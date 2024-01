Un jeu dangereux pour la reconstruction du Phoenix

Mais en n’échangeant pas Israel Mianscum à sa dernière année d’admissibilité dans la LHJMQ, le directeur général Philippe Sauvé voit sa banque de choix au repêchage demeurer intacte, alors que sa mission numéro un était de l’améliorer afin d’assurer la reconstruction.

Même au contraire, le DG sherbrookois a offert l’un de ses choix de première ronde obtenus dans la transaction de l’attaquant Ethan Gauthier aux Voltigeurs de Drummondville, échange effectué par son prédécesseur Stéphane Julien. Tout cela afin de mettre la main sur un espoir de 16 ans.

Une stratégie qui peut s’apparenter légèrement à celle de Julien, mais à plus petite échelle, lorsque ce dernier a transigé des choix de première ronde pour Joshua Roy, ce qui avait accéléré la reconstruction du Phoenix.

Dans ce cas par contre, rien n’indique que le jeune Olivier Lampron deviendra un joueur dominant dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec.

On souhaite au Phoenix de gagner son pari, puisque présentement, considérant que le Phoenix pourrait présenter un alignement arrivé à maturité dans quatre ans, les seuls joueurs âgés de 16 ans pouvant être encore à Sherbrooke lors de la grosse saison du Phoenix sont Lampron et Louis-Alex Tremblay.

L'état-major aura tout un travail à accomplir pour assurer l'avenir du Phoenix, en espérant quelques petits miracles d'ici quatre ans. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Et pour l’instant, le seul joueur ayant rapporté un retour significatif est Ethan Gauthier. Ce qui amène le Phoenix à posséder pour l’instant le premier choix 2024 des Wildcats de Moncton et le premier choix des Voltigeurs de Drummondville en 2025.

À l’heure actuelle, Philippe Sauvé et son équipe de recruteurs ne pourront miser que sur le choix de 2e ronde du Phoenix en 2024 et le second choix de Rimouski lors de la même année pour rebâtir une équipe gagnante.

Sinon, il faudra attendre le 4e tour du repêchage avant de voir le Phoenix sélectionner un espoir lors des deux prochains repêchages, si la situation ne change pas. Ou bien attendre la séance de 2026, durant laquelle l’organisation sherbrookoise possèdera tous ses choix au repêchage.

Pour une équipe en reconstruction, c’est assez faible.

On aurait été en droit de s’attendre à un retour intéressant pour Israel Mianscum, sachant qu’un joueur comme Alexandre Doucet avait rapporté des choix de première, deuxième et troisième rondes alors qu’il ne lui restait que cinq mois à jouer dans la LHJMQ.

Philippe Sauvé (Maxime Picard/La Tribune)

«C’est en effet un modèle sur lequel je me basais pour évaluer la valeur de Mianscum», a confié Philippe Sauvé, tout en rappelant que le marché des échanges était des plus particuliers cette année.

On peut penser que le Phoenix n’aurait jamais refusé un choix de première ronde en retour de Mianscum. Ce qui signifie que Philippe Sauvé n’a pas reçu cette offre. Entre échanger Mianscum pour des grenailles ou le conserver dans l’alignement actuel afin d’améliorer les chances du Phoenix d’accéder à la deuxième ronde de séries, et d’attirer du monde au Palais des sports à la grande joie des propriétaires, le choix devient soudainement plus évident.

L’image amenée par le DG: on ne vend pas une maison de 400 000 $ au prix de 200 000 $. Ce dernier a d’ailleurs confié qu’aucun mot d’ordre n’avait été émis par les actionnaires.

Évidemment, le Phoenix est loin d’être une équipe aspirante cette saison après avoir visé la coupe deux années de suite, une nouvelle tendance dans la LHJMQ comme le prouve le cycle adopté par les Tigres de Victoriaville, les Mooseheads de Halifax et bientôt, l’Océanic de Rimouski ou même les Voltigeurs.

Repêché 10e au total en 2019, la logique veut que Mianscum rapporte cinq ans plus tard au moins un nouveau choix de première ronde. Surtout parce que l’attaquant occupe le top 5 des meilleurs pointeurs du Phoenix.

