La médaille d’or rêvée pour Gabriel Perreault

Une finale âprement disputée lors de laquelle le Sherbrookois a récolté un but et deux passes. Il a d’abord lancé les États-Unis en avance 1-0, en première période.

Et il s’est fait complice des buts d’assurance de ses coéquipiers Zeev Buium et Ryan Leonard, en troisième période.

«Ce fut vraiment tout un match, avec une atmosphère incroyable, avec beaucoup d’émotions. J’ai été capable de jouer un très bon match, je voulais vraiment aider l’équipe», a dit le jeune homme.

En fait, le choix de premier tour des Rangers de New York lors du repêchage de 2023 (23e au total) a très bien fait, en Suède, récoltant trois buts et sept passes pour 10 points en seulement sept matchs.

Gabriel Perreault a inscrit 10 point en sept matchs. (Fournie)

De retour à la maison à Chicago, aux États-Unis, Gabriel Perreault repart dans les prochaines heures, mardi, afin de reprendre l’entraînement mercredi avec sa formation universitaire, à Boston College, en NCAA. Des entraînements, et deux matchs l’attendent cette fin de semaine.

Sur un nuage

«Je suis encore sur un nuage. Gagner l’or au Championnat du monde, c’était vraiment mon rêve. C’est incroyable! Chaque année, c’était un rendez-vous pendant les Fêtes, regarder ce tournoi. Je ne croyais pas un jour y participer!», a-t-il dit.

«Je savais que j’avais une chance de percer l’alignement de l’équipe, je suis arrivé avec confiance au camp de sélection. J’ai eu une bonne saison l’an passé, et les choses vont très bien en ce début de saison cette année avec Boston College, mais je devais prouver tout ça en connaissant un bon camp, et c’est ce que j’ai fait.»

Les États-Unis remportaient ainsi une première médaille d’or au Championnat du monde junior depuis 2021, alors qu’ils avaient battu le Canada en finale.

Les Américains figuraient parmi les favoris pour ce tournoi, et ils ont prouvé leur statut de belle façon.

Surtout que ces derniers avaient encore sur le coeur leur défaite face aux Suédois, en finale du Championnat du monde des moins de 18 ans, l’an dernier. Et plusieurs joueurs de cette édition 2023 de l’équipe U18 se retrouvaient cette année chez les U20.

« On savait qu’on avait une très bonne équipe, et on savait qu’on avait de très bonnes chances de gagner. Il y avait donc de fortes attentes, mais on l’a fait. On a performé. On avait tous en tête cette défaite contre les Suédois en 2023. Plus le tournoi avançait, et plus on voyait qu’on aurait la chance de les retrouver en finale, et c’est ce qui est arrivé. C’est vraiment spécial! »

Après avoir battu les records de points d’Auston Matthews et de Jack Hugues au sein du programme national américain la saison dernière, Gabriel Perreault a été sélectionné par les Rangers de New York, à Nashville, en juin dernier.

Il a depuis fait ses valises à destination de Boston College, où il poursuit son excellent travail, lui qui a récolté cinq buts et 20 passes pour 25 points en seulement 17 matchs.

Il est le meilleur marqueur de sa formation, deux points devant ses coéquipiers au sein de l’équipe américaine, Cutter Gauthier et Will Smith.

Boston College trône au sommet du classement national NCAA avec une fiche de 13-3-1.

«Les choses changent vite, c’est vrai. Il faut être bien préparé. Maintenant, je me concentre sur la saison avec Boston College, on veut gagner le Championnat national NCAA. C’est une grosse année et jusqu’à présent, je suis très fier de ce que j’ai accompli. Cette médaille d’or apporte beaucoup pour ma confiance. Ce sera un souvenir pour toute ma vie, cette équipe était vraiment spéciale, je connaissais la majorité des gars depuis un bout», a poursuivi celui qui a joué devant ses parents July et Yanic, de même que sa soeur Liliane, qui évolue justement en Suède elle aussi.

«C’est toujours plaisant quand la famille n’est pas loin. Tu finis le match et tu peux aller manger avec eux et jaser un peu. Tout est plus facile quand ils sont là.»

D’ailleurs, sa soeur Liliane évolue présentement en Suède, avec Frölunda, l’équipe féminine de Gothenburg. Âgée de 23 ans, elle présente une fiche de trois buts et une passe en deux matchs avec sa formation suédoise. Elle a passé les cinq dernières années avec l’Université Mercyhurst.