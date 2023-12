Des hauts et des bas pour les anciens Phoenix

Samuel Poulin

Après un autre camp d’entraînement avec les Penguins de Pittsburgh, l’ancien capitaine du Phœnix Samuel Poulin était l’un des premiers sur la liste pour un rappel dans la Ligue nationale.

Poulin a commencé la saison avec le club-école à Wilkes-Barre/Scranton et a obtenu un but et une mention d’aide en cinq parties avant de subir une blessure au bas du corps, au début du mois de novembre.

Samuel Poulin (NHL.com)

Évalué sur une base hebdomadaire, Poulin souhaite obtenir une seconde chance dans la LNH à son retour, lui qui a disputé seulement 18 parties la saison dernière, dont trois dans la Ligue nationale, avant de prendre une pause pour des raisons personnelles.

Poulin avait d’ailleurs obtenu son premier point dans la LNH sur un but de Evgeni Malkin.

Alex-Olivier Voyer

Âgé de 24 ans, Alex-Olivier Voyer s’est rapproché de ses amis et de sa famille en rejoignant les Lions de Trois-Rivières dans la ECHL, lui qui se retrouvait dans l’organisation des Bruins l’an dernier en ayant disputé 7 matchs à Providence dans la Ligue américaine avant de se retrouver dans le Maine avec l’équipe de la ECHL, les Mariners.

Lors de ses 13 matchs avec les Lions, Voyer s’est collé à son identité en utilisant ses forces : la robustesse et l’offensive.

En plus de déranger l’adversaire, Voyer affiche un total de dix points dans la ECHL, ce qui lui a valu un rappel avec le Rocket de Laval.

L’ancien leader du Phœnix a jeté les gants à une reprise en quatre matchs en plus de marquer un but.

Félix Robert

Rien n’arrête Félix Robert. Jamais repêché dans la LHJMQ, jamais repêché dans la LNH, le voilà en train de faire la pluie et le beau temps dans la Ligue américaine de hockey.

Avec sept buts et neuf passes pour un total de 16 points en 14 parties, Félix Robert trône au sommet du classement des meilleurs pointeurs du Crunch de Syracuse et attend un appel du Lightning, lui qui cogne à la porte de la LNH à l’âge de 24 ans.

Fait particulier : la vedette de Lambton évolue avec l’ancien gardien du Phœnix Evan Fitzpatrick, qui a également disputé trois rencontres dans la ECHL avec les Solar Bears d’Orlando.

Joshua Roy (Christinne Muschi/Archives La Presse canadienne)

Joshua Roy

Le Démon blond du Phœnix Joshua Roy, également surnommé le Sniper beauceron lors de son passage remarqué à Sherbrooke, connaît du succès dans l’organisation du Canadien de Montréal avec 18 points en 18 parties dans l’uniforme du Rocket de Laval.

Il est probablement l’ancien joueur du Phœnix le plus médiatisé actuellement étant donné son affiliation avec le Tricolore et sa proximité.

Ses performances l’amènent au 14e rang des meilleurs pointeurs du circuit et au deuxième rang chez les recrues, derrière Logan Stankoven.

Thomas Grégoire

Avec six buts et six mentions d’aide en 22 parties à ses débuts dans la Ligue de hockey suédoise, Thomas Grégoire a ralenti quelque peu à l’attaque, mais demeure dans le top 5 des meilleurs pointeurs de l’équipe, lui qui pilote la défensive du Rogle BK Angelholm avec Michael Kapla. Le Sherbrookois évoluait l’an dernier en Finlande : 44 points en 57 parties.

Mathieu Olivier

Maintenant rendu à sa deuxième année avec les Blue Jackets de Columbus après trois saisons chez les Predators de Nashville, Mathieu Olivier a baissé de rythme en ce qui concerne les batailles livrées avec un seul combat cette saison, mais tout un, contre le Québécois Nicolas Deslauriers.

L’an dernier, l’ancien homme fort du Phœnix avait jeté les gants à neuf reprises.

Olivier a déjà amassé trois points en 12 matchs cette saison.

L’ancien entraîneur du Phœnix Stéphane Julien croit encore aujourd’hui que Mathieu Olivier a changé la culture de l’organisation à son arrivée avec le club lors de sa dernière saison dans le junior majeur. Un leader né.

Liam O’Brien

Les deux anciens Phoenix qui évoluent dans la LNH sont devenus des bagarreurs et c’est le cas pour Liam O’Brien, comme pour Olivier.

Acquis par le Phœnix en 2014 à l’âge de 20 ans, O’Brien n’a finalement jamais disputé de matchs à Sherbrooke après son camp d’entraînement, pour ainsi joindre aussitôt les Capitals de Washington. Quatre batailles, six points produits, ça se passe bien pour le joueur de 29 ans des Coyotes de l’Arizona.

Xavier Parent

À sa deuxième saison avec les Comets de Utica dans la Ligue américaine, Xavier Parent a pris ses aises chez les professionnels. Le petit attaquant possède six buts à sa fiche en plus de huit mentions d’aide en 16 parties. Parent est le meilleur pointeur du club-école des Devils du New Jersey et évolue avec le jeune espoir Simon Nemec.