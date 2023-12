Kaprizov tranche en prolongation et le Wild bat le Canadien 4-3

Kirill Kaprizov a marqué avec 4,9 secondes à faire en prolongation en plus d’amasser deux aides et le Wild du Minnesota a défait le club de hockey montréalais 4−3.

Le Russe a fait mouche grâce à un bon tir sur réception après une passe transversale de Marcus Johansson.

Le Canadien avait dû effacer des retards de 2−0 et 3−2 afin de forcer la présentation d’un bris d’égalité.

«J’ai aimé notre attitude, le fait que nous avons continué à nous battre, a dit l’entraîneur−chef du Canadien, Martin St−Louis. C’est un match qui aurait pu aller d’un bord comme de l’autre, mais nous avons joué un bon match.»

Le Tricolore a gaspillé une occasion de gagner un troisième match de suite pour une première fois cette saison. Il a encaissé un 10e revers d’affilée au Minnesota, où il n’a pas gagné depuis le 20 mars 2011.

«Je pense que ç'a été un match un peu bizarre, avec beaucoup de pénalités, a mentionné le défenseur David Savard, auteur d’un but et une aide. Ç'a été un match serré, physique. C’était une question de trouver le fond du filet une fois de plus. C’est décevant.»

Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky ont aussi amassé chacun un but et une aide pour le Canadien (14−13−5). Mike Matheson a été crédité de deux aides et Samuel Montembeault a réalisé 20 arrêts.

Marco Rossi a récolté un but et deux aides, Brock Faber a accumulé un but et une aide, tandis que Matt Boldy a aussi marqué pour le Wild (14−13−4). Filip Gustavsson a stoppé 22 tirs.

Le Wild a terminé la soirée avec deux buts en avantage numérique en six occasions, tandis que le Tricolore a été 1−en−5.

«Oui, les unités spéciales ont été beaucoup sollicitées et ç'a été dur, a souligné St−Louis. J’aurais aimé rouler nos lignes un peu plus. Les circonstances ont fait qu’il n’y avait pas beaucoup de rythme.»

Emil Heineman a été inséré dans la formation du Tricolore à la place de Michael Pezzetta et le Suédois âgé de 22 ans a disputé un premier match en carrière dans la LNH. Il a été limité à 10 présences sur la patinoire et à peine 5:56 de jeu.

Le Canadien rendra visite aux Blackhawks de Chicago vendredi, puis il profitera de son congé de Noël. Il entamera ensuite la deuxième portion de son voyage des Fêtes le 28 décembre face aux Hurricanes, en Caroline.

Match en trois temps

La première période a été l’affaire du Wild, qui a eu l’avantage 13−3 au chapitre des tirs au but.

Il lui a fallu néanmoins 13:19 de jeu avant de réussir à ouvrir la marque. Boldy a alors profité d’une passe transversale de Kaprizov pour toucher la cible en avantage numérique.

Le Wild est revenu à la charge 1:35 plus tard. Zach Bogosian a rejoint Rossi à l’aide d’une autre belle passe transversale. L’Autrichien en a profité pour inscrire son 11e but de la saison.

St−Louis a vite demandé la révision du but. Les responsables ont toutefois jugé qu’il n’y avait pas eu de hors−jeu lors de l’entrée de zone.

Le vent a complètement tourné en deuxième période. Cette fois, le Canadien a eu l’avantage 12−4 au chapitre des tirs au but.

Savard a réduit l’écart à 2−1 après 6:17 de jeu. Cole Caufield a récupéré son propre retour, puis a contourné le filet. Il a renvoyé la rondelle vers l’enclave et Savard a saisi la passe avant de battre Gustavsson.

Peu de temps après que Joel Eriksson Ek eut raté un filet ouvert durant un avantage numérique du Wild, Kaiden Guhle a donné un violent coup d’épaule à Kaprizov. Rossi s’est porté à la défense de son coéquipier, mais a finalement été puni pour avoir été l’instigateur du combat.

Bogosian, lui, s’en est pris à Brendan Gallagher un peu plus tard et a écopé une punition mineure double pour rudesse. Par contre, Matheson a été puni pour obstruction seulement 25 secondes plus tard, effaçant essentiellement l’une des deux punitions accordées à Bogosian.

Marcus Foligno a été puni pour une mise en échec dangereuse contre Justin Barron tard en deuxième période, mais c’est au retour de l’entracte que le Canadien en a profité pour créer l’égalité.

Suzuki a porté la marque à 2−2 à 1:09 du dernier tiers. Le tir de Slafkovsky a effleuré le bâton du défenseur Jacob Middleton et Gustavsson n’a pas réussi à maîtriser la rondelle. Suzuki n’a eu qu’à pousser le retour dans l’ouverture.

Le Wild a repris les devants à 8:57, soit sept secondes après le début d’une punition à Joel Armia pour avoir retenu. Le long tir de Faber a surpris Montembeault, qui avait la vue voilée.

Le Canadien a eu besoin d’un peu de chance pour créer à nouveau l’égalité avec 3:03 à faire. Slafkovsky a fait dévier un long tir de Savard, puis la rondelle a dévié contre Middleton avant d’aboutir dans l’objectif.

Kaprizov a mis fin au débat en prolongation.