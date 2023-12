Josh Anderson marque deux buts et le Canadien défait les Islanders 5-3

Anderson a inscrit deux buts lors d’une poussée de quatre filets du Canadien en deuxième période et le club montréalais a défait les Islanders de New York 5−3, samedi soir au Centre Bell.

L’entraîneur-chef Martin St−Louis avait affirmé il y a quelques semaines qu’Anderson était de retour, lui qui avait connu quelques bons matchs sans toutefois trouver le fond du filet.

Anderson a ensuite inscrit un premier but le 4 décembre face au Kraken de Seattle, mais il avait marqué dans un filet désert.

Cette fois, Anderson a déjoué deux fois le gardien Semyon Varlamov, marquant ses premiers buts de la campagne contre un gardien à son 30e match.

Le Canadien s’est accroché de peine et de misère à son avance de 4−0 en troisième période pour conclure son calendrier à domicile en 2023 sur une bonne note.

Joel Armia, Cole Caufield et Christian Dvorak, dans un filet désert, ont aussi marqué pour le Canadien (13−13−4). Justin Barron, Sean Monahan et Nick Suzuki ont amassé chacun deux aides et Samuel Montembeault a réalisé 31 arrêts.

Du côté des Islanders (14−8−8), Brock Nelson a réussi un doublé et Bo Horvat a aussi fait mouche. Noah Dobson a récolté trois aides et Varlamov a repoussé 36 tirs.

L’attaquant Jake Evans était de la formation du Canadien après avoir raté les entraînements de l’équipe lors des deux derniers jours.

Le Canadien jouera trois fois à l’étranger la semaine prochaine, avant son congé de Noël. Il rendra visite aux Jets de Winnipeg, lundi, au Wild du Minnesota, jeudi, et aux Blackhawks de Chicago, vendredi.

Une fin stressante

Le Canadien a passé beaucoup de temps en zone offensive en première période, mais les Islanders ont fait du bon travail pour protéger l’enclave et le devant du filet.

Varlamov a joué de chance après un peu plus de 13 minutes de jeu, quand Brendan Gallagher a fait dévier un tir de Johnathan Kovacevic contre le poteau. Sur le retour, la rondelle a été stoppée par le patin d’Alexander Romanov, puis Varlamov a plongé pour frustrer Dvorak.

Le Tricolore a pris le contrôle de la rencontre durant le deuxième vingt.

Armia a ouvert la marque à 7:45, profitant d’un bel effort de Gallagher avant de battre Varlamov du côté de la mitaine.

Anderson a ensuite marqué à 10:35. Il a été atteint dans l’enclave par un tir de Barron, puis il a déjoué Varlamov en tirant en pivotant sur lui-même.

L’attaquant de puissance est revenu à la charge avec 52,4 secondes à faire à l’engagement. Anderson a fait fi de la couverture du défenseur Mike Reilly et a foncé au filet pour battre Varlamov.

Caufield a ensuite porté la marque à 4−0 en faveur du Canadien avec 37,9 secondes à écouler. Juraj Slafkovsky a fait perdre le contrôle du disque à Romanov derrière son filet. Suzuki a vite rejoint Caufield dans l’enclave et l’attaquant américain a marqué grâce à un tir sur réception.

Nelson a relancé les Islanders quand il a profité du laxisme du Canadien pour marquer en infériorité numérique après 2:07 de jeu au troisième tiers.

Il est revenu à la charge 1:36 plus tard, sur une belle passe transversale de Dobson.

St−Louis a demandé un temps d’arrêt pour freiner l’élan des Islanders et le Canadien s’est replacé pendant un certain temps.

Horvat a finalement réduit l’écart à un seul but avec 5:54 à écouler au cadran, marquant sur un retour après un lancer de Dobson.

Le Canadien a réussi à fermer la porte aux Islanders en fin de rencontre. Dvorak a confirmé le résultat en marquant dans un filet désert avec 19,3 secondes à écouler.