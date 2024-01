Le Canadien fait l’acquisition de Filip Cederqvist pour donner du renfort au Rocket

Le Tricolore a confirmé que Cederqvist se rapportera à son club−école de la Ligue américaine de hockey, le Rocket Laval. Le Rocket a récemment perdu les services de quelques joueurs pour une longue durée, dont les attaquants Sean Farrell, Nathan Légaré et Gabriel Bourque.

Âgé de 23 ans, Cederqvist a disputé 19 matchs cette saison avec les Americans de Rochester, dans la Ligue américaine. L’ailier gauche natif de Skara, en Suède, a amassé un but et trois aides.

En 74 matchs en carrière avec les Americans, Cederqvist a récolté 10 buts et 14 mentions d’assistance. L’attaquant de six pieds trois pouces et 196 livres a ajouté trois aides en huit parties éliminatoires.

Cederqvist a été sélectionné au cinquième tour, 143e au total, par les Sabres lors du repêchage de 2019.