Que réservera 2024 aux Sénateurs?

Au moment d’écrire ces lignes, Joonas Korpisalo présentait le 29e taux d’efficacité le plus élevé parmi les gardiens de but de la Ligue nationale. Avec sa moyenne de buts alloués, il figurait en 38e position. (Patrick Woodbury/Le Droit)

Tim Stützle, de toute évidence, est de ceux pour qui le verre à moitié plein. Au début du mois, lorsqu’il a fait cette déclaration devant un tout petit groupe de journalistes, il a volontairement ignoré le classement. Les Sénateurs d’Ottawa étaient alors bons derniers dans l’Association Est.

Les Sénateurs avaient peut-être une meilleure fiche qu’à l’automne 2022, mais cette fiche «améliorée» ne valait pas grand-chose.

Thomas Chabot, dans la minuscule fenêtre entre ses deux blessures, a réussi à nous offrir une perle similaire.

«Nous venons de connaître un bien meilleur de mois de novembre, si on se compare aux années passées.»

Ce n’est pas faux.

En novembre 2023, les Sénateurs ont conservé une fiche de 4-5-0. C’est mieux que le 3-7-1 de 2022 et c’est loin devant le 1-11-1 de 2021. On est encore loin des Bruins de Boston.

Lorsqu’on pense à ces deux citations, deux conclusions nous viennent à l’esprit.

Si on verse dans le pessimisme, on constate que Chabot, Stützle et leurs coéquipiers ont grandi dans une organisation où les attentes n’ont jamais été très élevées. Ils ont peut-être appris à mettre la barre très basse. Cette perspective serait, avouons-le, fort inquiétante.

Chabot, Stützle et leurs coéquipiers aiment cependant nous répéter qu’ils veulent gagner. Le centre allemand est particulièrement loquace, sur le sujet. Chaque fois qu’il se retrouve devant les caméras, ou presque, il nous dit que «peu de gens détestent la défaite autant que moi».

Les jeunes piliers des Sénateurs ont peut-être raison. Leur groupe est peut-être en train de progresser, malgré les apparences.

Qui sait?

Alors que l’année 2023 tire à sa fin, prenons le temps de réfléchir à ce qui est arrivé, pour essayer de comprendre ce qui s’en vient. À la fin de l’exercice, si on est chanceux, on aura une meilleure idée de ce qui s’en vient.

La patience du nouveau patron

Mine de rien, trois mois se sont écoulés depuis l’embauche de Steve Staios. À la fin du mois de septembre, le nouveau propriétaire majoritaire Michael Andlauer a bien présenté les choses. En tant que président des opérations hockey, on lui confiait la mission de superviser toutes les opérations. Staios n’a pas mis de temps à mettre le doigt sur le – principal – bobo. Son équipe était trop petite.

Tous les gens qui fréquentent le Centre Canadian Tire depuis quelques années le savaient.

Staios s’est donc attaqué à la tâche. Il a recruté un préparateur physique de réputation internationale, Matt Nichol. Il a pris une décision qui tombait sous le sens en rapatriant Daniel Alfredsson. Il ne lui a pas confié de poste à proprement dit, choisissant plutôt de le laisser faire comme bon lui semble. C’est ainsi que les Sénateurs ont hérité d’un type qui saute sur la glace, chaque matin, pour participer aux séances d’entraînement. Il vient surtout de ré-embaucher une autre légende de l’organisation, Jacques Martin, pour lui confier le titre un peu abstrait de «conseiller spécial» aux entraîneurs.

Steve Staios, directeur-général par interim (Patrick Woodbury /Le Droit)

Le plus fascinant, c’est que Staios a réussi à procéder à ces trois embauches sans que personne ne soit mis au courant.

Le congédiement de D.J. Smith s’est fait de la même façon. Personne n’a été mis au courant avant le temps.

Staios semble naviguer avec la même prudence, ces temps-ci, tandis qu’il est à la recherche de son prochain directeur général. S’il discute présentement avec d’autres équipes, dans le but d’interviewer des candidats qui sont déjà sous contrat, tout se passe dans le secret le plus complet.

Dans un tout petit univers comme celui de la Ligue nationale, à l’ère des communications, c’est un petit tour de force!

On devine que ce dossier demeure quand même prioritaire, étant donné qu’il retient tout le reste. Staios devra se trouver un nouveau bras droit, d’ici le début de l’an 2024, afin de poursuivre son travail.

Encore, la patience

Michael Andlauer et Steve Staios ont affirmé, à quelques occasions, qu’il n’était pas question de prendre une décision précipitée. Ils ont vraiment donné à D.J. Smith toutes les chances de prouver qu’il demeure l’homme de la situation.

Il n’était pas question, pour l’homme d’affaires milliardaire, de céder à la pression exercée par «une trentaine de partisans mécontents dans la section 323» du CCT. C’est une façon un peu réductrice de répondre aux fans qui manifestent leur impatience depuis le début de la saison.

On a finalement décidé de remplacer Smith par Jacques Martin quand il était clair qu’il avait complètement perdu tout espoir de relancer son équipe.

