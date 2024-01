Brendan Gallagher suspendu pour cinq matchs

Le Département de la sécurité des joueurs de la LNH a annoncé la sanction vendredi. C’est la première fois au cours de sa carrière de 12 saisons dans la LNH que Gallagher est suspendu.

Il sera admissible à un retour au jeu le 15 février prochain, quand le Tricolore visitera les Rangers de New York. Gallagher perdra un peu plus de 169 000 $ US en salaire et ce montant sera remis au fonds d’urgence des joueurs.

L’incident est survenu à 11:52 de la troisième période de l’éventuelle victoire de 4-3 du Canadien, jeudi. Gallagher a atteint Pelech à la tête avec le coude en zone neutre.

Pelech est resté étendu sur la patinoire pendant quelques instants, puis a pris la direction du vestiaire et n’est pas revenu dans le match.

Les arbitres ont révisé la séquence, puis décerné une punition de match à Gallagher.

Après la partie, l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, avait dit comprendre «que Gally voulait ralentir l’adversaire» en zone neutre. Il avait aussi rappelé que le hockey est un sport où tout «arrive vite».

St-Louis n’a pas voulu revenir sur ses propos ou commenter à nouveau le dossier vendredi, après l’entraînement du Canadien, avant de connaître la peine.

Le Canadien n’a pas rendu Gallagher disponible aux médias pour qu’il commente son geste ou sa suspension.

En 48 matchs cette saison, Gallagher a récolté huit buts et huit aides.

«Il a une présence importante dans ce vestiaire, a dit l’attaquant Josh Anderson au sujet de son coéquipier. Il donne tout chaque fois qu’il est sur la glace.

«C’est à celui qui va le remplacer dans la formation de profiter de cette occasion», a-t-il ajouté.

Le Canadien reprendra le collier samedi, quand il rendra visite aux Penguins de Pittsburgh. Il profitera ensuite d’une semaine de congé et jouera sa partie suivante seulement le 6 février face aux Capitals, à Washington.