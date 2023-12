Jacques Martin, le candidat idéal?

«J’ai dressé la liste des problèmes de notre équipe. Quand je dresse la liste des forces de Jacques, en tant qu’entraîneur, je trouve qu’il pourrait améliorer bien des choses», a déclaré le président des opérations hockey de l’équipe, Steve Staios, en visioconférence, lundi soir.

N’importe quel amateur de hockey qui a regardé quelques matches, depuis le début de la saison, peut facilement identifier les faiblesses d’Ottawa.

Les fans les plus âgés, qui se souviennent de l’époque où les Sénateurs appartenaient à l’élite, n’ont pas oublié ce qui a fait la renommée de Martin.

Staios s’est permis de nous faire un rappel, malgré tout. «Jacques est un homme qui apporte une grande attention aux plus petits détails. C’est un homme pour qui la structure passe avant tout. Il est organisé. Il est discipliné», a-t-il énuméré.

«Donc, en théorie, il est le candidat parfait pour diriger une équipe qui a des ennuis dans tous ces secteurs. Quand il livrera son message, j’espère que nos joueurs l’écouteront.»

Martin hérite de ce lourd défi dans un contexte difficile. Staios a montré la porte à son prédécesseur, D.J. Smith, au beau milieu d’un voyage de cinq parties dans l’ouest des États-Unis.

Steve Staios, président des opérations hockey de l’équipe (Patrick Woodbury /Le Droit)

Les Sénateurs ont subi un revers de trop, dimanche soir, à Vegas. Même s’il était mécontent, le grand patron a permis à son coach de monter à bord de l’avion qui a mené tout le monde en Arizona, durant la nuit.

Lorsqu’il s’est levé, Smith était toujours en poste. On l’a même laissé diriger une dernière séance d’entraînement avant de lui annoncer la nouvelle.

Lorsqu’on lui demande de s’expliquer, là-dessus, Staios semble un peu mal à l’aise. «Le timing de ces choses, parfois, vous savez… J’ai pris ma décision tout récemment. Disons que j’ai eu besoin d’un peu de temps parce que je voulais faire les choses correctement.»

Smith aurait encaissé le coup de façon «professionnelle». Puisque son contrat arrivait à échéance à la fin de la saison, étant donné qu’il n’y avait pas vraiment eu de négociations quant à la prolongation du mariage, il devait sentir qu’il avançait sur une glace de plus en plus mince.

Son temps était compté.

«Il s’est comporté comme un pro. Il a continué de travailler jusqu’à la toute fin, affirme Staios. Il ne faut pas oublier qu’il a joué un très grand rôle dans le développement individuel de nos jeunes joueurs. Il n’est pas facile de le laisser partir. C’est une journée difficile pour tout le monde. C’est une journée difficile pour les joueurs. C’est une journée difficile pour moi. Nous avons tous l’impression d’être un peu responsables de ce qui nous arrive. D.J. se sent responsable par-dessus tout. Il accepte notre décision, mais il est déçu de ne pas avoir été capable de compléter son œuvre.»

Smith a été embauché par l’ancien directeur général Pierre Dorion. Il a été officiellement présenté à la presse le 23 mai 2019. Ce jour-là, il est devenu le 14e entraîneur-chef de l’histoire des Sénateurs. Il venait de passer quatre saisons à se familiariser avec la Ligue nationale, dans un rôle d’entraîneur-adjoint, au sein de l’organisation des Maple Leafs de Toronto. Il avait auparavant connu beaucoup de succès dans les rangs juniors. Il a notamment remporté la Coupe Memorial, avec les Generals d’Oshawa, en 2015. Il quitte Ottawa avec une fiche cumulative de 131-153-32.

Le cas Alfie

Staios a également choisi de congédier l’entraîneur-adjoint Davis Payne, mais il a choisi de retenir les services de l’entraîneur-associé Jack Capuano.

Cette décision s’explique facilement. Payne s’occupait principalement des attaquants et il dirigeait l’attaque massive. Ces responsabilités appartiendront maintenant au nouvel entraîneur-adjoint à temps complet, Daniel Alfredsson.

«Jacques prendra sa place au milieu du banc. C’est par lui que le message passera. Les forces d’Alfie sont nombreuses. Il était un attaquant de premier plan et on lui demandera de s’occuper de nos attaquants. Il était un spécialiste de l’attaque massive et on lui demandera de superviser cette phase du jeu», explique Steve Staios.

Daniel Alfredsson (Patrick Woodbury/Archives Le Droit)

Lorsqu’il a été embauché, en début de saison, Alfredsson n’avait pas hérité d’un poste clairement défini. On lui donnait essentiellement la liberté de faire ce qu’il voulait. Il se faisait un plaisir de sauter sur la patinoire, chaque matin, pour participer aux séances d’entraînement. Il semblait se plaire, sans responsabilités précises, à travailler essentiellement au développement des habiletés individuelles.

Ceux qui le connaissent bien étaient sous l’impression qu’il n’était pas intéressé par le style de vie des entraîneurs réguliers. La possibilité de voyager aux quatre coins de l’Amérique du Nord ne lui plaisait pas vraiment.

«Vous savez qu’Alfie aime les Sénateurs et la Ville d’Ottawa plus que tout. Quand je l’ai approché, il a pris un moment pour réfléchir. Il a fini par me répondre qu’il est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour nous aider.»

«Dans nos récentes conversations, j’avais l’impression qu’Alfie voyait les mêmes choses que moi, sur la patinoire. Il voit les mêmes problèmes et il pense aux mêmes solutions.»

Pas de nouveau

Staios n’est probablement pas prêt à embaucher un entraîneur-chef «permanent» pour les Sénateurs parce que le poste de directeur général est toujours vacant.

Les bonnes organisations – celles qui font les choses correctement – embauchent généralement leur DG avant de le laisser choisir son homme de confiance.

Or, Staios n’est pas prêt à embaucher son DG. Quand on lui pose la question, il se contente de répondre de façon évasive.

«Le processus suit son cours, mais ça prend du temps, dit-il. Quand je suis arrivé, j’avais besoin d’apprendre à connaître davantage l’organisation. Malheureusement, ça prend du temps. Et je tiens vraiment à faire les choses correctement.»

«Je ne veux pas m’avancer sur le temps que ça prendra. Ce que je tiens à vous dire, c’est qu’on fera les choses correctement.»

Toujours du temps!

Staios refuse, enfin, de lancer la serviette. Les Sénateurs sont loin d’une place en séries. Il demeure convaincu qu’il reste suffisamment de temps pour sauver la saison.

«Je crois en notre groupe. Je crois en notre noyau. Nous avons beaucoup de choses à améliorer. Nous manquons toujours d’expérience. L’expérience ne s’achète pas. Pour l’acquérir, il faut jouer. Pour l’instant, ce que je veux voir, c’est de la constance. Je suis fatigué de ne pas savoir à quoi m’attendre, d’un match à l’autre.»