Cole Caufield tranche en tirs de barrage et le Canadien défait les Rangers 4-3

Et les joueurs du club montréalais devaient une fière chandelle au gardien Samuel Montembeault.

Cole Caufield a été le seul joueur à marquer en tirs de barrage et le Tricolore s’est imposé 4-3 face aux Rangers de New York.

Caufield a déjoué Jonathan Quick grâce à un tir bas du côté de la mitaine. À l’autre bout de la patinoire, Montembeault a été parfait contre les trois tireurs des Rangers.

Montembeault a réalisé 45 arrêts lors des 65 minutes de jeu, quatre de moins que son sommet personnel.

Il a été battu seulement sur deux tirs déviés et un jeu rapide après une mise en jeu gagnée par les Rangers en zone offensive.

«J’étais vraiment content de faire le dernier arrêt, a dit Montembeault. Dès l’échauffement, il y avait de l’ambiance dans le Centre Bell. Nous aurions aimé ne pas perdre l’avance, mais les gars ont travaillé fort après que nous ayons donné le troisième but.»

Brendan Gallagher, Sean Monahan et Joel Armia ont marqué en temps réglementaire pour le Canadien (17-17-5), qui a rebondi après un revers de 6-1 contre les Sabres de Buffalo, jeudi.

«J’ai aimé notre réaction après leur troisième but et nous avons réussi à écouler une punition, a mentionné l’entraîneur-chef Martin St-Louis. C’était un match avec beaucoup d’émotions.

«Ça allait bien, puis ils sont revenus, mais nous avons poussé pour aller chercher le deuxième point. C’est une belle victoire d’équipe et Montembeault a été excellent. Il n’y avait pas de passager ce soir.»

Artemi Panarin et Vincent Trocheck ont récolté chacun un but et une aide pour les Rangers (26-10-2). Adam Fox a aussi marqué un but, tandis que Quick a stoppé 27 tirs.

L’attaquant Emil Heineman a été inséré dans la formation du Canadien et il disputait un troisième match avec l’équipe cette saison. Il remplaçait le défenseur Johnathan Kovacevic, alors que l’entraîneur Martin St-Louis avait décidé de revenir à une formation conventionnelle avec 12 attaquants et six défenseurs.

Le Canadien jouera son prochain match mercredi, quand il rendra visite aux Flyers de Philadelphie. Il accueillera les Sharks de San Jose le lendemain au Centre Bell.

Beaucoup d’action

Samuel Montembeault a aussi réussi un arrêt fumant contre Alexis Lafrenière en période supplémentaire, prolongeant le débat. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

Gallagher a marqué avec 8:23 à faire au premier engagement. Il a inscrit un premier but depuis le 11 novembre en déjouant Quick du côté de la mitaine.

Le tenace attaquant a du même coup rejoint Réjean Houle au 36e rang dans l’histoire du Canadien avec 408 points dans l’uniforme bleu-blanc-rouge.

Le Canadien a été le club le plus menaçant durant la première période, même si les Rangers ont eu l’avantage 14-7 au chapitre des tirs au but.

Malgré tout, Montembeault a été alerte, frustrant notamment Panarin et Blake Wheeler durant un avantage numérique des Rangers.

Le jeu s’est ensuite animé en deuxième période.

Monahan a surpris Quick après 69 secondes de jeu, quand son tir a dévié sur le défenseur Ryan Lindgren avant d’aboutir dans l’objectif.

Armia est revenu à la charge 90 secondes plus tard. Il a déjoué Quick à l’aide d’un long tir entre les jambières.

Les Rangers se sont ensuite mis en marche.

Trocheck a d’abord fait dévier un tir d’Erik Gustafsson au fond du filet à 10:28.

Il a ensuite mis à table pour un but de Panarin à 14:29, poussant la rondelle derrière Mitchell Stephens lors d’une mise en jeu avant de faire la passe à son complice. Panarin a tiré sur réception et Montembeault n’a pas eu le temps de réagir.

Nick Suzuki, pour le Canadien, puis Mika Zibanejad, pour les Rangers, ont tour à tour atteint le poteau avant la fin de la deuxième période.

Le Canadien a obtenu trois chances de qualité en première moitié de troisième période, mais ni Juraj Slafkovsky ni Armia ni Caufield n’a atteint la cible.

Les Rangers, eux, ont fait preuve d’opportunisme pour créer l’égalité 3-3 à 9:30. Le long tir de Fox a dévié contre le défenseur David Savard avant de terminer son chemin au fond du filet.

Jake Evans et Mike Matheson sont passés à quelques centimètres de redonner les devants au Canadien tard en troisième période, mais ils ont tous les deux atteint le poteau.

La meilleure unité d’avantage numérique de la LNH a également obtenu une occasion de donner la victoire aux Rangers avant le bris d’égalité, mais Montembeault a fermé la porte.

Montembeault a aussi réussi un arrêt fumant contre Alexis Lafrenière en période supplémentaire, prolongeant le débat.

Caufield et Montembeault ont finalement tranché en tirs de barrage.

Montembeault a réussi son plus bel arrêt contre Zibanejad, étirant le bâton au dernier moment pour l’empêcher d’inscrire un but à la Peter Forsberg.

«Il m’avait battu avec la même manoeuvre la saison dernière, a raconté Montembeault. Cette fois, j’ai réussi à le suivre et à revenir à une main pour faire l’arrêt. J’étais content!»

Les partisans réunis au Centre Bell l’étaient aussi.