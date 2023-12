Une entrée agitée dans la PWHL pour Maude Poulin-Labelle

Après l’Université du Vermont et l’Université Northeastern, Maude Poulin-Labelle est revenue à Sherbrooke pour ensuite se rendre à Montréal et finalement, s’installer à Toronto, tout ça en un peu plus d’un an. (Fournie)

Maude Poulin-Labelle a fait ses valises à plusieurs reprises lors des derniers mois.

Après quatre ans au Vermont dans la NCAA, la hockeyeuse a rejoint l’équipe de l’Université Northeastern pour compléter son parcours universitaire et revenir à Sherbrooke avant de se trouver un appartement à Montréal afin de rejoindre son équipe dans la toute nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin.

Mais après quelques jours d’entraînement, Poulin-Labelle a pris la direction de la ville Reine, là où l’engouement a atteint son paroxysme pour la PWHL, appelée en français la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

«Le niveau n’est pas le même entre la NCAA et la PWHL. Oui, on présente un beau potentiel quand on sort de la NCAA, mais c’est beaucoup plus rapide chez les pros et encore plus physique. J’ai dû m’adapter et j’ai tenté de faire ma place même si j’étais repêchée. Je ne veux pas dire que c’était plus difficile dans mon cas puisque je ne jouais pas pour l’équipe pro de Montréal la saison dernière. Je ne pense pas que tout ça était contre moi. J’aurais pu rester pour Montréal, mais j’ai été flattée de voir que Toronto tenait à m’avoir. L’équipe a dû libérer une autre joueuse pour me faire de la place dans l’alignement.»

Son but? Intégrer le top 6 régulier à court ou moyen terme.

«Je veux faire partie de l’alignement soir après soir. Je vais travailler fort pour me faire un nom et pour gagner mon poste. Le camp était très court. On a disputé trois parties préparatoires et finalement, j’ai choisi d’accepter l’offre de Toronto. J’ai reçu un bel accueil de la part de toute l’organisation. C’est une grande ville avec un beau marché de hockey. Le personnel est très professionnel. On se trouve un peu plus vers Mississauga et on sent que l’engouement est très fort», indique la Sherbrookoise.

À guichets fermés

Toronto a déjà vendu tous ses billets de saison en peu de temps ainsi que tous les billets réguliers, ce qui fera en sorte que toutes les parties locales de l’équipe seront disputées à guichets fermés.

«À Ottawa, ils devaient fermer le haut de l’amphithéâtre et ils ont été obligés de l’ouvrir pour vendre encore plus de billets après avoir écoulé tous les billets du bas pour le match d’ouverture. À Montréal, la réponse des partisans était très bonne aussi.»

Maude Poulin-Labelle admet avoir hâte de pouvoir montrer ce qu’elle sait faire chez les pros.

La première partie aura lieu le 1er janvier entre New York et Toronto et le lendemain, Montréal affrontera Ottawa.

«Ce sera aussi à guichets fermés pour le premier match à Verdun de l’équipe de Montréal. Le message lancé est très bon. Tout ça, on le doit aux filles qui étaient là avant nous, qui ont pavé la voie vers le succès du hockey féminin. Il y a eu beaucoup d’efforts derrière cette belle réponse des partisans et des partenaires, mais on a encore du travail devant nous et on veut offrir un bon spectacle.»

Et pour une joueuse qui a toujours espéré porter les couleurs de son équipe nationale, Maude Poulin-Labelle se retrouve dans de belles dispositions.

«Je crois être à la bonne place au bon moment. Même notre entraîneuse dirige la formation canadienne, donc je me retrouve dans une bonne équipe pour me faire remarquer par Équipe Canada!» termine celle qui rêve aux Jeux olympiques.