Le ménage à trois devant le filet du Canadien pourrait continuer longtemps

Le directeur général du club montréalais Kent Hughes a reconnu lundi matin qu’il aimerait trouver une solution d’ici la date limite des échanges, le 8 mars. Il a toutefois mis la table pour un scénario selon lequel Samuel Montembeault, Jake Allen et Cayden Primeau se partageront le travail jusqu’à la fin de la campagne.

«Nous avons décidé de garder les trois gardiens et ensuite d’évaluer si nous pouvons faire une transaction, a dit Hughes lors de son bilan de mi-saison. Le plan n’était pas d’avoir trois gardiens pour la saison au complet. Ce n’est pas encore notre plan. Mais ça ne veut pas dire à 100% que nous allons faire un échange.»

Allen avait la tâche d’affronter l’Avalanche du Colorado lundi soir. Il obtenait ainsi un 15e départ cette saison. Primeau a obtenu neuf départs.

Même s’il connaît une bien meilleure campagne que ses deux homologues, Montembeault a obtenu seulement 19 départs.

Le Québécois âgé de 27 ans est lancé dans la mêlée de manière un peu plus fréquente depuis qu’il a signé une prolongation de contrat de trois saisons et 9,45 millions tôt en décembre. Et depuis le 31 décembre, inclusivement, il a été le gardien partant dans cinq des huit matchs du Tricolore, incluant aussi celui de lundi soir contre l’Avalanche.

Bien qu’il ne dicte pas les décisions de l’entraîneur-chef Martin St-Louis et l’entraîneur des gardiens Eric Raymond, Hughes a reconnu qu’il a demandé à ce que ses trois gardiens jouent. On peut donc oublier une situation où Montembeault et Primeau se partagent la tâche pendant qu’Allen ronge son frein jusqu’à la fin de la saison.

«Je n’aime pas donner un titre à quelqu’un parce que je veux que Sam continue à pousser chaque jour pour être le meilleur possible, a dit Hughes. Pour l’instant, Sam joue en confiance et il joue plus que les autres.

«Mais nous voulons que les trois jouent jusqu’à ce qu’il y en ait un qui soit échangé. Ce sont tous de bons gardiens et dans l’ensemble, je crois que le jeu de nos gardiens a été l’une de nos forces de la première moitié de saison.»

Encore les blessures

Hughes a souligné que les blessures ont déraillé à nouveau une partie des plans, notant que les absences de Kirby Dach et Alex Newhook l’empêchaient d’évaluer clairement où en est son équipe.

Avant son match contre l’Avalanche, le Canadien affichait un dossier de 17-18-7 pour 41 points. Au même point la saison dernière, il avait amassé 37 points en vertu d’une fiche de 17-22-3.

«Nous voulions éviter une autre saison marquée par les blessures, puis dès la première période de notre deuxième match, nous perdons Dach pour la saison, a rappelé Hughes. Ça complique les choses et pas seulement nos chances de rivaliser avec l’adversaire chaque soir. Nous perdons aussi une année à évaluer Dach et où son jeu est rendu.

«Au niveau de notre évaluation, en vertu des blessures, nous avons aussi des joueurs qui se retrouvent avec des rôles plus importants, des joueurs de troisième trio qui se retrouvent sur le deuxième trio», a-t-il ajouté.

Hughes a malgré tout évoqué une progression dans le jeu de son équipe, particulièrement à cinq contre cinq. Il a toutefois reconnu que ses joueurs devaient continuer à s’améliorer dans leur zone et sur les unités spéciales.

Il a souligné la progression de l’attaquant Juraj Slafkovsky et l’arrivée du défenseur Jayden Struble, qui s’est vite imposé comme un élément fiable malgré son peu d’expérience dans les rangs professionnels.

Hughes a également commenté la production à la baisse de Cole Caufield, qui n’avait que 12 buts au compteur après 42 parties, après avoir touché la cible 26 fois en 46 sorties la saison dernière.

«Son efficacité est à 7%, comparativement à 16% l’an passé. J’ai regardé l’autre jour et parmi les joueurs qui ont 11 ou 12 buts, il était 110e pour l’efficacité, a mentionné Hughes. C’est quelque chose que les entraîneurs vont regarder avec lui. Est-ce que c’est de la malchance? Est-ce que c’est quelque chose dans sa façon de tirer?

«Mais je ne dirais pas que c’est décevant ou inquiétant, a-t-il insisté. Vous voulez toujours qu’un marqueur marque. Mais à part être gardien, le plus dur à faire d’une année à l’autre ou durant une même saison, c’est probablement marquer des buts.»

Toujours la même vision

Les noms d’Allen et de l’attaquant Sean Monahan sont parmi les premiers sur les listes des joueurs qui devraient changer d’adresse d’ici la date limite des transactions.

Hughes a affirmé que ses homologues faisaient preuve de patience pour l’instant, mais a ajouté que si la bonne offre venait demain, il n’hésiterait pas à aller de l’avant avec une transaction.

«Nous cherchons des joueurs qui peuvent nous aider et oui, nous cherchons à nous améliorer à l’attaque, a reconnu Hughes. Nous avons accumulé 22 choix pour les deux prochains repêchages. Est-ce que je m’attends à ce que nous utilisions les 22? Dans un monde idéal, non.»

Il a rappelé avoir déjà profité de son surplus de défenseurs et de choix en échangeant Alexander Romanov et des choix pour obtenir Dach et Newhook lors des deux derniers repêchages.

Hughes a toutefois dit que son plan ne changeait pas. Il n’est pas pressé de faire des échanges pour combler des besoins à court terme et chaque décision continuera d’être prise en fonction de l’avenir à long terme de l’équipe.