Max Verstappen remporte un excitant Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas

Il a changé son discours après avoir signé une 18e victoire cette saison.

«Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!», a chanté Verstappen lorsqu’il a croisé le drapeau à damiers.

Verstappen n’avait raté aucune occasion de s’en prendre au spectacle de samedi, mais il a tout de même obtenu la victoire sur la fameuse «Strip» de Las Vegas dans une combinaison inspirée d’Elvis Presley.

«J’espère que tout le monde a apprécié. Nous l’avons assurément fait. J’ai hâte de revenir ici l’an prochain et de tenter de réussir quelque chose de similaire, a déclaré Verstappen. C’était une course plaisante. Je me suis amusé.»

Verstappen a dépassé Charles Leclerc dès le premier virage et il a surmonté une pénalité avec 13 tours à faire pour poursuivre sa domination.

Il s’agissait de la troisième course disputée aux États-Unis cette saison, plus que dans tout autre pays, et elle a été promue par la F1 elle-même et son propriétaire, Liberty Media. Mais l’événement a été fustigé - en particulier par Verstappen - pour l’accent mis sur l’extravagance.

Liberty s’attendait à dépenser 500 millions $US pour le premier Grand Prix dont elle avait fait la promotion, mais les spéculations avant la course de samedi soir étaient que Liberty avait largement dépassé son budget.

L’ensemble de l’événement a presque implosé après seulement neuf minutes lors de la première séance d’essais libres, jeudi. Carlos Sainz fils a roulé sur une bouche d’égout et il a gravement endommagé sa Ferrari. La F1 a dû examiner le circuit d’une distance de 6,2 kilomètres.

Les partisans ont été contraints de partir à 1h30 vendredi matin, après avoir assisté à seulement neuf minutes d’activité sur la piste. La deuxième séance a commencé à 2h30 et s’est déroulée jusqu’à 4 heures du matin. Plutôt qu’offrir des excuses, la F1 a simplement offert 200 $ de crédits au magasin de marchandises LVGP à tous les détenteurs de billets qui n’avaient acheté que l’accès le jeudi. Un recours collectif a été déposé vendredi contre le Grand Prix de Las Vegas.

Il était essentiel pour la F1 de réaliser une bonne course samedi soir et, même s’il s’agissait de la sixième victoire consécutive de Verstappen, ce fut l’un des événements les plus animés de la saison.

Lewis Hamilton, septuple champion de F1, qui a terminé septième pour l’écurie Mercedes, a dit que le circuit «offrait une meilleure course que la plupart des circuits sur lesquels nous allons».

«Je ne pense pas que la musique s’est arrêtée tout ce week-end dans les puits», a déclaré Logan Sargeant, le seul pilote américain de F1, de l’écurie Williams.

Leclerc et son coéquipier Sainz avaient montré les deux meilleurs chronos, vendredi, mais Sainz s’est vu infliger une pénalité de 10 places sur la grille de départ, car Ferrari a été contraint de remplacer sa monoplace. Ç'a permis à Verstappen de grimper en deuxième place sur la grille de départ.

Le Néerlandais a forcé Leclerc à sortir de la piste pour prendre la tête. Le Monégasque a exigé que Verstappen laisse sa position, mais ce dernier n’a reçu qu’une pénalité de cinq secondes. Il l’a purgée lors d’un arrêt aux puits ultérieur, mais sa Red Bull était si forte qu’il est resté en lice pour la victoire pendant toute la course.

Leclerc a dépassé Perez pour prendre la tête à 17 tours de la fin, puis trois tours plus tard, Verstappen a dépassé son coéquipier pour prendre la deuxième place. Lui et Perez ont ensuite travaillé pour créer un effet de levier qui a permis à Verstappen de rattraper Leclerc avec 13 tours à disputer.

Perez avait dépassé Leclerc pour la deuxième place, mais il l’a récupérée à l’arrivée pour priver Red Bull de son septième doublé de la saison.

«Je voulais tellement cette victoire, a affirmé Leclerc. J’ai tellement apprécié la course. Ce fut une deuxième position avec beaucoup de luttes. Il n’y a pas de meilleure course pour cette première à Las Vegas.»

Alors que Hamilton a terminé septième, Perez s’est assuré de conclure la saison au deuxième rang du classement des pilotes.

Le résultat de Leclerc a aidé Ferrari à réduire à quatre points l’avance de Mercedes au deuxième échelon du classement des constructeurs. Il ne reste qu’une course à disputer, à Abou Dhabi, la semaine prochaine.

Le Québécois Lance Stroll a connu une belle course, passant de la 19e à la cinquième position à bord de sa Aston Martin.