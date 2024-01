Les Sénateurs s’imposent contre le Canadien

Ridly Greig a fait mouche en infériorité numérique en première période, puis Jake Sanderson a creusé l’écart 41 secondes plus tard et les Sénateurs d’Ottawa ont vaincu la formation montréalaise 4−1, mardi soir au Centre Bell.

Le Canadien avait perdu ses deux derniers matchs par un pointage combiné de 15−6, incluant un revers de 6−2 face aux Sénateurs jeudi dernier à Ottawa.

L’entraîneur−chef Martin St−Louis s’attendait à une réponse de ses joueurs. Il a finalement admis que le premier but a peut−être joué dans la tête de sa troupe.

Greig a marqué sur un retour après une mise en jeu perdue par Nick Suzuki en territoire du Canadien.

«Je pense que le premier but nous a fait mal. C’était un cadeau et ça nous a mis sur les talons, a dit St−Louis. Nous avons la confiance fragile présentement.»

Le défenseur Johnathan Kovacevic a marqué, tandis que Jake Allen a réalisé 24 arrêts devant le filet du Canadien (19−21−7).

Shane Pinto et Mathieu Joseph ont aussi touché la cible pour les Sénateurs (18−24−1), tandis que Joonas Korpisalo a repoussé 24 tirs.

Le club de la capitale nationale a continué d’avoir le numéro du Canadien. Les Sénateurs ont gagné un huitième duel d’affilée entre les deux équipes.

L’attaquant Tanner Pearson et le défenseur Arber Xhekaj étaient de retour au jeu pour le Canadien.

Pearson avait raté 19 rencontres en raison d’une blessure au haut du corps. Pour lui faire une place dans la formation, Mitchell Stephens a été cédé au Rocket de Laval après avoir été ignoré au ballottage.

Xhekaj avait été rappelé lundi après avoir disputé 17 rencontres avec le Rocket. Il n’avait pas joué pour le Tricolore depuis le 16 novembre.

Kovacevic avait aussi été inséré dans la formation, au détriment de Jordan Harris.

En vertu de tous ces changements, le Canadien n’avait que trois centres dans sa formation. De plus, l’ailier Michael Pezzetta a effectué seulement quatre présences sur la patinoire, toutes en première période.

«En tant que centre, ça me plaît parce que j’obtiens plus de temps de jeu, je me sens plus impliqué, a dit Nick Suzuki. Mais ça peut peut−être affecter le rythme des ailiers.»

Pour sa part, St−Louis a réfuté toute théorie selon laquelle cette situation avait eu un impact négatif sur sa troupe.

Par ailleurs, l’attaquant Josh Anderson disputait un 500e match en carrière dans la LNH.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand il accueillera les Islanders de New York et leur entraîneur−chef Patrick Roy.

Korpisalo a repoussé 24 tirs. (Graham Hughes/La Presse canadienne)

Encore des problèmes

Les Sénateurs ont menacé en début de rencontre, mais Claude Giroux a raté la cible lors d’une attaque à deux contre un, puis Allen a frustré Greig avec sa mitaine quelques instants plus tard.

Greig a eu sa revanche quand il a ouvert la marque en infériorité numérique à 7:45 du premier vingt. Josh Norris a gagné une mise en jeu contre Suzuki à la droite d’Allen. Le gardien du Tricolore a stoppé une lourde frappe d’Erik Brannstrom, mais il s’est vite compromis quand Greig a récupéré le retour et l’attaquant des Sénateurs a pu glisser le disque dans l’ouverture.

Sanderson est revenu à la charge 41 secondes plus tard. Tim Stützle a raté la cible, puis le disque a longé la bande jusqu’à la ligne bleue, où Artem Zub l’a récupéré. Zub a fait une passe dans l’enclave à Sanderson, qui a déjoué Allen du côté du bouclier.

Allen a réussi un bel arrêt avec un peu plus de cinq minutes à faire à la première période. Il a capté avec sa mitaine un puissant lancer frappé de Stützle.

Le Canadien a décoché quelques bons tirs en deuxième période, mais il a été incapable de tromper la vigilance de Korpisalo. Il a aussi gaspillé quatre occasions en avantage numérique.

«Nous n’avons pas bien exécuté les entrées de zone et nous ne gagnions pas les batailles pour gagner la rondelle. Cela a fait que nous n’avons pas passé assez de temps en possession de la rondelle», a dit St−Louis au sujet des déboires en avantage numérique.

Korpisalo a notamment frustré deux fois Cole Caufield durant la deuxième période.

Pendant ce temps, les Sénateurs ont creusé l’écart à 3−0 à 6:22 de la période médiane, alors que les équipes évoluaient à quatre contre quatre. Giroux a réussi une longue passe contre la bande vers Pinto, qui s’est échappé derrière les joueurs du Canadien. Pinto a déjoué Allen du côté de la mitaine.

St−Louis a brassé les cartes en troisième période et a utilisé à outrance Suzuki et Caufield.

Les deux complices ont généré de belles occasions de marquer. Korpisalo s’est toutefois dressé devant Caufield tôt dans l’engagement. Puis, l’attaquant américain a raté un filet ouvert vers la mi−période.

Caufield s’est finalement fait le complice de Kovacevic, qui a surpris Korpisalo avec un long tir avec 7:29 à faire à la rencontre.

St−Louis a remplacé Allen par un attaquant supplémentaire avec 3:59 à faire. Cela n’aura permis qu’à Joseph de marquer dans un filet désert avec 2:27 à écouler au cadran.

Korpisalo bloque un tir de Caufield. (Graham Hughes/La Presse canadienne)

Ils ont dit

Sean Monahan a admis que la réponse du Canadien n’avait pas été très bonne après deux contre−performances.

«Ce n’était pas suffisant. Vous devez rebondir après deux défaites. Nous étions de retour à domicile. Nous devons mieux jouer que ça.»

Josh Anderson était fier d’atteindre le plateau des 500 matchs.

«Vous ne voulez rien tenir pour acquis dans cette ligue et je suis chanceux de pouvoir aller à l’aréna chaque jour et d’avoir le meilleur emploi au monde. Ce n’est pas facile d’atteindre ce plateau et je me considère chanceux d’y être arrivé. J’espère continuer à jouer pendant encore longtemps.»