Andlauer et Staios demeurent quand même patients, parce que Martin constitue une solution temporaire. Le véritable entraîneur-chef qui aura le mandat de terminer le processus de reconstruction n’est pas encore connu.

Les organisations qui ont le souci de faire les choses correctement identifient, d’abord, leur directeur général. Elles laissent ensuite le DG sélectionner son homme de confiance.

Non, on ne sait pas lorsque cela va se produire. Staios, on vous le rappelle, se fait très discret.

Devant le filet

Au moment d’écrire ces lignes, Joonas Korpisalo présentait le 29e taux d’efficacité le plus élevé parmi les gardiens de but de la Ligue nationale. Avec sa moyenne de buts alloués, il figurait en 38e position.

Pour cet exercice, nous avons uniquement considéré les hommes masqués qui avaient disputé 10 matches ou plus depuis le début de la saison.

Ces statistiques ne sont pas très encourageantes, pour l’homme qui a été mis sous contrat pour une durée de cinq ans, à titre de joueur autonome, l’été dernier.

Faut-il conclure que les Sénateurs ont – encore une fois – misé sur le mauvais cheval?

Peut-être.

Peut-être pas, non plus.

On pourrait utiliser Cam Talbot pour servir un contre-argument.

L’an dernier, à Ottawa, ce dernier possédait le 37e meilleur taux d’efficacité de toute la LNH. On pensait alors que l’âge commençait à peser. Cette année, il stoppe environ 93% des lancers dirigés vers son filet. Ça lui permet de se maintenir parmi les cinq gardiens les plus efficaces au monde.

Les gardiens qui jouent à Ottawa ont peut-être simplement besoin d’être mieux soutenus…

Est-ce que Jacques Martin détient la réponse? Il parle d’un échec avant plus soutenu en territoire neutre et d’une meilleure gestion de la rondelle à la ligne bleue adverse. Cela suffira-t-il?

Jacques Martin (Sylvain St-Laurent/Le Droit)

Des renforts?

Il y aura des renforts, assurément. Les Sénateurs joueront leur 32e match de la saison, le 31 décembre. On s’approchera donc, tranquillement, de la date où Shane Pinto pourra enfin recommencer à gagner sa vie dans le hockey.

À ce moment-là, l’équipe récupérera un attaquant capable de marquer une vingtaine de buts par saison. Pinto en fait la preuve, la saison dernière, alors qu’il était une simple recrue. Il pourrait aussi donner un peu de vie à une formation qui se cherche en désavantage numérique.

L’Américain a quand même manqué beaucoup de temps. Au départ, il ne faudra pas trop lui en demander. Il faudra par exemple se montrer indulgents à son égard, si jamais il doit effectuer un court – ou moyen – séjour de remise en forme dans la Ligue américaine.

Si l’équipe ne se remet pas à gagner de façon plus régulière, avant longtemps, on se mettra éventuellement à parler de soustraction. Les Sénateurs pourraient encore une fois se ranger dans le camp des vendeurs à l’approche de la date limite des transactions.

Vladimir Tarasenko, qui produit à un rythme d’environ un point par match et qui a remporté la coupe Stanley en 2019 avec les Blues de Saint-Louis, pourrait représenter une intéressante monnaie d’échange.

En l’échangeant, les Sénateurs pourraient peut-être même récupérer le choix de première ronde qu’ils ont perdu, dans le fiasco Evgenii Dadonov.

Mais bon. Il est encore tôt.

Les émotions

La statistique est quand même intéressante. On l’a vue passer la semaine dernière, quelques heures après le revers des Sénateurs contre les Hurricanes de la Caroline.

Les Sénateurs présentaient alors une fiche de 11 victoires contre 12 défaites. Dans les 11 matches gagnés, le capitaine Brady Tkachuk avait marqué 10 buts et il avait passé seulement quatre minutes au banc des pénalités. Dans les 12 matches perdus, il avait marqué tout juste trois buts. Il avait surtout passé 58 minutes au cachot.

Après le match de mercredi, Tkachuk était furieux quand il s’est présenté devant les journalistes. Ça lui arrive quand même assez souvent.

Brady Tkachuk (Paul Sancya/AP)

Tim Stützle a également reconnu que la première portion de la saison régulière a été frustrante. Par moments, le jeune centre allemand a eu du mal à gérer ses émotions. Il admire d’ailleurs son expérimenté coéquipier Claude Giroux à cet effet.

«Il faut mieux contrôler nos émotions, nous a-t-il dit. Nous sommes une équipe très jeune. Quand nous ne sommes pas en contrôle de nos émotions, nous sommes souvent dans le trouble.»

Apprendre à gérer les émotions négatives pourrait devenir un des principaux objectifs des jeunes Sénateurs, dans la nouvelle année. Ça pourrait être une priorité, peu importe l’identité du directeur général. Ça devrait être une priorité, que D.J. Smith soit derrière le banc ou qu’il soit remplacé par un nouvel entraîneur.