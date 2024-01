Une troisième défaite de suite pour le Canadien qui s’incline 4-3 devant le Lightning

Le club de la Floride montre ainsi une récolte de 41 points, grimpant à la dernière place donnant accès aux séries dans l’Est. Le Tricolore accuse un retard de six points. (Chris O'Meara/AP)

La saison dernière, la formation montréalaise avait remporté le premier match du périple avant de perdre les six suivants. L’année précédente, elle a gagné une seule des 10 rencontres. Elle a également montré une fiche perdante en 2019−20.

Dimanche, à la veille du Nouvel An, la troupe de Martin St−Louis a subi une troisième défaite de suite qui minait un peu plus sa position au classement dans l’Association de l’Est, s’inclinant cette fois 4−3 face au Lightning de Tampa Bay.

Le club de la Floride montre ainsi une récolte de 41 points, grimpant à la dernière place donnant accès aux séries dans l’Est. Le Tricolore accuse un retard de six points.

Brayden Point, Austin Watson, Calvin de Haan et Nikita Kucherov ont enfilé l’aiguille pour le Lightning. Pendant qu’Andrei Vasilevskiy obtenait une soirée de repos, Jonas Johansson a repoussé 27 rondelles.

Cole Caufield et Johnathan Kovacevic avaient pourtant donné une avance de 2−0 au Canadien en deuxième période, mais le Lightning a par la suite inscrit quatre buts consécutifs. Nick Suzuki a réduit l’écart en fin de match, mais le Tricolore n’a pu créer l’égalité dans les derniers instants.

Samuel Montembeault a été mis à l’épreuve à 20 reprises et a bloqué 16 tirs.

La dernière victoire du Canadien à la veille du Nouvel An remonte à 2018, lorsqu’il a vaincu les Stars de Dallas 3−2 en prolongation. Le Bleu−Blanc−Rouge terminera justement sa séquence de sept matchs à l’étranger en rendant visite aux Stars, mardi.

Un bon départ

Malgré la défaite, les joueurs du CH n’ont que peu de choses à se reprocher dans cette rencontre.

Caufield a inscrit le premier but de cette rencontre à 3:58 de la deuxième période. Son travail en échec avant lui a permis de voler la rondelle à Steven Stamkos dans l’enclave. Il a déjoué Johansson d’un tir sur la glace entre les jambières. C’était son 10e filet de la saison.

Tout juste après le but de Caufield, Josh Anderson a réussi une mise en échec percutante aux dépens d’Erik Cernak, qui a été sonné. Luke Glendening a jeté les gants pour défendre son coéquipier. Anderson a écopé d’une pénalité mineure pour son geste.

En raison d’une blessure à Christian Dvorak, St−Louis a opté pour une formation à 11 attaquants et sept défenseurs. Kovacevic était de retour au sein de la brigade défensive.

Kovacevic a en a profité pour marquer son cinquième filet de la campagne lors d’une séquence inusitée. Alors que presque tout le monde dans l’aréna croyait que le jeu était arrêté à la suite d’un arrêt de Montembeault — y compris Johansson, qui patinait dans le coin de la patinoire —, Kovacevic a lancé la rondelle dans une cage déserte depuis sa propre zone.

La révision vidéo a confirmé le but, à 11:59 du deuxième vingt. Le Lightning a toutefois créé l’égalité avant la fin de l’engagement.

Point a réduit l’écart à un seul but à l’aide d’un bon tir des poignets, puis Watson a créé l’égalité lorsque sa passe bondissante a trompé la vigilance de Montembeault.

En troisième période, de Haan a donné une première priorité au Lightning dans ce match à 7:49 à l’aide d’un bon tir des poignets qui a battu Montembeault du côté de la mitaine.

Kucherov a doublé l’avance des siens avec un peu plus de cinq minutes à faire, puis Suzuki a ramené l’écart à un seul but. Le défenseur Mike Matheson a récolté au moins un point dans un sixième match de suite sur le but du capitaine.

Montembeault a privé Brendon Hagel d’un but en fin de troisième période pour garder l’écart à un seul but. Ses coéquipiers ont toutefois été incapables de venir de l’arrière.

C’était la 11e fois que le Lightning effaçait un déficit pour l’emporter cette saison. Seuls les Stars (13), les Devils du New Jersey (13) et les Rangers de New York (12) ont fait mieux.

Stamkos disputait un 1038e match avec le Lightning. Le capitaine du Lightning a devancé le Québécois Vincent Lecavalier (1037) au sommet de l’histoire du club pour les parties disputées en saison régulière.