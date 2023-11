Grand Prix de Las Vegas: Ferrari se classe 1-2, mais Sainz pénalisé

Même si les pilotes Ferrari se sont classés aux positions 1-2, ça ne veut pas dire qu'ils auront ses places au départ dans la course de samedi soir. Même si les pilotes Ferrari se sont classés aux positions 1-2, ça ne veut pas dire qu'ils auront ces places au départ dans la course de samedi soir. (ANGELA WEISS/AFP)

Ça ne veut pas dire les positions 1-2 au départ dans la course de samedi soir pour les pilotes Ferrari, par contre.

Sainz est dans une voiture de réserve car sa Ferrari a été gravement endommagée lorsqu’il a écrasé le couvercle d’une valve de drainage lors des essais de jeudi soir.

Parce qu’il devait passer à une deuxième voiture de secours, Sainz a été pénalisé de 10 places sur la grille de départ et partira plutôt 12e, samedi soir.

Ferrari a tenté de s’opposer à cette pénalité parce que les dommages ont été causés par la surface de la piste, mais la FIA n’a pas de clause dans ses règles pour accorder une exception.

La F1 et son propriétaire Liberty Media ont dépensé 500 M $ pour la course qui utilise le Strip et intègre plusieurs des repères les plus connus de Las Vegas. Il s’agit de la course la plus chère de la saison et de la troisième étape cette année aux États-Unis, plus que dans tout autre pays.

«Nous devons apprendre à séparer les choses : il y a le sport et il y a le spectacle, et vous pouvez combiner les deux de la bonne façon», a déclaré Sainz.

Il a quand même noté que la cérémonie d’ouverture de mercredi soir et les nombreux événements avec des célébrités dans les casinos et les restaurants ont été importants.

«Je considère la course comme une très bonne opportunité pour la F1 et j’apprécie de venir à Las Vegas, mais j’ai l’impression que nous avons commencé du très mauvais pied. C’était une très bonne occasion d’envoyer un message. J’ai des gens qui ne sont jamais venus à une course qui me demandent pourquoi j’ai reçu une pénalité.»

Leclerc a dit avoir été désolé par les critiques concernant la journée d’ouverture désastreuse.

Les entraînements ont été arrêtés neuf minutes après le début de la première séance pour que les officiels réparent des couvercles de soupapes. Les deuxièmes essais ont commencé avec deux heures et demie de retard et se sont déroulés jusqu’à 4h00 du matin, et les amateurs ont dû quitter avant la deuxième séance.

«Il ne faut pas oublier combien de travail et de personnes ont été nécessaires pour mettre ça en place. Je pense que (la piste) a une allure incroyable, a dit Leclerc. J’espère vraiment que ce sera une course passionnante, pour vraiment montrer ce qu’est la F1. Hier c’était évidemment un assez mauvais début, mais je pense que c’est un lieu incroyable.»

Le circuit urbain de 6,2 km et 17 virages utilise une grande partie du Strip.

Max Verstappen, qui vise samedi soir une 18e victoire cette saison, s’est qualifié troisième pour Red Bull. Il a critiqué l’événement avant même son arrivée, car il pense que la F1 a trop mis l’accent sur le côté divertissement.

Il a également appelé à un changement des règles, pour que les pilotes ne soient pas pénalisés pour des incidents comme celui de jeudi.

«Les règles doivent changer, c’est la même chose si vous êtes éliminé ou si vous avez un gros accident, a déclaré Verstappen. Ces choses doivent être prises en compte. C’est très sévère pour Carlos.»

George Russell s’est qualifié quatrième pour Mercedes, suivi de Pierre Gasly d’Alpine.

Les pilotes Williams, Alex Albon et Logan Sargeant, ont terminé sixième et septième. C’est le meilleur résultat en qualification cette année pour l’Américain Sargeant, une recrue.

Lewis Hamilton de Mercedes partira 10e, neuf rangs devant le Canadien Lance Stroll, avec Aston Martin.