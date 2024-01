La transmission du savoir

Je crois avoir, inconsciemment, toujours rêvé d’être journaliste sportif.

Couvrir des sports que je pratique, côtoyer et interviewer des sportifs amateurs et professionnels, faire partie du jeu, un peu en marge de l’action. Un job incroyable. Une passion qui m’anime toujours, chaque jour.

La couverture sportive, elle, a changé.

La consommation de l’information sportive a changé aussi.

Ce fut un lent, puis très rapide, processus. La propagation de l’utilisation d’internet rend l’instantanéité maîtresse de notre quotidien.

On ne travaille plus comme on le faisait à l’époque. Si, il y a quelques années, on travaillait fort pour battre la concurrence, désormais, on travaille encore plus fort pour battre le temps de vitesse.

Mais que ce soit par le truchement du papier, ou via votre téléphone intelligent ou votre tablette, une chose demeure : l’information sportive régionale.

Si la couverture des sports a beaucoup évolué depuis quelques années, la place qu’on lui réserve en région s’est, de son côté, amoindrie.

La couverture quasi quotidienne des activités d’un club junior — une couverture approfondie, au-delà des simples résultats de matchs — n’est désormais que l’affaire de La Tribune. Ou presque.

On se retrouve souvent bien seuls, sur les galeries de presse des arénas ou des stades de la région.

Mais on y est toujours.

Dans son histoire plus que centenaire, La Tribune a toujours accordé une place importante à la couverture sportive.

Par la couverture du hockey, junior ou senior, même le hockey mineur, le baseball, le soccer, le football, les sports scolaires, du secondaire à l’université, les sports olympiques ou paralympiques, La Tribune a toujours suivi avec attention le parcours de ses athlètes, de ses entraîneurs, de ses équipes, jusqu’aux plus hauts niveaux.

Et elle continuera de le faire.

Cette relation de proximité, développée par tous ces journalistes d’exception au fil des années, a bâti un très fort lien de confiance entre la communauté sportive et La Tribune.

Mario Goupil, Denis Messier, Jean-Guy Rancourt, Pierre Turgeon, Louis-Éric Allard, entre autres, ont suivi et rapporté les exploits de nos sportifs, de nos équipes depuis si longtemps.

Cette expertise se poursuit.

La façon de travailler a bien changé, il faut l’avouer.

À La Tribune, nous avions le privilège d’avoir les presses qui imprimaient le journal dans nos locaux de la rue Roy.

Ce qui nous permettait d’avoir une heure de tombée beaucoup plus tardive. Vers 23 h 45, environ. Ce qui nous laissait amplement le temps de compléter nos articles, de réaliser nos entrevues et d’ajouter tous les détails nécessaires et importants avant que le texte ne parte à la révision, avant que l’impression ne s’amorce.

Le temps nous est compté, désormais.

Et l’organisation du travail s’en trouve modifiée.

Pour un récapitulatif de match, par exemple, on produit un texte sommaire, avec les principales informations, un texte qui est publié aussitôt que le match est terminé.

Les détails, statistiques plus précises et les entrevues, sont ajoutés par la suite, dans la coquille du texte initial. On peut même changer les photos accompagnant le texte et en ajouter.

Les moyens technologiques ont révolutionné la couverture sportive, en permettant un accès beaucoup plus rapide aux nouvelles et informations de dernière heure. Plus besoin d’attendre que le livreur dépose la copie papier sur la pas de la porte!

Le travail, lui, demeure. Parler aux athlètes, analyser les performances, faire une place à cette sphère sportive locale et régionale si florissante.

Faire une place à ces athlètes, à ces entraîneurs ou bénévoles, qui nous inspirent. Qui vous inspirent.

Et ça ne changera pas, à partir de janvier.

Le contenant sera différent, certes, mais le contenu continuera de vous intéresser.

Car on parle de vous.

Et on va continuer de le faire!