Les équipes aspirantes se sont montrées intéressées. Les Voltigeurs de Drummondville ont finalement acquis un joueur de 20 ans, Mikael Huchette, et les Mooseheads ont ajouté deux nouveaux vétérans de dernière année à leur alignement, Lou-Félix Denis et Peter Reynolds.

Ce même Peter Reynolds que le Phoenix avait dans sa mire la saison dernière, alors que le nom de Mianscum revenait dans les rumeurs d’échanges encore à cette époque...

St-Hilaire le sauveur

En conservant les services de Samuel St-Hilaire, le Phoenix espère maintenant miser sur son gardien pour assurer l’avenir du Phoenix en l’échangeant cet été.

Un jeu dangereux. Puisque le gardien de 20 ans pourrait très bien être repêché à la fin de la saison par une équipe de la LNH tout en obtenant un contrat qui l’amènerait à faire le saut chez les professionnels dès l’an prochain. Une situation plutôt rare chez un gardien de 20 ans, mais le risque demeure bien présent.

Philippe Sauvé espère toutefois que le cas de St-Hilaire puisse s’apparenter à celui de William Rousseau. Le troisième gardien de but d’Équipe Canada junior l’an dernier était à la base du succès des Remparts de Québec. Mais dans le cas de Rousseau, il se retrouvait au sein d’une équipe aspirante à 19 ans, ce qui obligeait Patrick Roy à conserver son gardien numéro en attendant la période estivale avant d’ajouter des choix de premier tour et de deuxième tour.

Le retour de Samuel St-Hilaire dans la LHJMQ la saison prochaine est crucial pour le Phoenix, qui souhaite améliorer sa banque de choix. (Olivier Croteau/Archives Le Nouvelliste)

Ce qui constitue environ le retour attendu pour St-Hilaire l’an prochain.

Ce qui aura nui au Phoenix, c’est aussi tous ces vétérans promis dans des transactions futures lors de l’acquisition des différentes vedettes acquises par le Phoenix pour terminer sa saison, l’an dernier.

Des vétérans qui n’auront pas permis au Phoenix de regarnir sa banque de choix.

Le risque de perdre St-Hilaire contre absolument rien en retour est donc bien présent et Philippe Sauvé se dit bien conscient du danger, mais il semble prêt à prendre ce pari selon ses calculs.

Une chose est certaine. Les recruteurs du Phoenix devront réaliser de petits miracles en frappant des coups de circuit lors des prochaines séances de sélections avec des moyens limités.

Et le DG sherbrookois doit espérer que ses jeunes vétérans, comme Lewis Gendron, se développent de la bonne façon pour ensuite les échanger lors des trois prochaines années contre des joueurs plus jeunes ou des choix intéressants.

Car pour l’instant, le seul joueur transigé par Philippe Sauvé pour redorer la banque de choix du Phoenix demeure Jakub Hujer, offert en retour d’un mince choix de 4e ronde.

En ne comblant pas le poste de joueur européen libéré par Hujer, Philippe Sauvé s’offre la possibilité de sélectionner un joueur lors du repêchage international.

«En même temps, même si j’avais voulu tout vendre pour terminer au dernier rang et augmenter nos chances d’obtenir le tout premier choix lors des deux prochains repêchages, c’est actuellement impossible, puisque le Phoenix ne possède plus son propre choix de première ronde lors des deux prochains repêchages», indique Philippe Sauvé.

On peut d’ailleurs penser que le Phoenix terminera au milieu du classement, ce qui rend les autres choix au repêchage appartenant au Phoenix moins intéressant pour cet été, contrairement a s’il avait terminé la saison dans la cave.

Rappelons d’ailleurs que le choix de première ronde des Wildcats devrait être une sélection tardive, puisque Moncton se trouve actuellement au 4e rang. Reste à savoir si les Voltigeurs viseront encore la coupe l’an prochain. Si c’est le cas, leur choix de premier tour 2025 acquis par le Phoenix sera encore un choix de fin de ronde.

Ce qui n’augure rien de bon pour l’avenir du Phoenix, encore une fois...