Le départ de St-Hilaire, le début de la fin pour le Phœnix ?

Sa moyenne de 2,25 et son taux d’efficacité de ,921 avec une équipe en reconstruction rendent le gardien de but Samuel St-Hilaire très attrayant pour les clubs aspirants. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Une chose est certaine : Gilles Bouchard reviendra à Sherbrooke après les Mondiaux. Ce ne sera peut-être pas le cas pour St-Hilaire, si ce dernier fait partie des trois gardiens de but sélectionnés par Équipe Canada.

Ils ne seront que quatre candidats au camp. Les chances sont bien réelles pour le gardien numéro 1 du Phœnix de Sherbrooke.

« Je n’ai pas de misère à dormir pour autant depuis mardi. C’est une bonne nouvelle, mais je vais peut-être le réaliser un peu plus après le week-end, quand je partirai vers Montréal dimanche pour prendre l’avion en direction de Toronto. Là, je sais que j’ai encore deux parties importantes à jouer avec mon club jeudi et vendredi et je veux faire les bonnes choses avant mon départ », a lancé Samuel St-Hilaire la veille du match contre les Wildcats.

Le portier de 19 ans savait qu’à son avant-dernière saison dans la LHJMQ, il était toujours admissible à participer aux Mondiaux de hockey junior. Mais il ne s’attendait jamais à recevoir l’appel, lui qui était encore gardien numéro deux derrière les vétérans de 20 ans Jakob Robillard et, par la suite, Olivier Adam.

« Ce n’était vraiment pas un objectif que je m’étais fixé, mais j’arriverai là-bas avec l’intention de tout détruire. Je ne veux pas seulement faire bonne impression. Je veux faire assez bien pour ne pas leur laisser le choix de me prendre. Je vais travailler fort chaque fois que je vais toucher la glace. Je le sais que c’est une occasion en or pour moi. Être invité, c’est très flatteur. Mais je veux représenter mon pays aux Mondiaux et avoir l’impression de porter le pays sur mes épaules. »

Après Hujer, Israel Mianscum pourrait bien être le prochain à quitter Sherbrooke afin de poursuivre la reconstruction. Hugo Primeau et Hugo Marcil pourraient également constituer une belle police d’assurance pour les clubs aspirants souhaitant améliorer la profondeur de leur offensive et de leur défensive.

Comme Christophe Rondeau, malgré ses 20 ans.

Dans son cas, tout dépend de la limite de joueurs de dernière année des différentes équipes, seul élément pouvant garder le capitaine à Sherbrooke.

Samuel St-Hilaire s’avoue d’ailleurs peu inquiet face à la suite des choses à Sherbrooke, durant son absence ou après une possible transaction pouvant l’impliquer.

« Mathis a fait du bon travail cette saison et Ludovick Lemonnier est allé chercher un peu d’expérience dans la LHJMQ la semaine dernière. »

De nombreux recruteurs se trouvaient au Palais des sports jeudi lors du match contre les Wildcats de Moncton et Samuel St-Hilaire a déjà mieux paru, même si les Wildcats l'attendaient fermement en tentant de le déranger dans son travail. (Jean Roy/La Tribune)

Les Voltigeurs intéressés

La présence de recruteurs de Drummondville et du directeur général des Voltigeurs Yanick Lemay au Palais des sports de Sherbrooke laisse croire que les voisins de l’autoroute 55 pourraient se montrer intéressés au portier sherbrookois.

Les équipes aspirantes semblent assez bien nanties entre les deux poteaux.

Mathis Rousseau à Halifax, William Rousseau à Rouyn-Noranda et Nathan Darveau à Victoriaville sont les hommes de la situation.

Olivier Ciarlo à Baie-Comeau a gagné la confiance de son entraîneur Jean-François Grégoire, même si son taux d’efficacité sous la barre des ‚900 laisse à désirer.

Ciarlo a toute une machine de hockey devant lui comme le témoigne sa fiche de 18-3-2, mais n’a jamais vraiment été dominant dans la ligue, contrairement à St-Hilaire.

Il ne faut donc pas fermer la porte trop rapidement sur la possibilité de le voir rebondir à Baie-Comeau.

Riley Mercer effectue un travail honnête à Drummondville. Louis-Félix Charrois, le deuxième gardien, n’a toutefois que 18 ans et pourrait être inclus dans une transaction si Drummond souhaite poursuivre avec deux gardiens de 19 ans.

Dans le cas de Mianscum, plusieurs recruteurs des Mooseheads de Halifax étaient également aux parties du Phœnix récemment.

Finalement, Halifax pourrait avoir un poste de 20 ans disponible dans son alignement, sachant qu’ils ont offert une chance à un joueur ontarien Ethan Larmand, qui n’a amassé qu’une seule mention d’aide en sept parties après avoir été libéré par les Wolves de Sudbury.

Que deviendra enfin le Phœnix sans Jakub Hujer et peut-être sans St-Hilaire et Mianscum? Une vraie équipe en reconstruction, comme le voulait le plan original.

Et cette fois, les partisans devront se montrer patients. Un cycle d’au moins quatre ans les attend…