Mission : remettre les gardiens québécois sur la carte

«Ma mission, c’est de remettre les gardiens québécois sur la carte.»

On pourra dire qu’il a bien réussi dans le cas de Samuel St-Hilaire. Arrivé au début de la saison à titre de nouveau responsable des gardiens du Phœnix, Olivier Gervais misait sur un duo ayant un grand total de 33 matchs d’expérience dans la LHJMQ: 32 pour St-Hilaire, un pour Mathys Routhier.

Son gardien numéro 1 a réalisé quelques miracles depuis le début de la campagne.

Arrivé du camp des Bruins de Boston, Samuel St-Hilaire était encore gonflé à bloc quelques mois après son élimination face aux Mooseheads de Halifax.

L’entraîneur Stéphane Julien avait été clair. S’il renvoyait son entraîneur des gardiens, c’est parce qu’il n’avait pas été satisfait de la progression de ses portiers.

Non, la prestation des gardiens de 20 ans Jakob Robillard et Olivier Adam n’ont pas été à la hauteur. On s’attendait à mieux de Robillard après une belle saison en 2021-2022, Olivier Adam n’a pas gagné son duel contre Mathis Rousseau de Halifax et qui a terminé devant le filet lors du tout dernier match de la demi-finale? La recrue Samuel St-Hilaire, qui présentait déjà des chiffres remarquables.

Aujourd’hui, le voilà avec Équipe Canada, prêt à se rendre en Suède pour participer au Championnat mondial de hockey junior. Le grand rendez-vous des Fêtes pour bien des amateurs de hockey.

«Philippe Sauvé et Gilles Bouchard m’agacent en me disant que ce n’est pas un hasard si Sam connaît du succès cette année puisque je viens d’arriver avec l’équipe, mais pour être honnête, tout le mérite revient à Sam: il apprend rapidement et sa progression est très belle. Ç'a été rock’n’roll dans son cas. Tout a été vite! Il n’a pas été repêché dans la Ligue nationale et il était déçu parce qu’il avait mis toutes les chances de son côté en travaillant fort. J’ai appris à le connaître au camp, on a établi un système de base ensemble, on a travaillé sur une nouvelle structure et quand il a connu ma mission de remettre le Québec sur la map, il a tout de suite voulu embarquer dans le projet en faisant preuve d’une grande maturité, autant sur la glace qu’à l’extérieur.»

L’intelligence du jeu

Comme gardien numéro 1 pour la première fois dans le junior majeur, St-Hilaire a saisi sa chance cette saison en présentant des statistiques dignes d’un top 5 dans la LHJMQ: une moyenne de buts alloués de 2.29 et un taux d’efficacité de .920. Tout cela avec une équipe en reconstruction.

Olivier Gervais (Fournie)

«L’objectif cette saison avec Sam, ce n’était pas Équipe Canada. Il voulait simplement être le meilleur gardien de la LHJMQ et même du Canada, mais sans penser à Équipe Canada. Il n’était pas sous le radar et n’a pas été invité au camp virtuel estival. Ce qui fait de lui un bon gardien, ce n’est pas seulement le fait qu’il travaille extrêmement fort. C’est surtout son intelligence à anticiper les jeux. Il comprend la partie et exploite bien tout ça pour que ce soit en son avantage. Il s’adapte vite. Quand on a retravaillé la structure, il appliquait immédiatement ce qu’il avait appris. C’est assez impressionnant!» lance son entraîneur.

Mais concrètement, quelle est cette fameuse structure?

«C’est à la base la prise de décisions. Comment on réagit dans cette situation bien précise, comment on se positionne dans cette autre situation de jeu. L’ajustement du style par rapport à l’adversaire. S’il joue contre des joueurs des Bruins de Boston lors du camp, ce n’est pas le même style que s’il affronte des plus jeunes dans le junior majeur. C’est là où sa capacité d’adaptation est importante. Je suis arrivé avec un style différent et Sam est très intelligent, c’est ce qui fait qu’il s’est retrouvé au camp d’Équipe Canada et qu’il a impressionné les autres entraîneurs, parce que Gilles Bouchard, lui, savait très bien ce que Sam pouvait faire. Ils n’avaient pas le choix de le prendre avec son Hockey IQ.»

Sous-estimé jusqu’à aujourd’hui

Samuel St-Hilaire est le premier à l’avouer.

«J’ai toujours été le underdog», a-t-il lancé en conférence de presse lors du camp de la formation canadienne.

C’est probablement la raison pour laquelle Mathis Rousseau obtiendra la confiance des dirigeants de Hockey Canada pour entamer les Mondiaux, après Noël.

Reste à voir maintenant s’il conservera le rôle de gardien numéro 1. Puisque Hockey Canada a rarement été patient envers ses gardiens lors des tournois traditionnels.

«J’ai peut-être un parti pris, mais je saurais à qui faire confiance, moi», admet Olivier Gervais.

Échanger ou garder St-Hilaire?

À l’aube de la période de transactions, sachant que le Phœnix se retrouve dans le clan des vendeurs, le directeur général Philippe Sauvé a certainement vu la valeur de St-Hilaire grimper en flèche.

«Je souhaite revoir Sam en janvier! Avec une médaille d’or au cou. Mais surtout, j’espère qu’il en profite au maximum en compagnie des meilleurs joueurs au monde.»

Qui sait, peut-être que le Phœnix devra lui faire une petite place dans la murale des médaillés des Mondiaux, à côté de Joshua Roy, Tyson Hinds, Jakub Brabenec et David Spacek, quatre joueurs que Samuel St-Hilaire devait affronter jour après jour lors des entraînements la saison dernière.

Et pour devenir meilleur, on doit affronter les meilleurs.

L’expression prend tout son sens dans le cas de Samuel St-Hilaire.

«C’est une fierté pour toute l’organisation de le voir avec Équipe Canada en compagnie de Gilles. Spécialement pour Philippe Sauvé et Jonathan Deschênes, qui ont aussi été gardiens, mais également pour la thérapeute Lucie Grandmont et le responsable de l’équipement Charles-Émile Lemelin, qui répond chaque fois aux demandes bien précises de Sam et qui fait un travail exceptionnel.»