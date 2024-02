Le Canadien accorde un contrat de deux ans à Gignac et rappelle Condotta du Rocket

Brandon Gignac domine la formation lavalloise aux chapitres des buts, des aides et des points. Il se classait à égalité au cinquième rang des pointeurs de la Ligue américaine au moment de la signature de son contrat. (Christinne Muschi/La Presse Canadienne)

Le directeur général Kent Hughes en a fait l’annonce par voie de communiqué dimanche matin, à quelques heures de la séance d’entraînement du Tricolore au Complexe sportif CN.

Le communiqué précise que l’entente couvre la campagne actuelle et la saison 2024−2025.

Gignac participera à la séance d’entraînement du Canadien dimanche après−midi.

Natif de Repentigny, Gignac a disputé 43 matchs avec le Rocket de Laval cette saison, amassant 42 points, dont 14 buts.

L’attaquant de 26 ans domine la formation lavalloise aux chapitres des buts, des aides et des points. Il se classait à égalité au cinquième rang des pointeurs de la Ligue américaine au moment de la signature de son contrat.

Choix de troisième ronde des Devils du New Jersey en 2016, Gignac s’est joint à l’organisation du Canadien le 29 juillet 2021 en signant un contrat avec le Rocket.

Il a joué un seul match dans la Ligue nationale de hockey, le 9 mars 2019, dans l’uniforme des Devils face aux Rangers de New York au Madison Square Garden. Il avait été tenu en échec.

Par ailleurs, le Canadien a aussi annoncé le rappel du joueur de centre Lucas Condotta du Rocket.

Ce rappel survient un peu moins de 48 heures après la transaction qui a envoyé le centre Sean Monahan aux Jets de Winnipeg.

Condotta a récolté cinq buts et huit mentions d’aide en 40 parties avec le Rocket cette saison.

C’est la deuxième fois en moins de deux semaines qu’il se retrouve avec le Canadien, après son rappel par le Tricolore le 24 janvier.

Condotta a pris part à deux matchs avec le Tricolore cette saison, soit le 25 janvier contre les Islanders de New York au Centre Bell et deux jours plus tard, à Pittsburgh, face aux Penguins. Il a été blanchi lors de chacune de ces rencontres.

Le Canadien l’avait retourné au Rocket immédiatement après le match contre les Penguins.

Le 13 avril 2023, à son tout premier match dans la LNH, Condotta avait trouvé le fond du filet dans une défaite de 5−4 du Canadien contre les Bruins de Boston, au Centre Bell.