Les Flames marquent 4 buts en 3e période et gagnent 6-3 contre les Sénateurs

Blake Coleman a marqué son 17e but de la saison, un sommet chez les Flames. (Larry MacDougal/La Presse canadienne)

Les Flames ont inscrit quatre buts au troisième engagement pour filer avec la victoire.

Noah Hanifin a connu une bonne soirée de travail avec un but et deux aides. Connor Zary a aussi trouvé le fond du filet. Avec ses deux mentions d’aide, Nazem Kadri a atteint le plateau des 600 points en carrière dans la LNH.

Jacob Bernard−Docker, Dominik Kubalik et Brady Tkachuk ont inscrit les filets des Sénateurs, qui ont perdu neuf de leurs 10 derniers matchs à l’étranger.

Jacob Markstrom a repoussé 30 rondelles pour les Flames. De son côté, Joonas Korpisalo a réalisé 30 arrêts pour son équipe.

Les Flames tiraient de l’arrière 3−2 pour commencer la troisième période, mais ont créé l’égalité après seulement 47 secondes de jeu grâce au filet de Hanifin.

Coleman a ensuite donné les devants à son équipe à 8:57 de jeu.

Sharangovich a inscrit son deuxième but de la partie à 15:45 de jeu et Coleman a complété la marque dans un filet désert, marquant son 17e but de la saison, un sommet chez les Flames.

Les Sénateurs ont marqué le premier filet de la partie lorsque Bernard−Docker a tiré de la pointe et que le retour de lancer a dévié sur le défenseur Yaz Kuznetsov, pour finalement se retrouver dans le fond du filet.