporter un championnat du monde avec Ferrari et je suis certain que nous connaîtrons de très grands moments et que nous procurerons beaucoup de joie à nos partisans», a conclu Leclerc.