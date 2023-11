Des coups de circuit pour mieux rebâtir

Pas moins de 11 recrues effectuaient leurs débuts avec le Phœnix cette saison avec le départ de Joshua Roy, Tyson Hinds et tous ces joueurs élites maintenant rendus chez les professionnels.

En envoyant sous d’autres cieux Justin Gill, Milo Roelens et Cole Huckins, le Phœnix devait acquérir des joueurs d’expérience sans piger dans ses choix importants au repêchage ou encore dans sa banque de jeunes espoirs.

Les directeurs généraux Stéphane Julien et Philippe Sauvé peuvent prendre chacun leur part du crédit.

Avant de quitter vers la Ligue américaine, Stéphane Julien avait liquidé une bonne partie de ses actifs tout en conservant certains vétérans à des postes clefs. Comme celui de gardien de but (St-Hilaire), de général à la ligne bleue (Christophe Rondeau) ou encore celui de maître d’orchestre en avantage numérique (Mianscum).

Quelques jours avant son départ, Julien a obtenu les services de Hugo Marcil contre un choix de 5e ronde et une sélection de 10e ronde remis à Moncton. Manix Sarrasin devenait aussi un membre du Phœnix dans cette transaction, mais évolue encore aujourd’hui à Fredericton dans le junior A.

Olivier Dubois se veut une excellente aubaine pour le Phoenix. (Jean Roy/La Tribune)

La veille du repêchage, Jakub Hujer quittait ensuite les Huskies pour s’amener à Sherbrooke contre un choix de 7e ronde et Étienne Mathieu-Tremblay était échangé par Chicoutimi au Phœnix contre une sélection de 6e tour.

Deux beaux cadeaux offerts par Stéphane Julien à son successeur Philippe Sauvé, qui lui s’est empressé d’aller chercher Olivier Dubois à Rouyn-Noranda en échange d’un choix de 6e ronde.

Même Vincent Légaré, à 17 ans, est régulièrement utilisé depuis son arrivée dans les Cantons-de-l’Est, lui qui a permis à Moncton de s’avancer de deux rondes au repêchage 2025 en troquant un choix de 7e ronde contre un choix de 5e tour dans cette transaction.

On pourrait croire en analysant les statistiques que la plus belle prise aura été Olivier Dubois. À 18 ans, l’ancien des Huskies en est à sa première saison complète dans le junior majeur et possède déjà 16 points en 20 matchs à sa fiche.

Jakub Hujer constitue une réelle aubaine également. Du haut de ses 6′4′', l’Européen dérange, mais produit sa part de points aussi. Comme Dubois, Hujer a déjà marqué cinq fois pour un total de 12 points dans son cas.

Ajoutez à tout ça Frantisek Dej, qui, sans être dominant, tire tout de même son épingle du jeu à son année recrue après avoir quitté sa Slovaquie natale à 18 ans.

Et plus la saison avance, plus des joueurs comme Jean-Félix Lapointe et Lewis Gendron prennent leurs aises à la suite d’un passage d’une saison chez les Cougars du Collège Champlain.

Le défenseur du Phœnix Hugo Marcil avoue prendre plaisir depuis quelques matchs à saisir les occasions à l’attaque, comme sur la séquence face à l’Océanic de Rimouski jeudi. (Jean Roy/La Tribune)

Un leader naturel

Une grosse part du leadership devait être comblée en voyant le capitaine Kaylen Gauthier et ses trois assistants mettre fin à leur parcours dans la LHJMQ et Hugo Marcil s’en est chargé avec l’aide de quelques autres coéquipiers.

Ce dernier ne se souciait pas du tout des commentaires sur la saison difficile prévue à Sherbrooke avec la reconstruction amorcée chez le Phœnix.

C’est gonflé à bloc qu’il s’est présenté pour la première fois au Palais des sports.

« Notre slogan est de se concentrer sur le présent (Be in the now). On ne se soucie pas du futur, on oublie aussi le passé et ce que les gens disaient de notre équipe avant le début de la saison et on se concentre soir après soir sur les deux points importants à aller chercher au classement. »

Une recette qui fonctionne bien. Avec la victoire de 5 à 0 contre l’Océanic jeudi, le Phœnix s’est offert une priorité de deux points sur Rimouski en occupant seul le 6e rang, pas loin devant les Tigres de Victoriaville.

Les deux parties vendredi et samedi contre les Remparts pourraient permettre au Phœnix de s’approcher des cinq meilleures équipes du circuit, qui possèdent une certaine longueur d’avance, avouons-le, laissant croire que le Phœnix repose davantage au sein du deuxième tiers de la LHJMQ au classement général.

Reconnu pour sa défensive et sa robustesse, Marcil en a profité dernièrement pour toucher les cordages en contribuant un peu plus à l’attaque.

« Je crois au processus et au plan de match de l’équipe. Je n’ai rien changé dans mes habitudes. Je veux simplement amener un peu plus d’offensive dans mon style de jeu. Mais je demeure un défenseur et la défensive reste ma priorité. Si je vois une occasion de me porter à l’attaque, j’en profite. J’aime garder mon jeu simple par contre. »

On peut donc facilement comparer Marcil à un joueur comme Kaylen Gauthier, ce qui constitue un beau compliment pour un petit défenseur défensif de 18 ans.

« Je pense que je suis bâti dans le moule des séries éliminatoires. J’aime frapper et jouer de façon robuste. Quand ça brasse un peu plus, je me sens dans mon élément durant ces parties. C’est mon genre de match! »

Le travail de Philippe Sauvé ne fait que commencer.

Sa prochaine mission : ajouter des choix au repêchage et continuer de frapper des coups de circuit, mais cette fois, au repêchage annuel de la LHJMQ pour permettre aux Gendron, Lapointe, Marcil et compagnie d’espérer vivre à leur tour ce que le groupe de 2022-2023 a vécu en ayant une chance de remporter les grands honneurs avant la fin de leur stage junior.