Un duo québécois, 20 ans plus tard

Samuel St-Hilaire et Mathis Rousseau deviendraient le sixième duo de gardiens de but du Québec à percer l’alignement de la même équipe canadienne envoyée aux Championnats du monde de hockey junior lors des 50 dernières années.

D’ailleurs, quatre gardiens québécois ont évolué pour Équipe Canada depuis 2014 : Devon Levi (2021), Olivier Rodrigue (2020), Samuel Montembeault (2016) et Zachary Fucale (2014-2015).

Au Québec, on connaît bien St-Hilaire et Rousseau.

Le premier a connu une saison recrue exceptionnelle l’an dernier et impressionne une fois de plus avec sa moyenne de buts accordés par match de 2,25 et son taux d’efficacité de ‚921 avec le Phœnix de Sherbrooke, un club en reconstruction.

Le deuxième a éliminé le premier en demi-finale, atteignant ainsi l’ultime duel de la LHJMQ la saison dernière avec les Mooseheads de Halifax. Mathis Rousseau est probablement le meilleur gardien du circuit actuellement. Il possède une moyenne de 2,07, un taux d’efficacité de ‚934 et une fiche de 16-3-2.

Samuel St-Hilaire (Jean Roy/Archives La Tribune)

St-Hilaire ne connaît pas personnellement Mathis Rousseau. Le Phœnix a perdu contre les Mooseheads dans le carré d’as et c’est tout ce que St-Hilaire sait sur le gardien originaire de Boisbriand.

Puis même s’ils ont tous les deux 19 ans, ils ne se sont jamais croisés dans la Ligue midget AAA du Québec.

Natif de Saint-Elzéar-de-Beauce, St-Hilaire a évolué pour les Chevaliers de Lévis en 2021-2022 en connaissant une année de rêve et Rousseau, pour les Vikings de Saint-Eustache en 2019-2020.

L’étoile montante des gardiens québécois

Les deux gardiens n’ont d’ailleurs jamais été repêchés dans la Ligue nationale de hockey. Du moins, pas encore.

« Je suis encore plus motivé après notre élimination en demi-finale l’an dernier. Quand je vis un échec, c’est toujours là que je suis à mon meilleur. Ma force de caractère est ma qualité principale. Je n’ai pas non plus été repêché dans la LNH, seulement invité au camp de Toronto et Boston, donc je veux prouver à tout le monde qu’ils avaient tort de ne pas miser sur moi », explique celui qui sera admissible une dernière fois cet été à l’encan de la Ligue nationale.

Match 6 entre le Phoenix et les Mooseheads Samuel St-Hilaire (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Contrairement à Rousseau, St-Hilaire n’était pas du tout dans la mire de Hockey Canada au début de la saison.

Sa progression est fulgurante.

« J’ai vu les vétérans faire l’an dernier. J’ai aussi été bien entouré, avec entre autres le gardien de 20 ans Jakob Rouillard, qui m’a encadré. J’ai vu les pros à l’œuvre lors de mes essais au camp des recrues et j’ai beaucoup appris dans la dernière année. Mon calme m’aide énormément. J’ai maturé comme personne. J’ai ajouté un peu d’expérience à mon bagage et ça fait en sorte que je suis capable de mieux lire les jeux. Ça me rend meilleur devant mon filet. J’ai travaillé beaucoup sur deux ou trois éléments de mon jeu de base et j’ai acquis une certaine confiance. »

Prochains jours déterminants

Par contre, au Québec, on connaît très peu Domenic DiVincentiis et Scott Ratzlaff.

Ce que l’on sait, c’est que les deux portiers de la WHL et de la OHL ont été repêchés dans la LNH contrairement à leurs deux homologues québécois.

Scott Ratzlaff (Hockey Canada)

Domenic DiVincentiis est devenu un choix de 7e ronde en 2022 des Jets de Winnipeg après deux excellentes saisons dans la OHL, mais cette année avec les Batallion de North Bay, DiVincentiis connaît sa part de difficultés : une moyenne de 3,78, une efficacité de ‚875 et une fiche de 7-7-1. Il a toutefois été nommé gardien de but de l’année dans la OHL.

Scott Ratzlaff, lui, affiche une moyenne de 3,13 et un taux d’efficacité de ‚894. Sa fiche de 8-8-1 est bien peu reluisante. Mais s’il est devenu un choix de 5e ronde des Sabres de Buffalo, c’est bien parce qu’il a connu deux belles saisons à ses débuts dans la WHL avec Seattle sans oublier sa prestation au tournoi Hlinka-Gretzky, durant lequel il se retrouvait sous les projecteurs.

Par contre, Ratzlaff n’a que 18 ans.

La tradition veut que son tour ne soit pas encore arrivé, lui qui aura une deuxième chance avec Équipe Canada l’an prochain à 19 ans.

Historiquement, les joueurs de 19 ans ont toujours été privilégiés.

Domenic Divincentiis (Robert Lefebvre/OHL)

Il aurait fallu assister à quelques matchs de Ratzlaff et DiVincentiis pour avoir un jugement plus éclairé sur la situation des gardiens d’Équipe Canada.

Mais j’ai bien l’impression que Mathis Rousseau possède déjà sa place dans le trio de gardiens du Canada envoyé en Suède, tout comme DiVincentiis.

Tout se jouera lors des prochains jours entre le jeune Ratzlaff et le peu expérimenté Samuel St-Hilaire, qui obtiendra certainement l’appui de son entraîneur Gilles Bouchard, adjoint avec Équipe Canada.

Duos québécois des 50 dernières années

2002

Pascal Leclair et Olivier Michaud

1998

Roberto Luongo et Mathieu Garon

1997

Martin Biron et Marc Denis

1996

Marc Denis et José Théodore

1976

Benoît Perreault et Richard Sévigny