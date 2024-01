Le Canadien doit à nouveau montrer de quel bois il se chauffe

Après deux gênants revers de 6−2 face aux Sénateurs d’Ottawa et de 9−4 contre les Bruins de Boston, le club de hockey montréalais tentera de retrouver le sentier de la victoire, mardi. (Adrian Wyld/Archives La Presse canadienne)

Après deux gênants revers de 6−2 face aux Sénateurs d’Ottawa et de 9−4 contre les Bruins de Boston, le club de hockey montréalais tentera de retrouver le sentier de la victoire quand il accueillera les Sénateurs au Centre Bell, mardi.

«Nous devons rebondir, a insisté le défenseur Mike Matheson, lundi. Lors des deux derniers matchs, nous étions loin du niveau auquel nous pouvons jouer. Nous devons nous regarder dans le miroir et être prêts à jouer.»

Matheson a souligné que le vol de retour après le match de samedi à Boston avait été très tranquille. Après une journée de congé dimanche, l’enthousiasme était de retour à l’entraînement lundi.

L’équipe a mis l’accent sur la couverture en repli et en zone défensive.

«Beaucoup de choses sont le résultat de ce que nous faisons avec la rondelle ou d’erreurs dans notre couverture, a mentionné l’entraîneur−chef Martin St−Louis. Ce ne sont pas des choses que nous prenons à la légère.

«Nous ne sommes pas une équipe du genre à accorder 15 buts en deux matchs. Parfois, vous allez recevoir une claque au visage. Ce qui compte, c’est comment vous réagissez», a−t−il ajouté.

Les deux dernières performances ont peut−être exposé des problèmes défensifs chez le Canadien. Cependant, les joueurs ont noté qu’il ne fallait pas partir en peur non plus et s’imaginer que l’équipe était retournée à la case départ dans son apprentissage.

«Parfois, des matchs comme ceux−là vont prendre une ampleur démesurée, a noté Matheson. Martin l’a dit, même si nous étions restés dans le coup contre Boston et que nous avions gagné en prolongation, il aurait fallu se pencher sur certains problèmes.

«Pendant une longue saison, il est important de ne pas juste regarder le résultat. Même dans la victoire, il y a des choses à corriger. Et si ça va moins bien, il ne faut pas laisser le poids des défaites affecter votre confiance. Nous devons simplement continuer à nous améliorer chaque jour.»

Matheson a aussi souligné que le Canadien ne devait pas s’éloigner de son identité en voulant corriger les aspects défensifs du jeu.

«Je pense que la réaction normale serait de jouer de manière plus prudente, mais c’est un jeu dangereux, a−t−il dit. Vous allez vous retrouver à jouer pour ne pas perdre.

«Que ce soit dans la situation dans laquelle nous sommes ou quand vous menez par deux buts, vous ne pouvez pas simplement jouer pour ne pas perdre. C’est une façon difficile d’aborder un match. Vous devez plutôt savoir quoi améliorer et tenter d’appliquer les ajustements nécessaires.»

Il est rare de nos jours que deux équipes s’affrontent en aussi peu de temps que le Canadien et les Sénateurs, qui se retrouveront seulement cinq jours après leur dernier duel.

Les erreurs commises par le Tricolore jeudi sont encore fraîches dans la mémoire des joueurs.

«Une chose est certaine, nous serons prêts, a insisté l’attaquant Rafaël Harvey−Pinard. Il n’y a pas un gars qui est content de notre dernière performance contre eux. Nous allons vouloir nous racheter avec un bon match et ça commence avec un bon départ en première période.»

Jake Allen aura la tâche d’affronter les tirs des Sénateurs. À sa dernière sortie, le 15 janvier, il a aidé le Canadien à battre l’Avalanche du Colorado 4−3.

Le Tricolore a perdu ses sept derniers matchs contre les Sénateurs, mais Allen était devant le filet pour seulement deux de ces défaites.

«Je pense qu’en général, c’est une meilleure équipe que ce que le classement indique, a souligné St−Louis. Ils ont de bons joueurs offensifs et contre une équipe avec des joueurs qui ont ces qualités, il faut être alerte défensivement.»

Sean Monahan avait aussi sauté son tour mardi dernier, lors du dernier entraînement complet du club. (Graham Hughes/Archives La Presse Canadienne)

Monahan encore absent

L’attaquant Sean Monahan n’a pas participé à l’entraînement du Canadien lundi, profitant plutôt d’une journée de traitements.

L’Ontarien âgé de 29 ans avait aussi sauté son tour mardi dernier, lors du dernier entraînement complet du club. Entre−temps, Monahan a disputé les trois parties du Tricolore, accumulant six aides.

Pour sa part, l’attaquant Tanner Pearson (haut du corps) s’est entraîné à nouveau avec ses coéquipiers. Il n’a pas joué depuis le 9 décembre, face aux Sabres de Buffalo.