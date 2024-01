Un but tardif de Joel Armia permet au Canadien de battre l’Avalanche 4-3

Joel Armia a marqué son septième but de la saison. (Ryan Remiorz/La Presse canadienne)

Armia a sauté sur une rondelle libre devant le filet et l’a logée du revers derrière Alexandar Georgiev. Il s’agissait de son septième but de la saison.

Cole Caufield et Nick Suzuki ont mené l’attaque du Canadien avec deux points chacun.

Le Tricolore a marqué deux buts en avantage numérique, ceux de Caufield (13e), au troisième vingt, et de Juraj Slafkovsky (5e), en première période. Suzuki a participé à ces deux buts.

Rafaël Harvey−Pinard, tard en deuxième période, a ajouté son premier de la saison aux dépens de Georgiev, qui a fait face à 34 tirs.

Le brillant défenseur Cale Makar a été le pilier offensif des visiteurs avec une performance d’un but et deux aides.

Ross Colton et Devon Toews ont également déjoué la vigilance de Jake Allen, qui a signé sa première victoire à Montréal depuis le 28 octobre, et sa cinquième de la saison. Allen a bloqué 32 rondelles.

À son retour à Montréal, Jonathan Drouin a obtenu une mention d’aide sur le but de Colton, inscrit lors d’un avantage numérique.

Il a aussi reçu une belle salve d’applaudissements après la présentation d’une vidéo−hommage en première période, mais il a aussi été chahuté en plusieurs lorsqu’il touchait au disque.

À compter de mercredi, le Canadien entamera une série de trois rencontres à l’étranger en quatre soirs. Cette séquence commencera avec une escale à Newark, où le Tricolore livrera bataille aux Devils du New Jersey.

Un #20 marque, l’autre réplique

La première période a offert du jeu très partagé, mais les cinq premières minutes d’action ne laissaient présager rien de tel.

L’Avalanche a rapidement pris le contrôle du territoire et s’est retrouvé en avantage numérique dès la quatrième minute de jeu lorsque Michael Pezzetta a été pris en défaut pour avoir retenu Fredrik Olofsson.

À peine une minute plus tard, Colton, posté à l’embouchure du filet, a eu deux chances de déjouer Allen et n’a pas raté la seconde.

Limité à un seul tir après presque sept minutes de jeu, le Canadien a répliqué dans des circonstances en tous points similaires. Même le numéro du buteur du Canadien — le 20 — était le même que celui de ses rivaux.

Juraj Slafkovsky (Ryan Remiorz/La Presse canadienne)

Oublié devant le but de Georgiev, Slafkovsky a reçu une belle passe de Nick Suzuki et battu le gardien de l’Avalanche à sa deuxième tentative seulement 24 secondes après une punition appelée à l’endroit du défenseur Sam Malinski.

À partir de ce moment, les joueurs de Martin St−Louis se sont imposés et ont plusieurs fois menacé Georgiev, au point de se donner un avantage de 16−13 au chapitre des tirs aux buts après 20 minutes.

Un moment important

Si le Canadien a bien terminé le premier vingt, on ne peut certainement pas dire qu’il a poursuivi sur cette lancée au début de la période médiane.

À mi−chemin de la période, l’Avalanche détenait un avantage de 12−3 au chapitre des tirs, et un but d’avance, grâce au 10e de Makar après 61 secondes de jeu, sur un tir de la ligne bleue que Allen n’a sans doute pas vu, à cause de la lourde circulation devant lui.

Dans la foulée de cette suprématie, l’Avalanche s’est même retrouvé avec un avantage numérique de deux joueurs pendant 26 secondes, à la suite d’infractions appelées contre Joel Armia et Harvey−Pinard.

Le Canadien a tenu le coup et ça semblé lui redonner des ailes au point de parvenir à égaler le score avant la fin de la période.

Du flanc droit, Harvey−Pinard a réussi à s’infiltrer jusque devant le filet de l’Avalanche et après avoir vu Georgiev bloquer son premier tir, il est parvenu à repérer la rondelle près du gardien de l’Avalanche et la glisser entre ses jambières, avec un peu moins de quatre minutes à jouer à l’engagement.

Rafael Harvey-Pinard (Ryan Remiorz/La Presse canadienne)

Le Canadien a pris l’avance pour la première fois du match à 1:52 de la troisième période grâce à Caufield, à l’aide d’un tir des poignets dans la partie supérieure du filet, lors d’un avantage numérique.

L’Avalanche a cependant répliqué à mi−chemin de la période pendant que les deux clubs jouaient à quatre contre quatre.

Toews a déjoué Allen d’un tir des poignets qui a d’abord touché la main gauche de Jayden Struble, aidé de Mikko Rantanen et de Makar, dont c’était le troisième point de la soirée.

Mais Armia allait redonner l’avance au Tricolore qui a ensuite résisté aux derniers assauts des piliers offensifs de l’Avalanche.