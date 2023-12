Slafkovsky amasse un but et une aide et le Canadien bat les Blackhawks 5-2

Juraj Slafkovsky a rompu l’égalité tard en deuxième période en plus d’amasser une aide. (Erin Hooley/Associated Press)

Juraj Slafkovsky a rompu l’égalité tard en deuxième période en plus d’amasser une aide et la formation montréalaise a marqué cinq fois de suite pour renverser les Blackhawks de Chicago et s’imposer 5−2, vendredi soir au United Center.

Jeudi, le Tricolore avait comblé des retards de 2−0 et 3−2 avant de perdre 4−3 en prolongation face au Wild du Minnesota.

Contre un adversaire occupant le 31e rang du classement général de la LNH, le Canadien a dû à nouveau jouer du hockey de rattrapage. Ses efforts n’ont toutefois pas été en vain.

«Nous n’étions pas heureux avec notre première moitié de rencontre, a dit Nick Suzuki, également auteur d’un but et une aide. Mais nous savons qu’avec notre style, nous pouvons remonter la pente. Nous ne lâchons jamais prise.»

David Savard a aussi récolté chacun un but et une aide, tandis que Mitchell Stephens et Josh Anderson ont également touché la cible pour le Canadien (15−13−5), qui a récolté au moins un point dans un cinquième match de suite (3−0−2). Cayden Primeau a repoussé 19 tirs.

Le Tricolore s’est approché à trois points du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est.

«Les gars veulent pousser pour que nous puissions nous battre pour une place en séries», a insisté Suzuki.

L’entraîneur−chef Martin St−Louis, lui, est plus fier de la progression de son groupe et préfère éviter de se concentrer sur les résultats.

«J’aime comment nous sommes comme équipe, a−t−il dit. Durant le dernier mois, j’ai senti une évolution. Nous avons fait un pas vers l’avant et monté nos standards.»

Ryan Donato et Jason Dickinson avaient donné les devants aux Blackhawks (10−21−1), qui ont gagné un seul de leurs six derniers matchs (1−5−0). Petr Mrazek a réalisé 23 arrêts.

Le Canadien a complété la première portion de son voyage des Fêtes avec une fiche de 2−0−1.

«Il aurait été facile pour les gars de vouloir vite passer à travers ce match sans trop forcer, a dit Primeau. Ça n’a pas été facile, mais nous avons travaillé fort et nous avons été récompensés.»

Le Tricolore reprendra le collier le 28 décembre, quand il rendra visite aux Hurricanes de la Caroline.

Remontée victorieuse

Les visiteurs ont eu l’avantage en début de rencontre. Les joueurs du Canadien ont contrôlé le jeu, mais ils se sont butés à Mrazek.

Primeau a volé un but certain à MacKenzie Entwistle tard en première période, puis Jayden Struble est venu à la rescousse de son gardien sur le retour tiré par Anthony Beauvillier.

La séquence a semblé fouetter les Blackhawks, qui ont ouvert la marque environ une minute de jeu plus tard, avec 3:04 à écouler au premier vingt. Connor Bedard a attiré trois rivaux, ce qui a laissé Donato seul dans l’enclave pour déjouer Primeau.

Les Blackhawks ont doublé leur avance après 3:43 de jeu en deuxième période. Colin Blackwell a foncé en zone du Canadien et le défenseur Justin Barron a chuté dans son repli. Blackwell a ensuite fait une passe en retrait à Dickinson, qui a pu tirer dans une cage béante.

Le Canadien a vite répliqué à 4:20. Stephens a fait dévier un long tir de Mike Matheson derrière Mrazek.

Il s’agissait pour Stephens d’un quatrième but en carrière dans la LNH, et d’un premier depuis le 3 mars 2020.

Anderson a créé l’égalité 2−2 avec 4:58 à faire au deuxième engagement. Il a profité d’une belle passe transversale de Sean Monahan pour marquer un quatrième but en autant de matchs.

Les Blackhawks ont menacé à leur tour, mais Dickinson a atteint le poteau lors d’une attaque à deux contre un.

Slafkovsky a finalement donné les devants au Canadien pour une première fois dans le match, marquant avec 2:27 à faire à la période médiane. Un tir de Suzuki a atteint le patin du défenseur Isaak Phillips et Slafkovsky n’a eu qu’à pousser la rondelle libre dans l’ouverture.

Primeau s’est signalé une autre fois avant la fin de l’engagement, réalisant un bel arrêt sur une déviation de Tyler Johnson lors d’une autre attaque en surnombre des Blackhawks.

Suzuki a offert un coussin de deux buts au Canadien en marquant son 10e but de la saison avec 6:49 à faire en troisième période. Il a profité d’un retour après un bon lancer de Cole Caufield.

Jake Evans est revenu à la charge 10 secondes plus tard, battant Mrazek du côté de la mitaine. L’entraîneur−chef Luke Richardson a toutefois contesté le but, croyant qu’il y avait eu hors−jeu sur la séquence. Les responsables de la LNH ont rapidement annulé le but.

Cependant, cela n’a pas eu de conséquences sur le résultat final.

Savard a complété la marque en tirant dans un filet désert avec 1:56 à écouler au cadran.