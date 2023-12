Jacques Martin renoue avec sa bête noire

Ottawa avait été éliminé par les Maple Leafs lors du septième match de la ronde quart de finale de l’Association Est, le 20 avril 2004. Ce revers de 4-1 avait coûté au Franco-Ontarien son poste d’entraîneur-chef après huit saisons et demie et huit participations aux éliminatoires.

Les Leafs étaient toujours sa bête noire à l’époque, envoyant son équipe en vacances hâtives à quatre reprises au printemps.

Depuis huit jours, Martin a repris la barre des Sénateurs à la suite du congédiement de D.J. Smith. Et voilà que son équipe disputera une quatrième partie sous ses ordres, mercredi soir, à l’aréna Scotiabank.

L’entraîneur âgé de 71 ans s’amène à Toronto après avoir obtenu une première victoire à son deuxième séjour dans la capitale, samedi dernier.

Les Sénateurs ont gagné 5-4 en prolongation contre les Penguins de Pittsburgh, mettant fin à une séquence de six revers de suite.

Jacques Martin et Brady Tkachuk (Justin Tang/The Canadian Press)

Drôle de coïncidence, les Penguins avaient été la première équipe que Jacques Martin avait affrontée à son premier séjour chez les Sénateurs en janvier 1996.

«Même si nous avions perdu, je m’en souviens encore très bien. Nous avions même perdu nos deux premières parties contre Pittsburgh et Détroit, qui étaient deux des meilleures formations de la ligue à l’époque. J’avais dit aux joueurs que j’étais fier d’eux car nous les avions dominés au chapitre des chances de marquer», relate Martin.

«À l’époque, l’objectif était de bâtir une fondation solide. Cette fois-ci, nous avons déjà un bon noyau en place. Nous avons du talent. C’est juste une question de polir leur jeu. Comme coach, tu dois aussi regarder le personnel sous la main et leur proposer un style de jeu qui leur permettra de maximiser leurs habiletés.»

Et contre les Penguins samedi dernier, ses «nouveaux» Sénateurs ont été la meilleure équipe pendant les 40 premières minutes de jeu, dominant 21-11 au chapitre des tirs au but.

Le tout s’est gâté en troisième période lorsque l’équipe a flambé une avance de deux buts, allouant 23 lancers au but aux visiteurs. Le but de Tim Stützle en prolongation a permis d’éviter le pire.

«Nous avons progressé dans les derniers matches. Et c’était bien d’être finalement récompensés.»

Avec l’aide d’Alfie

En 1996, Jacques Martin était seul derrière le banc pendant quelques matches à ses débuts. Il n’avait pas d’adjoints.

Cette fois-ci, il peut notamment compter sur son ancien capitaine Daniel Alfresson.

Les deux hommes ont d’ailleurs été chaudement applaudis samedi lorsque présentés à la foule du centre Canadian Tire.

«C’était une motivation importante de pouvoir revenir avec Alfie. Il possède une bonne relation avec les joueurs. C’est un membre du Temple de la renommée. Son parcours est inspirant. Il exerce une bonne influence sur nos jeunes», affirme Jacques Martin.

«Je suis choyé de pouvoir miser aussi sur Jack (Capuano), qui a déjà été entraîneur-chef dans cette ligue. Il aide beaucoup Alfie, Ben Sexton et moi.»

Jacques Martin a dirigé les Sénateurs pendant un premier séjour fructueux de janvier 1996 à avril 2004. (Archives Le Droit/Archives Le Droit)

Surtout, Jacques Martin savoure cette deuxième opportunité au sein de l’équipe de son patelin. Il est plus souriant, plus détendu et plus loquace dans ses interventions dans les médias.

«C’est formidable», dit-il au sujet de cette deuxième occasion de mener les Sénateurs.

Avant d’être promu entraîneur par intérim, le septuagénaire était conseiller spécial depuis… 12 jours.

«Quand on m’avait appelé initialement pour devenir conseiller, j’étais excité car lorsque l’équipe a été vendue cet été, j’avais un bon feeling pour la ville d’Ottawa. Vous savez, je suis originaire du coin. J’estime que nos partisans méritent le meilleur. Et je trouvais que le meilleur candidat avait été choisi comme nouveau propriétaire de la franchise. »

Quand le proprio Michael Andlauer et le président des opérations hockey, Steve Staios, lui ont demandé de prendre la relève de Smith le 18 décembre, Jacques Martin n’a pas hésité à accepter.

«On m’avait amené pour aider le personnel d’entraîneurs en place. Et j’aimais ces coaches. C’est malheureux que les choses n’ont pas fonctionné car j’avais du plaisir avec eux. Les choses changent. En fin de compte, c’est l’équipe qui est importante et non moi. C’est une opportunité pour ce groupe de joueurs d’écrire leur propre histoire. Un peu comme le groupe de 1996 a fait sa propre histoire lors des saisons suivantes.»

Après avoir affronté les Maple Leafs à Toronto, les Sénateurs rentreront à Ottawa où ils auront rendez-vous avec les Devils du New Jersey et les Sabres de Buffalo, respectivement vendredi et dimanche. Ils entreprendront ensuite la nouvelle année sur la route avec des arrêts à Vancouver, Seattle, Edmonton, Calgary et Buffalo.